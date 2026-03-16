Una falla de 42 metros de larga... y no es mentira

En lugar de 42 kilómetros, 42 metros, pero suficientes para ungirse como "La Falla más Larga de la Historia". Y es verdad, porque ni siquiera las más grandes de Nou Campanar alcanzaron esa distancia de extremo a extremo. Salvando no pocas diferencias, lógicamente -no está lejos geográficamente Nou Campanar- pero sí echando mano del ingenio y la experimentación, la comisión de Manuel de Falla-Tamarindos ha proclamado la singularidad de su proyecto. Que está dedicado, además, al Maratón València Trinidad Alfonso.

El proyecto llega a lo que llega el presupuesto de la comisión, en el que han ayudado patrocinadores que también lo son en la carrera. Hasta la Fundación Trinidad Alfonso ha contribuido entregando vallas de València Ciudad del Running.

"World Record" es un lema ambiüo porque hace referencia a las dos situaciones que se generan: es una falla de recórd del mundo y está dedicada a un hipotético récord del mundo.

Inauguración de la falla Mestre Arambul Sanz, "la más larga de la historia", dedicada al Maratón /

Estereotipos de carrera

Lo que la hace "más larga de la historia" es su extensión. No se les puede negar. Es la moqueta del maratón, la misma de color azul, convertida en la recta final de la prueba. Mientras Juan Roig y Paco Borao están felicitando a un atleta por haber conseguido el récord del mundo -con un tiempo de 1 hora, 59 minutos y 59 segundos- van entrando estereotipos de la carrera. Incluyendo al corredor popular Luis Félix Martínez -ahí se nota el patrocinio de Cárnicas Serrano- una atleta de Teika -lo mismo- el europeo que viene a correr y a ponerse "hasta arriba" de cerveza, el que hace la carrera descalzo y con una senyera -para convertirse en carne de reportaje al día siguiente- la que corre postureando a base de selfis... hasta hay un correcaminos y, como último clasificado, un corredor agotado que ya no puede ni levantarse. Las figuras fueron realizadas por Miguel March los falleros ayudaron a acabarla ocupándose de la decoración. En la víspera, la figura de la Exposición -la de Roig y Borao- fue retirada con puesta en escena, con varias falleras vestidas de atletas.

La inauguración oficial de la falla incluyó la presencia de la comitiva oficial, la de la fallera mayor y la corte, y la municipal, con María José Catalá y su invitado, José Luis Martínez Almeida, quienes recibieron el libro del 50 aniversario de la comisión.