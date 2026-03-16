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Las Fallas de València 2026, en directo: Exhibición de Vulcano en l'Alba de les Falles
Todas las noticias y la mejor información de la fiesta fallera
Las Fallas de València 2026 ya despegan y los actos empiezan a tomar las calles de la ciudad y de todos aquellos municipios valencianos que celebran y disfrutan las Fallas con intensidad, como ocurre con la mascletà que cada día acude fiel a su cita de marzo con la pólvora en la plaza del Ayuntamiento de València. Levante-EMV te la ofrece en directo todos los días.
Hoy se ha conocido el Ninot Indultat 2026 ( de la comisión Sueca-Literato Azorín) y, por la noche, el veredicto de las comisiones infantiles donde se ha impuesto Espartero. Puedes seguir aquí todos los actos falleros de este domingo 15 de marzo en València.
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Última hora de las Fallas de València 2026
¡Que locura de Alba de les Falles!
Con la exhibición de Vulcano en la Plaza del Ayuntamiento finaliza el intenso 15 de marzo
Crónica de la Feria de Fallas: 'Artista', la bravura consumada de Jandilla
El cuarto toro de la tarde, que mereció la vuelta al ruedo, tuvo un extraordinario comportamiento en la muleta de Sebastián Castella, quien no lo cuajó ni tampoco coronó su obra con la espada.
Ruta por las cinco mejores fallas infantiles de Especial: cuáles son y cómo llegar
Ya hay veredicto. El jurado ha dicho cuáles son las mejores fallas infantiles de València. Mientras los monumentos grandes apuran las horas en la tradicional noche de la plantà, las fallas infantiles han vivido este domingo la visita del jurado y el veredicto de los premios en las distintas categorías.
Dónde está y cómo llegar a falla Espartero, ganadora de la Sección Especial Infantil de las fallas 2026
La histórica comisión de Espartero, ubicada en la Plaza de Vannes, suma una nueva victoria a su palmarés, consolidándose como una de las más laureadas de la Sección Especial
La alcadesa, María José Catalá, y Juan Roig visitan Espartero tras conseguir el Primer Premio Infantil
Consulta el listado completo de los premios de las fallas infantiles de València
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El éxtasis en Espartero al conseguir el primer premio de la fallas de infantil
Así celebró la falla Espartero el primer premio de la sección especial infantil de València
Así es la mejor falla infantil de València
Espartero se lleva el primer premio de la sección especial infantil
La comisión se lleva el doblete tras lograr el ninot indultat
- La guerra de Irán también afecta a las Fallas: cancelaciones de turistas chinos, japoneses y australianos
- Las Fallas piden perdón por las molestias antes de empezar los cinco días de carpas inútiles
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