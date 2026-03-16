Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Listado completo premios fallasFallas EspecialConvento JerusalénMascletà hoyPremios fallas infantilesPlanes falleros hoyDirecto FallasDecepción SaguntGeneralitat IA
instagramlinkedin

Fallas 2026

Listado completo de los premios de las fallas de València 2026

Busca en qué lugar ha quedado tu falla y consulta el listado íntegro de los premios en todas las categorías

Consulta los premios de las fallas infantiles de 2026

Esta es la mejor falla de Valencia de 2026

Sueca-Literato Azorín, es una de las fallas de Especial de 2026. / F.Calabuig.

Lucía Prieto

València ya está inmersa en los días grandes de fallas. Las fallas infantiles conocieron ayer el veredicto del jurado, con la victoria histórica de Espartero 33 años después. Hoy es el turno de las grandes, con todos los premios en las distintas categorías. Santiago Ballester anuncia desde el salón de Junta Central Fallera el listado completo de todas las fallas ganadoras en 2026 en su ya tradicional lectura de los premios de las fallas de Valencia . En la jornada de ayer, el Ninot Indultat fue para Sueca-Literato Azorín con su alegato contra la guerra.

Consulta aquí todos los premios de las Fallas 2026 por categorías a medida que se vayan haciendo públicos.

Sección Especial

Sección 1A

Sección 1B

Sección 2A

PREMIOS

1r Premio a la Falla  173 Jesús-Sant Francesc de Borja (Paco Torres)

2n Premio a la Falla  174 Pintor Salvador Abril-Peris i Valero (Sergio Musoles)

3r Premio a la Falla  289 Isabel la Catòlica-Ciril Amorós (Art En Foc)

4rt Premio a la Falla  143 Reina-Pau-Sant Vicent (Manuel Algarra Viguer)

5é Premio a la Falla  102 Fèlix Pizcueta-Ciril Amorós (Ximo Martí Fernández)

6é Premio a la Falla  140 Sant Josep de la Muntanya-Terol (Pau Soler Marchante)

7é Premio a la Falla  170 Avinguda Regne de València-Sant Valer (Luis Espinosa Olmos)

8é Premio a la Falla   55 Sapadors-Vicent Lleó (SacabutxART)

9é Premio a la Falla   43 Marqués de Montortal-Berní i Català (Luis Espinosa Olmos)

10é Premio a la Falla 184 Indústria-Sants Just i Pastor (Pasky Roda)

11é Premio a la Falla 380 Pintor Maella-Avinguda França-Menorca (Falles I Fogueres (Martínez Vello))

12é Premio a la Falla 120 Molinell-Alboraia (Ximo Martí Fernández)

13é Premio a la Falla   65 Serrans-Plaça Els Furs (Juane Cortell Dasca)

PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA 

1r Premio a la Falla   65 Serrans-Plaça Els Furs (Juane Cortell Dasca)

2n Premio a la Falla   55 Sapadors-Vicent Lleó (SacabutxART)

3r Premio a la Falla  101 Carrera de Malilla-Enginyer J. Benlloch (García Ribes Artes Plasticas)

Sección 2B

PREMIOS

1r Premio a la Falla  179 Ferros-Joan Baptista Perales (Miguel Ángel Santaeulalia Serrán)

2n Premio a la Falla   32 Doctor Serrano-Carles Cervera-Clero (Sergio Musoles Ros)

3r Premio a la Falla  235 Barri de La Llum (SacabutxART)

4rt Premio a la Falla  310 Doctor Gil i Morte-Doctor Vila Barberà (Salva Bañuls y Néstor Ruiz)

5é Premio a la Falla  284 Ceramista Ros-Josep Maria Mortes Lerma (Falles i Fogueres Martínez Velló)

6é Premio a la Falla  254 Pare Santonja-Cardenal Benlloch (Arturo Valles Bea)

7é Premio a la Falla   86 Blocs Platja (Víctor Hugo Giner Blasco)

8é Premio a la Falla  111 Avinguda Burjassot-Pare Carbonell (Luis Espinosa Olmos)

