A qué hora se sabrá cuál es la falla ganadora de 2026
La Junta Central Fallera dará a conocer los ganadores de la Sección Especial de Fallas y el resto de categorías esta tarde
Aunque llevan días en la calle, la noche de la plantà de los monumentos mayores ha dado el pistoletazo de salida para los días grandes de las Fallas. No ha excusa para nada. La cuenta atrás ha comenzado para la cremà pero antes queda mucho por hacer y mucho por saber. Tras los premios infantiles, con Espartero como ganadora del Primer Premio Infantil de la Sección Especial, y los ninots indultats (tanto mayor como infantil) todos los focos quedan pendientes de cuál será la falla ganadora de este año, concretamente cuál se alzará con el Primer Premio de la Sección Especial de las Fallas de 2026.
Las apuestas están abiertas y todas las comisiones han puesto sus cartas sobre la mesa con monumentos muy dispares que comparten una misma esencia, la de las fallas, la de la crítica y parodia que convierte esta fiesta en patrimonio y en base misma de la Comunitat Valenciana. Monumentos imposibles alzados en la ciudad con la maestría de los artistas falleros y el esfuerzo de las comisiones que desde primera hora del día han recibido la visita del jurado que hoy dará a conocer su veredicto.
¿Qué fallas serán las mejores de cada sección?
Esa es la pregunta y cuya respuesta esperan las comisiones. Serán momentos de tensión y muchos nervios en los casales falleros. El reconocimiento de a todo un año de esfuerzo y trabajo.
La Junta Central Fallera dará a conocer el veredicto esta tarde. Al igual que ayer, hoy será el turno de las fallas mayores y la lectura de los premios se emitirá en directo a partir de las 19:55 horas. Desde Levante-EMV podrás seguir en directo la emisión de Junta Central Fallera y el detalle pormenorizado de los premios en todas y cada de las seccciones incluyendo la Sección Especial de Fallas.
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