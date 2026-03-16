La falla ganadora de 2026 en València: Se abren las apuestas
Las nueve comisiones de Especial lucen sus propuestas para intentar alzarse con el primer premio
Las Fallas 2026 han echado a andar en València y este lunes 16, tras completar una plantà complicada en algunos casos, el jurado ha visitado todos los monumentos de la sección Especial y han comenzado las votaciones.
Su veredicto se sabrá esta tarde, cuando el concejal lea los premios de las Fallas 2026 y se sepa por fin qué comisión es la ganadora de la edición de este año. Son muchas las propuestas, algunas fallidas, como la de Cuba-Literato Azorín, que ha visto como su artista fallero la ha dejado plantada pero sin acabar de montar el monumento, algo casi inimaginable en la categoría reina de las Fallas.
Convento Jerusalén copa muchos de los votos populares y es, de hecho, el rival a vencer en estas Fallas 2026 tras su victoria el año pasado. Su presupuesto y su propuesta parecen imbatibles, pero será el jurado designado por la Junta Central Fallera el que decida si su '¡Redimonis! Quin és el teu preu?' es digno merecedor o no de revalidar el primer premio en estas Fallas 2026.
A continuación, te dejamos todas las propuestas de las fallas de Especial 2026 en València para que elijas a tu ganadora y la votes. La lectura de los premios de Fallas 2026 tendrá lugar a partir de las 19.50 horas. Levante-EMV te la ofrece en directo aquí.
Todas las fallas de Especial en València este 2026: ¿cuál es tu favorita?
Convento Jerusalén-Matemático Marzal
Falla de David Sánchez Longo titulada '¡Redimonis! Quin és el teu preu?'. El año pasado Convento Jerusalén ya consiguió el primer premio y se hizo también con el primer lugar de Ingenio y Gracia.
Na Jordana
Falla de Mario Gual bajo el lema 'Passions a la deriva'. En 2025 Na Jordana se hizo con el tercer premio.
Sueca-Literato Azorín
Falla de Pedro Santaeulalia titulada 'Onírica'. El año pasado, Sueca-Literato Azorín consiguió el octavo premio de fallas y este 2026 ya se ha llevado el Ninot Indultat.
Exposición-Micer Mascó
Falla de Salva Banyuls y Néstor Ruiz bautizada como 'Meditem'. En 2025, la comisión de Exposición-Micer Mascó se hizo con el quinto premio.
Almirante Cadarso-Conde Altea
Falla de Paco Giner bajo el lema 'Res en excés'. El año pasado, Almirante Cadarso-Conde Altea quedó en noveno puesto.
Reino de València-Duque de Calabria
Falla de Sergio Musoles titulada 'La Falla del Regne... animal". En 2025, la comisión de Reino de València-Duque de Calabria otuvo el sexto premio y el tercero de Ingenio y Gracia.
L'Antiga de Campanar (Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana)
Falla de Josué Beitia bajo el lema 'Sentiment'. El año pasado, la comisión, que popularmente es conocida como l'Antiga de Campanar, se alzó con el segundo premio.
Plaza del Pilar
Falla de Paco Torres Josa bautizada como 'La nit'. En 2025, la Plaza del Pilar se hizo con el cuarto premio de fallas.
Cuba-Literato Azorín
Falla fallida de Carlos Carsí ideada bajo el lema 'Passant a millor... vida'. El año pasado la comisión de Cuba-Literato Azorín quedó en sexto lugar.
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