9é Premio a la Falla  107 Bilbao-Maximilià Thous (Chimo Martí Fernández)

10é Premio a la Falla 392 Blas Gámez – Ángel Villena (Fran Tarazona)

11é Premio a la Falla 217 Espartero-Mestre Plasencia (Javier Álvarez-Sala Salinas)

12é Premio a la Falla   77 Barri de Sant Josep (Lorenzo Fandos Ayoro)

13é Premio a la Falla   54 Joaquim Costa-Borriana (Art En Foc)

14é Premio a la Falla 350 Tribunal de les Aigües (Sergio Lis Abril)

PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA

1r Premio a la Falla   32 Doctor Serrano-Carles Cervera-Clero (Sergio Musoles Ros)

2n Premio a la Falla  310 Doctor Gil i Morte-Doctor Vila Barberà (Salva Bañuls y Néstor Ruiz)

3r Premio a la Falla  392 Blas Gámez – Ángel Villena (Fran Tarazona)

Sección 3A

PREMIOS

1r Premio a la Falla  325 Avinguda Mestre Rodrigo-General Avilés (Enrique Cardells Martínez)

2n Premio a la Falla   24 Cadis-Literat Azorín (SacabutxART)

3r Premio a la Falla  375 Albereda-França (Falles i Fogueres Martínez Velló)

4rt Premio a la Falla   87 Arxiduc Carles-Xiva (Oscar García)

5é Premio a la Falla  377 Avinguda de França-Alfred Toran i Olmos (Ximo Martí Fernández)

6é Premio a la Falla  154 Sant Vicent-Marvà (José Ramón Lisarde Ferrer)

7é Premio a la Falla   27 Cadis-Els Centelles (José Vicente Zurita Abad)o

8é Premio a la Falla  123 L’Alguer-Enginyer Rafael Janini (Toni Fornes)

9é Premio a la Falla  332 Poeta Llorente (Luis Espinosa Olmos)

10é Premio a la Falla 334 Doctor Marañón-Mestre Palau (Ximo Esteve Mares)

11é Premi a la Falla      274    Plaça de la Tenda (Ximo Martí Fernández)

12é Premio a la Falla 183 Illes Canàries-Dama d’Elx (Javier Rico Catalán)

13é Premio a la Falla 103 València-Teodor Llorente (Sergio Lis Abril)

14é Premio a la Falla   15 Bosseria-Tossal (Art En Foc)

PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA 

1r Premio a la Falla  325 Avinguda Mestre Rodrigo-General Avilés (Enrique Cardells Martínez)

2n Premio a la Falla   24 Cadis-Literat Azorín (SacabutxART)

3r Premio a la Falla  123 L’Alguer-Enginyer Rafael Janini (Toni Fornes)

Sección 3B

PREMIOS

1r Premio a la Falla  161 Avinguda Regne de València-Ciscar (Gotes de Foc C.B.)

2n Premio a la Falla  260 Barri de Sant Isidre (Vicente Herrando Soler)

3r Premio a la Falla  335 L’Eliana-El Cid (José Miguel Gasent González)

4rt Premio a la Falla   49 Barraca-Espadà (Luis Espinosa Olmos)

5é Premio a la Falla  292 Mestre Arambul Sanz-Campanar (Enrique y Mario Cardells)

6é Premio a la Falla  250 Cadis-Dénia (Víctor Navarro Granero)

7é Premio a la Falla   62 Mossén Sorell-Corona (Manuel Martín Huguet)

8é Premio a la Falla   56 Azcàrraga-Ferran el Catòlic (José Ramón Lisarde Ferrer)

9é Premio a la Falla  142 Cuba-Buenos Aires (Cristian García Carrasco)

10é Premio a la Falla 141 Fra J. Rodríguez-Pintor Cortina (Vicente Albert García)

11é Premio a la Falla 231 Poeta Alberola-Totana (Víctor Hugo Giner Blasco)

12é Premio a la Falla 317 Camí Nou de Picanya-Nicolau Primitiu (Javier Rico Catalán)

13é Premio a la Falla 110 Plaça Lope de Vega (Pedro Vicente Baenas García)

PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA

1r Premio a la Falla   62 Mossén Sorell-Corona (Manuel Martín Huguet)

2n Premio a la Falla  142 Cuba-Buenos Aires (Cristian García Carrasco)

3r Premio a la Falla  260 Barri de Sant Isidre (Vicente Herrando Soler)

Sección 3C

PREMIS

1r Premi a la Falla  331 Marqués de Solferit (José Miguel Gasent González)

2n Premi a la Falla   67 Lluís Lamarca-Velázquez (Art En Foc)

3r Premi a la Falla  147 Plaça Mare de Déu de Lepant (Francisco Hidalgo Guillamón)

4rt Premi a la Falla  324 Avinguda Poeta García Lorca-Oltà (Miguel Banaclocha Marín)

5é Premi a la Falla   35 Joan d’Aguiló-Gaspar Aguilar (Enrique Cardells Martínez)

6é Premi a la Falla  239 Avinguda Peris i Valero-Cuba (Ignacio Ferrando Tamarit)

7é Premi a la Falla   23 Tomasos-Carles Cervera (Joserra Lisarde)

8é Premi a la Falla  146 Tres Forques-Conca-Pérez Galdós (Víctor Navarro Granero)

9é Premi a la Falla  144 Progrés-Teatre de la Marina (Daniel Pérez Martínez)

10é Premi a la Falla 336 Serra Martés-Miguel Servet (Enrique Andrés Alandí)

11é Premi a la Falla 152 Sant Vicent Màrtir-Pianista Empar Iturbi (Manuel José Blanco Climent)

12é Premi a la Falla 283 Avinguda Jacinto Benavente-Regina Na Germana (José Luis Pascual Nebot)

PREMIS D’ENGINY I GRÀCIA

1r Premi a la Falla  324 Avinguda Poeta García Lorca-Oltà (Miguel Banaclocha Marín)

2n Premi a la Falla  144 Progrés-Teatre de la Marina (Daniel Pérez Martínez)

3r Premi a la Falla   35 Joan d’Aguiló-Gaspar Aguilar (Enrique Cardells Martínez)

Sección 4A

PREMIOS

1r Premio a la Falla   20 Salamanca-Comte d’Altea (Gotes de Foc C.B.)

2n Premio a la Falla  132 Glòria-Felicitat-El Tremolar (Álvaro Guija Moreno)

3r Premio a la Falla   90 Nador-Miraculosa (Eliot García Martín)

4rt Premio a la Falla  288 Periodista Gil Sumbiela-Assutzena (Enrique Andrés Alandi)

5é Premio a la Falla  135 Avinguda de Burjassot-Joaquim Ballester (Jordi Palanca Marqués)

6é Premio a la Falla   68 Conserva-Berenguer Mallol (Miguel Banaclocha Marín)

7é Premio a la Falla  228 Arquitecte Alfaro-Francesc Cubells (Miguel Banaclocha Marín)

8é Premio a la Falla   59 Aras de Alpuente-Castell de Pop (Arturo Valles Bea)

9é Premio a la Falla  226 Doctor Joan Josep Dómine-Port (Fet d´Encàrrec)

10é Premio a la Falla 121 Plaça Lluís Cano (Antonio Benavente Alcaina)

11é Premio a la Falla 189 Avinguda Giorgeta-Roís de Corella (Cristian García Carrasco)

12é Premio a la Falla 160 Sant Ignasi de Loiola-Jesús i Maria (Vicente Albert García)

PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA 

1r Premio a la Falla  245 Manuel de Falla-Tamarindes (Miguel March Azor)

2n Premio a la Falla   20 Salamanca-Comte d’Altea (Gotes de Foc C.B.)

3r Premio a la Falla  135 Avinguda de Burjassot-Joaquim Ballester (Jordi Palanca Marqués)

Sección 4B

PREMIOS

1r Premio a la Falla   82 Olivereta-Cerdà i Rico (García Ribas Artes Plásticas)

2n Premio a la Falla  281 Ministre Luis Mayans-Argenter Suárez (Víctor Navarro Granero)

3r Premio a la Falla   85 Cuba-Dénia (Enrique y Mario Cardells)

4rt Premio a la Falla   47 Alberic-Heroi Romeu (Álvaro Guija Moreno)

5é Premio a la Falla  156 General Pando-Serrano Flores (Mauricio Moreira Santos)

6é Premio a la Falla  308 Mercat de Castella (Javier Rico Catalán)

7é Premio a la Falla  249 Plaça Segòvia-Avinguda Doctor Tomàs Sala (Art de Foc)

8é Premio a la Falla  205 Nord-Doctor Zamenhoff (Art de Foc)

9é Premio a la Falla  366 Santiago Rusiñol-Comte de Lumiares (Fran Santonja- Arte Efímero)

10é Premio a la Falla 215 Baró de Patraix-Conca (Enrique Andrés Alandi)

11é Premio a la Falla   57 Pelai-Matemàtic Marzal (Art de Foc)

PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA

1r Premio a la Falla   47 Alberic-Heroi Romeu (Álvaro Guija Moreno)

2n Premio a la Falla   82 Olivereta-Cerdà i Rico (García Ribas Artes Plásticas)

3r Premio a la Falla  319 Sant Vicent de Paül-Dip. Clara Campoamor (Vicente Julián García Pastor)

Sección 4C

PREMIOS

1r Premio a la Falla   19 Plaça Sant Bult (Art En Foc)

2n Premio a la Falla  209 Sant Antoni (Javier Álvarez-Sala Salinas)

3r Premio a la Falla  320 Avinguda l’Equador-Alcalde Gurrea (Manuel José Blanco Climent)

4rt Premio a la Falla   81 Goya-El Brasil (Fede Alonso Andreu)

5é Premio a la Falla  155 Barraca-Església del Rosari (Lorenzo Fandos Ayoro)

6é Premio a la Falla  328 Enginyer Manuel Maese-Cristóbal Llorens (Álvaro Guija Moreno)

7é Premio a la Falla  199 Veneçuela-Agustí Sales (Francisco José Sierra Alarcón)

8é Premio a la Falla  295 Camí de Montcada-Pintor Jacomart (Pepe Sales)

9é Premio a la Falla  348 Cadis-Mossén Femenia-Puerto Rico (Estudio Chuky)

PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA 

1r Premio a la Falla  209 Sant Antoni (Javier Álvarez-Sala Salinas)

2n Premio a la Falla  348 Cadis-Mossén Femenia-Puerto Rico (Estudio Chuky)

3r Premio a la Falla   66 Plaça de l’Arbre (Miguel Hache)

Sección 5A

PREMIOS

1r Premio a la Falla  180 Plaça d’Espanya-Ramón y Cajal-Pintor Benedito (Vicente Chaveli y Martina Ghin)

2n Premio a la Falla  327 Pintor Pasqual Capuz-Fontanars (Jesús Liñana Ferrando)

3r Premio a la Falla  186 Bisbe Jaume Pérez-Lluís Oliag (David Llopis Perpiñán)

4rt Premio a la Falla  164 Avinguda Pérez Galdós-Calixt III (Vicente Albert García)

5é Premio a la Falla  304 Isaac Peral-Méndez Núñez (Ximo Martí Fernández)

6é Premio a la Falla  349 Sants Just i Pastor-Serradora (Pedro Espadero Colmenar)

7é Premio a la Falla  326 Hellín-Pere de Luna (Tedi Chichanova)

8é Premio a la Falla  247 Lleons-Poeta Mas i Ros (Fran Sierra Alarcón)

9é Premio a la Falla  258 Calvo Acacio (Vicente Chaveli y Martina Ghin)

PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA 

1r Premio a la Falla  186 Bisbe Jaume Pérez-Lluís Oliag (David Llopis Perpiñán)

2n Premio a la Falla  113 República Argentina-Doctor Pallarés Iranzo (David Zahonero del Fresno)

3r Premio a la Falla  258 Calvo Acacio (Vicente Chaveli y Martina Ghin)

Sección 5B

PREMIOS

1r Premio a la Falla  118 Acàcies-Picaio (Xavi Herrero)

2n Premio a la Falla   40 Carabasses-En Gall (Pedro Espadero Colmenar)

3r Premio a la Falla  212 Arts i Oficis-Actor Llorens (Vicente Albert García)

4rt Premio a la Falla  352 Poeta Emili Baró-Enric Ginesta (Víctor Caballero Gutiérrez)

5é Premio a la Falla  222 Doctor Domingo Orozco-Bailén (Sergio Carrero Melián)

6é Premio a la Falla  357 Plaça de la Moreria (SacabutxART)

7é Premio a la Falla   75 Sagunt-Sant Guillem (Mario N. Núñez Hernández)

8é Premio a la Falla  130 Plaça Patraix (Vicente Julián García Pastor)

9é Premio a la Falla  105 Poeta Asins-Alegret-Puçol (Sergio Carrero Melián)

PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA

1r Premio a la Falla  118 Acàcies-Picaio (Xavi Herrero)

2n Premio a la Falla   40 Carabasses-En Gall (Pedro Espadero Colmenar)

3r Premio a la Falla  222 Doctor Domingo Orozco-Bailén (Sergio Carrero Melián)

Sección 5C

PREMIO

1r Premio a la Falla  221 Llibertat-Teodor Llorente (Victor Caballero)

2n Premio a la Falla  346 Riu Tajo-Cavite (Francisco Fuentes Moreno)

3r Premio a la Falla  388 Manuel Melià i Fuster-Carles Cortina (Manuel García Lleonart)

4rt Premio a la Falla   50 Corretgeria-Bany dels Pavesos (Agustín Torralba Soto)

5é Premio a la Falla  153 Sant Pere-Mare de Déu de la Vallivana (Rafael Iván Esteller Peris)

6é Premio a la Falla     2 Plaça Mercat de Russafa (Eliot García Martín)

7é Premio a la Falla  223 Benicadell-Sant Roc (Fernando Martínez Hernández)

8é Premio a la Falla   80 Ripalda-Beneficència-Sant Ramon (Reyes Pe)

9é Premio a la Falla  311 Castielfabib-Marqués de Sant Joan (Agustín Toorralba Soto)

PREMIO DE INGENIO Y GRACIA 

1r Premio a la Falla  221 Llibertat-Teodor Llorente (Victor Caballero)

2n Premio a la Falla  311 Castielfabib-Marqués de Sant Joan (Agustín Torralba Soto)

3r Premio a la Falla  388 Manuel Melià i Fuster-Carles Cortina (Manuel García Lleonart)

Sección 6A

PREMIOS

1r Premio a la Falla  206 Doctor Gómez Ferrer (Francisco Javier Gómez Morollón)

2n Premio a la Falla   98 Mestre Aguilar-Maties Perelló (Eliot García Martín)

3r Premio a la Falla  360 Rubén Darío-Fra Lluís Colomer (Víctor Navarro Granero)

4rt Premio a la Falla  395 Enginyer Manuel Soto – Avinguda França (Pedro Vicente Baenas García)

5é Premio a la Falla  309 Plaça del Negret (Lorenzo Fandos Ayoro)

6é Premio a la Falla  166 Santa Cruz de Tenerife (Álvaro Dutrús Montes)

7é Premio a la Falla  344 Polo y Peyrolón-Ciutat de Mula (Mario N. Núñez Hernández)

8é Premio a la Falla  241 Pare Alegre-Enric Navarro (Roberto Climent Cremades)

9é Premio a la Falla  138 Pare Viñas-Agustín Lara (Miguel Banaclocha Marín)

PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA

1r Premio a la Falla  314 Tres Camins-Pinedo (Jaume Chornet Roig)

