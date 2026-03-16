¿Qué falla ha ganado más veces el primer premio de la Sección Especial de las fallas de València?

Las fallas de València 2026 emitirán su veredicto en la tarde-noche del 16 de marzo, cuando se conozcan los premios a los monumentos y se conocerá cuál es el mejor monumento de las fallas. La Sección Especial coge todo el foco porque alberga la que será bajo el criterio del jurado la mejor falla de los 384 monumentos plantados en la ciudad de València. Pero la historia de la Sección Especial se remonta al año 1942, cuando las fallas de València vivieron su primer duelo en la máxima categoría con la victoria de la falla Barcas-P. Genís. Desde entonces, han sido 81 las fallas ganadoras de esta sección, con la excepción del año 2020, el de la pandemia, en el que las fallas no se pudieron celebrar y tuvieron que esperar a septiembre del 2021.

En retrospectiva, hay cinco comisiones que han dominado la sección a lo largo de su historia. Tres de ellas siguen militando en la Sección Especial. La primera de ellas es Convento de Jerusalén, la más victoriosa de los últimos años con cuatro victorias en la última década y diez años en el podio; la falla del Pilar que, aunque su última victoria data del año 2015, acumula cuatro segundos puestos consecutivos; y Na Jornada. Esta última es la que lleva más años sin ganar, no consigue el oro desde el año 2003, pero es la que acumula un mayor número de participaciones consecutivas en la sección; 70 nada más y nada menos.

Las otras dos comisiones siguen existiendo, pero ahora compiten en secciones inferiores. Se trata del Mercado Central, la dominadora en la historia primitiva de la sección, en la que acumuló hasta siete primeros premios consecutivos entre 1944 y 1950, aunque ganó algunos más; y Nou Campanar, que dio el vuelco a la categoría en el año 2004, con seis primeros premios consecutivos, con fallas que llegaron a costar hasta un millón de euros. Además de ellas, hay otros nombres notables en la sección como l'Antiga de Campanar, Cuba-Literato Azorín o Cuba-Literato Azorín, aunque acumulan un menor número de victorias.

Fallas seleccionadas como "obras maestras" /

Quién ha ganado más veces

Tras los premios concoidos ayer, Convento es la que acumula un mayor número de victorias, con 18 primeros premios en la sección. Le sigue a la zaga muy de cerca, el Pilar, que suma 16 primeras posiciones, y suma una década sin haber conseguido el preciado primer premio. En tercera posición del podio, hay un empate entre Na Jordana y el Mercado Central que acumulan hasta 12 victorias. Con menor número de victorias, destacan Nou Campanar (7) y l'Antiga de Campanar (5).

De las actuales competidoras, Exposición, Cuba Literato Azorín, Sueca Literato Azorín, Regne de València suman una única victoria.

Los ganadores de la Sección Especial: