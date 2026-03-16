¿Qué falla ha ganado más veces el primer premio de la Sección Especial de las fallas de València?
La Sección Especial se creó en el año 1942 y, desde entonces, ha tenido grandes fallas dominadoras como Convento de Jerusalén, el Pilar y Na Jornada
El Mercado Central y Nou Campanar tuvieron su época de dominio absoluto, aunque ahora compiten en categorías menores
Las fallas de València 2026 emitirán su veredicto en la tarde-noche del 16 de marzo, cuando se conozcan los premios a los monumentos y se conocerá cuál es el mejor monumento de las fallas. La Sección Especial coge todo el foco porque alberga la que será bajo el criterio del jurado la mejor falla de los 384 monumentos plantados en la ciudad de València. Pero la historia de la Sección Especial se remonta al año 1942, cuando las fallas de València vivieron su primer duelo en la máxima categoría con la victoria de la falla Barcas-P. Genís. Desde entonces, han sido 81 las fallas ganadoras de esta sección, con la excepción del año 2020, el de la pandemia, en el que las fallas no se pudieron celebrar y tuvieron que esperar a septiembre del 2021.
En retrospectiva, hay cinco comisiones que han dominado la sección a lo largo de su historia. Tres de ellas siguen militando en la Sección Especial. La primera de ellas es Convento de Jerusalén, la más victoriosa de los últimos años con cuatro victorias en la última década y diez años en el podio; la falla del Pilar que, aunque su última victoria data del año 2015, acumula cuatro segundos puestos consecutivos; y Na Jornada. Esta última es la que lleva más años sin ganar, no consigue el oro desde el año 2003, pero es la que acumula un mayor número de participaciones consecutivas en la sección; 70 nada más y nada menos.
Las otras dos comisiones siguen existiendo, pero ahora compiten en secciones inferiores. Se trata del Mercado Central, la dominadora en la historia primitiva de la sección, en la que acumuló hasta siete primeros premios consecutivos entre 1944 y 1950, aunque ganó algunos más; y Nou Campanar, que dio el vuelco a la categoría en el año 2004, con seis primeros premios consecutivos, con fallas que llegaron a costar hasta un millón de euros. Además de ellas, hay otros nombres notables en la sección como l'Antiga de Campanar, Cuba-Literato Azorín o Cuba-Literato Azorín, aunque acumulan un menor número de victorias.
Quién ha ganado más veces
Tras los premios concoidos ayer, Convento es la que acumula un mayor número de victorias, con 18 primeros premios en la sección. Le sigue a la zaga muy de cerca, el Pilar, que suma 16 primeras posiciones, y suma una década sin haber conseguido el preciado primer premio. En tercera posición del podio, hay un empate entre Na Jordana y el Mercado Central que acumulan hasta 12 victorias. Con menor número de victorias, destacan Nou Campanar (7) y l'Antiga de Campanar (5).
De las actuales competidoras, Exposición, Cuba Literato Azorín, Sueca Literato Azorín, Regne de València suman una única victoria.
Los ganadores de la Sección Especial:
- 2025: Conv. Jerusalén
- 2024: Antiga Campanar
- 2023 Exposición
- 2022 Conv. Jerusalén
- 2021 Conv. Jerusalén
- 2019 Antiga Campanar
- 2018 Conv. Jerusalén
- 2017 Antiga Campanar
- 2016 Cuba-L. Azorín
- 2015 Pilar
- 2014 Pilar
- 2013 Conv. Jerusalén
- 2012 Nou Campanar
- 2011 Conv. Jerusalén
- 2010 Conv. Jerusalén
- 2009 Nou Campanar
- 2008 Nou Campanar
- 2007 Nou Campanar
- 2006 Nou Campanar
- 2005 Nou Campanar
- 2004 Nou Campanar
- 2003 Na Jordana
- 2002 Sueca-L. Azorín
- 2001 Conv. Jerusalén
- 2000 Conv. Jerusalén
- 1999 Pilar
- 1998 Pilar
- 1997 Na Jordana
- 1996 Pilar
- 1995 Na Jordana
- 1994 Na Jordana
- 1993 Conv. Jerusalén
- 1992 Pilar
- 1991 Antiga Campanar
- 1990 Na Jordana
- 1989 Antiga Campanar
- 1988 Na Jordana
- 1987 Pilar
- 1986 Na Jordana
- 1985 Pilar
- 1984 Pilar
- 1983 Pilar
- 1982 Na Jordana
- 1981 Maestro Serrano
- 1980 Na Jordana
- 1979 Conv. Jerusalén
- 1978 Pilar
- 1977 Pilar
- 1976 Conv. Jerusalén
- 1975 Na Jordana
- 1974 Pilar
- 1973 Bailén-Xàtiva
- 1972 Merced
- 1971 Conv. Jerusalén
- 1970 Conv. Jerusalén
- 1969 Dr. Collado
- 1968 Pilar
- 1967 Pilar
- 1966 Pilar
- 1965 Na Jordana
- 1964 Conv. Jerusalén
- 1963 Mercado Central
- 1962 Conv. Jerusalén
- 1961 Conv. Jerusalén
- 1960 Dr. Collado
- 1959 Visitación-Orihuela
- 1958 Conv. Jerusalén
- 1957 Duque de Calabria
- 1956 Na Jordana
- 1955 Mercado Central
- 1954 Mercado Central
- 1953 Mercado Central
- 1953 Dr. Collado
- 1952 Mercado Central
- 1951 Dr. Collado
- 1950 Mercado Central
- 1949 Mercado Central
- 1948 Mercado Central
- 1947 Mercado Central
- 1946 Mercado Central
- 1945 Mercado Central
- 1944 Mercado Central
- 1943 Merced
- 1943 Mercado Central
- 1943 S. Jaime
- 1942 Barcas-P. Genís
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