2n Premio a la Falla  360 Rubén Darío-Fra Lluís Colomer (Víctor Navarro Granero)

3r Premio a la Falla  127 Doctor Sanchis Bergón-Túria (Rafael Martínez Reig)

Sección 6B

PREMIOS

1r Premio a la Falla  294 Jacint Labaila-Manuel Simó (Arturo Vallés Bea)

2n Premio a la Falla   71 Trinitat-Alboraia (José Antonio Marco)

3r Premio a la Falla  329 Grup de Peixcadors del Perellonet (Iván Gómez Villalba)

4rt Premio a la Falla  287 Riu Bidasoa-Comte de Torrefiel (Cristian García Carrasco)

5é Premio a la Falla  229 Isabel de Villena-Gregorio Gea (Fran Santonja-Arte Efímero S.L.)

6é Premio a la Falla  194 Visitació-Oriola (Xavier Herrero)

7é Premio a la Falla   69 Sant Josep de Pignatelli-Doctor Peset Aleixandre (Daniel Barea Ortiz)

8é Premio a la Falla  262 Campament-La Iessa (Álvaro Dutrús Montes)

9é Premio a la Falla  233 Avinguda de la Plata-La Senyera (Sergio Carrero Melián)

PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA

1r Premio a la Falla   18 Plaça Sant Miquel-Vicent Iborra (Marta Póvez López)

2n Premio a la Falla  374 Pere Cabanes-Joan XXIII (Sergio Lis Abril)

3r Premio a la Falla  287 Riu Bidasoa-Comte de Torrefiel (Cristian García Carrasco)

Sección 6C

PREMIOS

1r Premio a la Falla   58 Sevilla-Dénia (Joserra Lisarde)

2n Premio a la Falla  264 Lepant-En Joan d’Àustria (Vicente Albert García)

3r Premio a la Falla  128 Mestre Valls-Marí Albesa (Rubén Vela Romero de Ávila)

4rt Premio a la Falla   97 Sèneca-Iecla (SacabutxART)

5é Premio a la Falla   51 Carretera d’Escrivà-Coop. de Sant Ferran (Joan Simó Arlandis)

6é Premio a la Falla  354 Marqués de Lozoya-Poeta Josep Cervera i Grifol (Fallas i Fogueres Paco y David)

7é Premio a la Falla  220 Fermín Galán i García Hernández-Primavera (Gotes de Foc C.B.)

8é Premio a la Falla   64 Doctor Peset Aleixandre-En Guillem Ferrer (Vicente Albert García)

PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA 

1r Premio a la Falla   58 Sevilla-Dénia (Joserra Lisarde)

2n Premio a la Falla  353 Alcàsser-Iàtova (Xavi Bonilla (Artixavi))

3r Premio a la Falla  282 Mare de Déu de la Cabeça-J.M. Mortes Lerma (Manuel García Lleonart)

Sección 7A

PREMIOS

1r Premio a la Falla  230 Mossén Josep Cuenca-Pinedo (A.Santaeulalia y Vicente Llácer)

2n Premio a la Falla  131 Iecla-Cardenal Benlloch (Fernando López Cabañero)

3r Premio a la Falla   60 Conchita Piquer-Monestir de Poblet (Antonio Benavente Alcaina)

4rt Premio a la Falla  371 Josep Maria Bayarri-Los Isidros (Salvador Espert Corachán)

5é Premio a la Falla  338 Embarcador-Historiador Betí (Iván Gómez Villalba)

6é Premio a la Falla  134 Vilanova de Castelló-Horticultor Galán (Mario N. Núñez Hernández)

PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA 

1r Premio a la Falla   60 Conchita Piquer-Monestir de Poblet (Antonio Benavente Alcaina)

2n Premio a la Falla  230 Mossén Josep Cuenca-Pinedo (A.Santaeulalia y Vicente Llácer)

3r Premio a la Falla  257 Músic Espí-Gravador Fabregat (Pepe Gómez)

Sección 7B

PREMIOS

1r Premio a la Falla   72 Joaquim Navarro-Carrícola (Xaume Torrent)

