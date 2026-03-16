Las Fallas de València 2026, en directo: Exhibición de Vulcano en l'Alba de les Falles

Las Fallas de València 2026 ya despegan y los actos empiezan a tomar las calles de la ciudad y de todos aquellos municipios valencianos que celebran y disfrutan las Fallas con intensidad, como ocurre con la mascletà que cada día acude fiel a su cita de marzo con la pólvora en la plaza del Ayuntamiento de València. Levante-EMV te la ofrece en directo todos los días.

Hoy se ha conocido el Ninot Indultat 2026 ( de la comisión Sueca-Literato Azorín) y, por la noche, el veredicto de las comisiones infantiles donde se ha impuesto Espartero. Puedes seguir aquí todos los actos falleros de este domingo 15 de marzo en València.

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Última hora de las Fallas de València 2026