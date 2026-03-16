Fallas 2026
En directo, la mascletà de hoy 17 de marzo en València: Sonarán las notas de 'Mediterráneo' en un disparo con más de 225 kg de pólvora
La cita con la pirotecnia es diaria en marzo, a las dos de la tarde en punto desde la plaza del Ayuntamiento de València, la mascletà de las Fallas 2026
La mascletà de hoy, martes 17 de marzo, en València corre a cargo de la Pirotecnia del Mediterráneo, que disparará 225,69 kg de pólvora en 450 segundos. La firma de Vilamarxant ha bautizado el espectáculo pirotécnico de este día grande de Fallas como 'Catarsis'.
Con él pretende expresar la liberación de emociones y adrenalina que provoca un acto como el de la mascletà que todos los días de Fallas, a las dos de la tarde en punto, se celebra en la plaza del Ayuntamiento de València. Levante-EMV te lo ofrece diariamente en directo.
La mascletà de hoy, 17 de marzo, es la decimoséptima del ciclo fallero de marzo. Pirotecnia del Mediterráneo ha diseñado un disparo que combinará tradición e innovación y en el que intentará huir de la mascletà monótona, la del ruido por el ruido.
La pirotecnia ha preparado un espectáculo en el que incluso se escucharán las primeras notas de la partitura de 'Mediterráneo', en honor a su nombre. El terremoto final será, como es habitual, el momento cumbre de la mascletà de hoy en València: un terremoto 'mediterráneo' que finalizará con un rugiente bombardeo aéreo y un golpe seco y rotundo.
En directo, la mascletà de hoy en València
Quién está hoy en el balcón del Ayuntamiento de València
El balcón municipal de València acogerá hoy martes, 17 de marzo, a la vicepresidenta primera del Consell de la Generalitat, Susana Camarero; el vicepresidente tercero del Consell, Vicente Martínez Mus; la consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat; el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama; la presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Paqui Bartual; la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala; y el fiscal superior, José Francisco Ortiz Navarro.
Del mundo de la fiesta, hoy estarán junto a las falleras mayores de València, Carmen Prades y Marta Mercader, la reina infantil de Castellón, Ana Colón Sastriques; la bellea del foc, Adriana Vico Melgar; la bellea del foc infantil, Valentina Tárraga; la reina de Burgos y la reina infantil de Burgos.
También estarán en el balcón del Ayuntamiento de València para la mascletà de hoy Teresa Andrés Gonzalvo, Yaiza Canosa y representantes del mundo de la gimnasia rítmica.
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