2n Premio a la Falla  193 Manuel Arnau-La Creu Coberta (Mauricio Moreira Santos)

3r Premio a la Falla  351 Doctor Álvaro López-Sant Joan de Déu (Víctor Navarro Granero)

4rt Premio a la Falla     4 Portal de la Valldigna-Salines (Álvaro Guija Moreno)

5é Premio a la Falla  244 Josep Maria Haro-Poeta Mas i Ros (Rubén Vela Romero de Ávila)

6é Premio a la Falla  363 L’Alcota-Sagunt (Cristian García Carrasco)

7é Premio a la Falla   73 Plaça Santa Creu (Francisco Javier Ribes López)

8é Premio a la Falla  196 Guillem Sorolla-Recaredo (Art de Foc)

PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA

1r Premio a la Falla   72 Joaquim Navarro-Carrícola (Xaume Torrent)

2n Premio a la Falla  190 Mare de Déu de la Fontsanta (José Francisco Espinosa Pérez)

3r Premio a la Falla  351 Doctor Álvaro López-Sant Joan de Déu (Víctor Navarro Granero)

Sección 7C

PREMIOS

1r Premio a la Falla  341 Carters-Litògraf Pasqual i Abad (José Francisco Espinosa Pérez)

2n Premio a la Falla  321 Escultor García Mas-Puerto de Santa María (Arturo Valles Bea)

3r Premio a la Falla  188 Avinguda Primat Reig-Vinaròs (Vicente Albert García)

4rt Premio a la Falla  207 Mestre Lope-Josep Carsí (Vicente Chaveli y Martina Ghin)

5é Premio a la Falla   76 Josep Benlliure-Vicent Guillot (Antonio Benavente Alcaina)

6é Premio a la Falla  385 Plaça Vicent Castell Maíques (Ramón Lemos Sierra)

7é Premio a la Falla  386 Menorca-Lluís Bolinches (Francisco Dauver Estopiña)

8é Premio a la Falla  299 Maria Ros-Manuel Iranzo (Paco y David)

PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA 

1r Premio a la Falla  321 Escultor García Mas-Puerto de Santa María (Arturo Valles Bea)

2n Premio a la Falla  188 Avinguda Primat Reig-Vinaròs (Vicente Albert García)

3r Premio a la Falla   76 Josep Benlliure-Vicent Guillot (Antonio Benavente Alcaina)

Sección 8A

PREMIOS

1r Premio a la Falla  373 Antiga Senda de Senent-Albereda (Art de Foc)

2n Premio a la Falla  252 Maria Ros-Sant Tomàs (José Antonio Marco Gómez)

3r Premio a la Falla  198 Plaça de l’Àngel (Fet d’Encàrrec)

4rt Premio a la Falla  137 Quart-Túria (Rafael Vilches)

5é Premio a la Falla  200 Carcaixent-Compromís de Casp (David Sanruperto Pérez)

6é Premio a la Falla  290 Cases de Bàrcena (Álvaro Dutrús Montes)

7é Premio a la Falla  307 Àngel Villena-Pintor Sabater (Víctor Navarro Granero)

PRMIOS DE INGENIO Y GRACIA

1r Premio a la Falla  198 Plaça de l’Àngel (Fet d’Encàrrec)

2n Premio a la Falla  137 Quart-Túria (Rafael Vilches)

3r Premio a la Falla  275 Plaça del Pouet (Vicente Albert García)

Sección 8B

PREMIOS

1r Premio a la Falla   91 Pintor Domingo-Guillem de Castro (Franciso Ribes López)

2n Premio a la Falla  343 Avinguda Pianista Martínez Carrasco-Eslida (Fet d´Encàrrec)

3r Premio a la Falla  296 Plaça Hondures (José Luis Platero Cosi)

4rt Premio a la Falla  379 La Vall d’Albaida-La Canal de Navarrés (Arturo Valles Bea)

Noticias relacionadas y más

5é Premio a la Falla     8 Murillo-Palomar (Celso Sierra Barberá)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents