Exposición-Micer Mascó llega a las Fallas 2026 de València con más dinero, más ganas y más ilusión por llevarse el primer premio

Exposición-Micer Mascó llega a las Fallas 2026 de Valéncia con ilusiones renovadas y un monumento ideado y diseñado por los artistas falleros Salva Banyuls y Néstor Ruiz y titulado 'Meditem'. Con él, la comisión quiere conseguir el primer premio de Especial, algo que ya ha logrado una vez que le resultó histórica y que ahora busca repetir.

La falla, que regresó en el año 2002 a la máxima categoría y que ha disfrutado de 41 participaciones en Especial divididas en dos épocas diferentes, ha obtenido el primer lugar en una ocasión, igual que el segundo premio, mientras que el tercero se lo ha llevado cinco veces. El año pasado quedó en quinto lugar.

Los artistas falleros elegidos por Exposición-Micer Mascó para las Fallas 2026, Salva Banyuls y Néstor Ruiz, han plantado dos veces en categoría reina, incluida la de este año.

Paseo fotográfico por Exposición-Micer Mascó / Francisco Calabuig

Exposición-Micer Mascó: su falla para 2026

"Más ganas, más implicación, más presupuesto y más ilusión". Es el planteamiento de Exposición-Micer Mascó para estas Fallas 2026, en las que apuesta fuerte y se presenta en su nueva versión de la sección Especial con mucha inversión y con la sensación de que va a recuperar el papel de candidata a llevarse alguno de los premios principales.

La comisión probó el sabor de la victoria hace unos años y le gustó el triunfo. Cuenta además con la confianza de que Salva Banyuls y Néstor Ruiz le hayan cogido la medida a un proyecto de tamaña entidad.

Noticias relacionadas

'Meditem' es una auténtica obra de ingeniería con infinitas facetas extendidas a lo largo y a lo ancho.