Espartero implanta el «efecto Nou Campanar» en la sección Primera A

La Sección Primera A desveló también su veredicto, que finalmente volvió a sonreír, y ya son cuatro seguidas, para Espartero-Ramón y Cajal. No puede haberles ido mejor: victoria en Primera A, victoria en Especial Infantil y ninot indultado infantil. En la categoría se plata se ha instaurado una tiranía que recuerda y no poco a lo que ocurría en Nou Campanar. Y más teniendo en cuenta que, además de la comisión -a cada uno lo suyo- también está Juan Armiñana. Con la diferencia de que la superioridad, al tratarse de una categoría con límites, no es tan aplastante.

Dos victorias primero con Salva Banyuls y Néstor Ruiz y ahora dos con Vicente Martínez Aparici, uno de esos artistas que, en su momento, se bajó del carro de la Sección Especial para hacer otras cosas: impartir clases y encontrar un sitio donde pagan bien y la presión, existiendo, es menor que en Especial. Lo cierto es que el cóctel volvió a salir perfecto y «Desengany», una falla con grandes contrastes de pintura y escultura, se alza nuevamente con la que es cuarta victoria.

Del veredicto de la categoría de plata no sorprende que la fantasía animal de Maestro Gozalbo, David Sánchez Llongo y Dulk haya quedado en segunda posición. Todos ellos han sido competitivos. Maestro, acostumbrado a ganar muchas veces, ha tenido nuevamente en un año de «tirar al palo». Nunca se bajan del podio, pero llevan tres años coleccionando platas y bronces.

Ciscar-Burriana, revelación

Este año, la revelación ha sido Císcar-Burriana. Ernesto Cimas llama a la puerta con fuerza. Se sabía que era muy bueno -merecerá comentario con Primera B- y en la que es su segunda falla de plata, tras una experiencia anterior en Periodista Azzati, se sube al podio en un visto y no visto.

El cuarto premio es para la Avenida del Oeste. La otra falla de la que se despide Paco Torres. Esta vez fue un puntito menos competitiva, pero lo cierto es que «Els Velluters» están en un excelente momento de forma. El quinto premio permite a Grabador Esteve recuperar valor, aunque en menor medida de lo esperado, seguro. .

Con tantos participantes, en Primera A es más habitual encontrarse con resultados que dejan sorpresa y herida. Seguramente, quienes más escocidos hayan quedado este año sean la falla Telefónica e Islas Canarias-Trafalgar, que se han ido a los puestos doce y quince, en gran medida sorprendentemente.

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Primera B, histórico

En Primera B merece un capítulo especial Archiduque Carlos-Músico Gomis. Terceros por presupuesto en la categoría de bronce, por fin consiguen la victoria que habían rondado los tres años anteriores con la misma limitación presupuestaria. Y de la mano de Ernesto Cimas, un artista que parece llamado o a más altas cotas o a que le fundan el teléfono.