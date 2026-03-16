Listado completo de los premios de las fallas de València 2026

Esta es la mejor falla de Valencia de 2026
València ya está inmersa en los días grandes de fallas. Las fallas infantiles conocieron ayer el veredicto del jurado, con la victoria histórica de Espartero 33 años después. Hoy es el turno de las grandes, con todos los premios en las distintas categorías. Santiago Ballester anuncia desde el salón de Junta Central Fallera el listado completo de todas las fallas ganadoras en 2026 en su ya tradicional lectura de los premios de las fallas de Valencia . En la jornada de ayer, el Ninot Indultat fue para Sueca-Literato Azorín con su alegato contra la guerra.
Consulta aquí todos los premios de las Fallas 2026 por categorías a medida que se vayan haciendo públicos.
Sección Especial
Sección 1A
Sección 1B
Sección 2A
PREMIOS
1r Premio a la Falla 173 Jesús-Sant Francesc de Borja (Paco Torres)
2n Premio a la Falla 174 Pintor Salvador Abril-Peris i Valero (Sergio Musoles)
3r Premio a la Falla 289 Isabel la Catòlica-Ciril Amorós (Art En Foc)
4rt Premio a la Falla 143 Reina-Pau-Sant Vicent (Manuel Algarra Viguer)
5é Premio a la Falla 102 Fèlix Pizcueta-Ciril Amorós (Ximo Martí Fernández)
6é Premio a la Falla 140 Sant Josep de la Muntanya-Terol (Pau Soler Marchante)
7é Premio a la Falla 170 Avinguda Regne de València-Sant Valer (Luis Espinosa Olmos)
8é Premio a la Falla 55 Sapadors-Vicent Lleó (SacabutxART)
9é Premio a la Falla 43 Marqués de Montortal-Berní i Català (Luis Espinosa Olmos)
10é Premio a la Falla 184 Indústria-Sants Just i Pastor (Pasky Roda)
11é Premio a la Falla 380 Pintor Maella-Avinguda França-Menorca (Falles I Fogueres (Martínez Vello))
12é Premio a la Falla 120 Molinell-Alboraia (Ximo Martí Fernández)
13é Premio a la Falla 65 Serrans-Plaça Els Furs (Juane Cortell Dasca)
PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA
1r Premio a la Falla 65 Serrans-Plaça Els Furs (Juane Cortell Dasca)
2n Premio a la Falla 55 Sapadors-Vicent Lleó (SacabutxART)
3r Premio a la Falla 101 Carrera de Malilla-Enginyer J. Benlloch (García Ribes Artes Plasticas)
Sección 2B
PREMIOS
1r Premio a la Falla 179 Ferros-Joan Baptista Perales (Miguel Ángel Santaeulalia Serrán)
2n Premio a la Falla 32 Doctor Serrano-Carles Cervera-Clero (Sergio Musoles Ros)
3r Premio a la Falla 235 Barri de La Llum (SacabutxART)
4rt Premio a la Falla 310 Doctor Gil i Morte-Doctor Vila Barberà (Salva Bañuls y Néstor Ruiz)
5é Premio a la Falla 284 Ceramista Ros-Josep Maria Mortes Lerma (Falles i Fogueres Martínez Velló)
6é Premio a la Falla 254 Pare Santonja-Cardenal Benlloch (Arturo Valles Bea)
7é Premio a la Falla 86 Blocs Platja (Víctor Hugo Giner Blasco)
8é Premio a la Falla 111 Avinguda Burjassot-Pare Carbonell (Luis Espinosa Olmos)
9é Premio a la Falla 107 Bilbao-Maximilià Thous (Chimo Martí Fernández)
10é Premio a la Falla 392 Blas Gámez – Ángel Villena (Fran Tarazona)
11é Premio a la Falla 217 Espartero-Mestre Plasencia (Javier Álvarez-Sala Salinas)
12é Premio a la Falla 77 Barri de Sant Josep (Lorenzo Fandos Ayoro)
13é Premio a la Falla 54 Joaquim Costa-Borriana (Art En Foc)
14é Premio a la Falla 350 Tribunal de les Aigües (Sergio Lis Abril)
PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA
1r Premio a la Falla 32 Doctor Serrano-Carles Cervera-Clero (Sergio Musoles Ros)
2n Premio a la Falla 310 Doctor Gil i Morte-Doctor Vila Barberà (Salva Bañuls y Néstor Ruiz)
3r Premio a la Falla 392 Blas Gámez – Ángel Villena (Fran Tarazona)
Sección 3A
PREMIOS
1r Premio a la Falla 325 Avinguda Mestre Rodrigo-General Avilés (Enrique Cardells Martínez)
2n Premio a la Falla 24 Cadis-Literat Azorín (SacabutxART)
3r Premio a la Falla 375 Albereda-França (Falles i Fogueres Martínez Velló)
4rt Premio a la Falla 87 Arxiduc Carles-Xiva (Oscar García)
5é Premio a la Falla 377 Avinguda de França-Alfred Toran i Olmos (Ximo Martí Fernández)
6é Premio a la Falla 154 Sant Vicent-Marvà (José Ramón Lisarde Ferrer)
7é Premio a la Falla 27 Cadis-Els Centelles (José Vicente Zurita Abad)o
8é Premio a la Falla 123 L’Alguer-Enginyer Rafael Janini (Toni Fornes)
9é Premio a la Falla 332 Poeta Llorente (Luis Espinosa Olmos)
10é Premio a la Falla 334 Doctor Marañón-Mestre Palau (Ximo Esteve Mares)
11é Premi a la Falla 274 Plaça de la Tenda (Ximo Martí Fernández)
12é Premio a la Falla 183 Illes Canàries-Dama d’Elx (Javier Rico Catalán)
13é Premio a la Falla 103 València-Teodor Llorente (Sergio Lis Abril)
14é Premio a la Falla 15 Bosseria-Tossal (Art En Foc)
PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA
1r Premio a la Falla 325 Avinguda Mestre Rodrigo-General Avilés (Enrique Cardells Martínez)
2n Premio a la Falla 24 Cadis-Literat Azorín (SacabutxART)
3r Premio a la Falla 123 L’Alguer-Enginyer Rafael Janini (Toni Fornes)
Sección 3B
PREMIOS
1r Premio a la Falla 161 Avinguda Regne de València-Ciscar (Gotes de Foc C.B.)
2n Premio a la Falla 260 Barri de Sant Isidre (Vicente Herrando Soler)
3r Premio a la Falla 335 L’Eliana-El Cid (José Miguel Gasent González)
4rt Premio a la Falla 49 Barraca-Espadà (Luis Espinosa Olmos)
5é Premio a la Falla 292 Mestre Arambul Sanz-Campanar (Enrique y Mario Cardells)
6é Premio a la Falla 250 Cadis-Dénia (Víctor Navarro Granero)
7é Premio a la Falla 62 Mossén Sorell-Corona (Manuel Martín Huguet)
8é Premio a la Falla 56 Azcàrraga-Ferran el Catòlic (José Ramón Lisarde Ferrer)
9é Premio a la Falla 142 Cuba-Buenos Aires (Cristian García Carrasco)
10é Premio a la Falla 141 Fra J. Rodríguez-Pintor Cortina (Vicente Albert García)
11é Premio a la Falla 231 Poeta Alberola-Totana (Víctor Hugo Giner Blasco)
12é Premio a la Falla 317 Camí Nou de Picanya-Nicolau Primitiu (Javier Rico Catalán)
13é Premio a la Falla 110 Plaça Lope de Vega (Pedro Vicente Baenas García)
PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA
1r Premio a la Falla 62 Mossén Sorell-Corona (Manuel Martín Huguet)
2n Premio a la Falla 142 Cuba-Buenos Aires (Cristian García Carrasco)
3r Premio a la Falla 260 Barri de Sant Isidre (Vicente Herrando Soler)
Sección 3C
PREMIS
1r Premi a la Falla 331 Marqués de Solferit (José Miguel Gasent González)
2n Premi a la Falla 67 Lluís Lamarca-Velázquez (Art En Foc)
3r Premi a la Falla 147 Plaça Mare de Déu de Lepant (Francisco Hidalgo Guillamón)
4rt Premi a la Falla 324 Avinguda Poeta García Lorca-Oltà (Miguel Banaclocha Marín)
5é Premi a la Falla 35 Joan d’Aguiló-Gaspar Aguilar (Enrique Cardells Martínez)
6é Premi a la Falla 239 Avinguda Peris i Valero-Cuba (Ignacio Ferrando Tamarit)
7é Premi a la Falla 23 Tomasos-Carles Cervera (Joserra Lisarde)
8é Premi a la Falla 146 Tres Forques-Conca-Pérez Galdós (Víctor Navarro Granero)
9é Premi a la Falla 144 Progrés-Teatre de la Marina (Daniel Pérez Martínez)
10é Premi a la Falla 336 Serra Martés-Miguel Servet (Enrique Andrés Alandí)
11é Premi a la Falla 152 Sant Vicent Màrtir-Pianista Empar Iturbi (Manuel José Blanco Climent)
12é Premi a la Falla 283 Avinguda Jacinto Benavente-Regina Na Germana (José Luis Pascual Nebot)
PREMIS D’ENGINY I GRÀCIA
1r Premi a la Falla 324 Avinguda Poeta García Lorca-Oltà (Miguel Banaclocha Marín)
2n Premi a la Falla 144 Progrés-Teatre de la Marina (Daniel Pérez Martínez)
3r Premi a la Falla 35 Joan d’Aguiló-Gaspar Aguilar (Enrique Cardells Martínez)
Sección 4A
PREMIOS
1r Premio a la Falla 20 Salamanca-Comte d’Altea (Gotes de Foc C.B.)
2n Premio a la Falla 132 Glòria-Felicitat-El Tremolar (Álvaro Guija Moreno)
3r Premio a la Falla 90 Nador-Miraculosa (Eliot García Martín)
4rt Premio a la Falla 288 Periodista Gil Sumbiela-Assutzena (Enrique Andrés Alandi)
5é Premio a la Falla 135 Avinguda de Burjassot-Joaquim Ballester (Jordi Palanca Marqués)
6é Premio a la Falla 68 Conserva-Berenguer Mallol (Miguel Banaclocha Marín)
7é Premio a la Falla 228 Arquitecte Alfaro-Francesc Cubells (Miguel Banaclocha Marín)
8é Premio a la Falla 59 Aras de Alpuente-Castell de Pop (Arturo Valles Bea)
9é Premio a la Falla 226 Doctor Joan Josep Dómine-Port (Fet d´Encàrrec)
10é Premio a la Falla 121 Plaça Lluís Cano (Antonio Benavente Alcaina)
11é Premio a la Falla 189 Avinguda Giorgeta-Roís de Corella (Cristian García Carrasco)
12é Premio a la Falla 160 Sant Ignasi de Loiola-Jesús i Maria (Vicente Albert García)
PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA
1r Premio a la Falla 245 Manuel de Falla-Tamarindes (Miguel March Azor)
2n Premio a la Falla 20 Salamanca-Comte d’Altea (Gotes de Foc C.B.)
3r Premio a la Falla 135 Avinguda de Burjassot-Joaquim Ballester (Jordi Palanca Marqués)
Sección 4B
PREMIOS
1r Premio a la Falla 82 Olivereta-Cerdà i Rico (García Ribas Artes Plásticas)
2n Premio a la Falla 281 Ministre Luis Mayans-Argenter Suárez (Víctor Navarro Granero)
3r Premio a la Falla 85 Cuba-Dénia (Enrique y Mario Cardells)
4rt Premio a la Falla 47 Alberic-Heroi Romeu (Álvaro Guija Moreno)
5é Premio a la Falla 156 General Pando-Serrano Flores (Mauricio Moreira Santos)
6é Premio a la Falla 308 Mercat de Castella (Javier Rico Catalán)
7é Premio a la Falla 249 Plaça Segòvia-Avinguda Doctor Tomàs Sala (Art de Foc)
8é Premio a la Falla 205 Nord-Doctor Zamenhoff (Art de Foc)
9é Premio a la Falla 366 Santiago Rusiñol-Comte de Lumiares (Fran Santonja- Arte Efímero)
10é Premio a la Falla 215 Baró de Patraix-Conca (Enrique Andrés Alandi)
11é Premio a la Falla 57 Pelai-Matemàtic Marzal (Art de Foc)
PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA
1r Premio a la Falla 47 Alberic-Heroi Romeu (Álvaro Guija Moreno)
2n Premio a la Falla 82 Olivereta-Cerdà i Rico (García Ribas Artes Plásticas)
3r Premio a la Falla 319 Sant Vicent de Paül-Dip. Clara Campoamor (Vicente Julián García Pastor)
Sección 4C
PREMIOS
1r Premio a la Falla 19 Plaça Sant Bult (Art En Foc)
2n Premio a la Falla 209 Sant Antoni (Javier Álvarez-Sala Salinas)
3r Premio a la Falla 320 Avinguda l’Equador-Alcalde Gurrea (Manuel José Blanco Climent)
4rt Premio a la Falla 81 Goya-El Brasil (Fede Alonso Andreu)
5é Premio a la Falla 155 Barraca-Església del Rosari (Lorenzo Fandos Ayoro)
6é Premio a la Falla 328 Enginyer Manuel Maese-Cristóbal Llorens (Álvaro Guija Moreno)
7é Premio a la Falla 199 Veneçuela-Agustí Sales (Francisco José Sierra Alarcón)
8é Premio a la Falla 295 Camí de Montcada-Pintor Jacomart (Pepe Sales)
9é Premio a la Falla 348 Cadis-Mossén Femenia-Puerto Rico (Estudio Chuky)
PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA
1r Premio a la Falla 209 Sant Antoni (Javier Álvarez-Sala Salinas)
2n Premio a la Falla 348 Cadis-Mossén Femenia-Puerto Rico (Estudio Chuky)
3r Premio a la Falla 66 Plaça de l’Arbre (Miguel Hache)
Sección 5A
PREMIOS
1r Premio a la Falla 180 Plaça d’Espanya-Ramón y Cajal-Pintor Benedito (Vicente Chaveli y Martina Ghin)
2n Premio a la Falla 327 Pintor Pasqual Capuz-Fontanars (Jesús Liñana Ferrando)
3r Premio a la Falla 186 Bisbe Jaume Pérez-Lluís Oliag (David Llopis Perpiñán)
4rt Premio a la Falla 164 Avinguda Pérez Galdós-Calixt III (Vicente Albert García)
5é Premio a la Falla 304 Isaac Peral-Méndez Núñez (Ximo Martí Fernández)
6é Premio a la Falla 349 Sants Just i Pastor-Serradora (Pedro Espadero Colmenar)
7é Premio a la Falla 326 Hellín-Pere de Luna (Tedi Chichanova)
8é Premio a la Falla 247 Lleons-Poeta Mas i Ros (Fran Sierra Alarcón)
9é Premio a la Falla 258 Calvo Acacio (Vicente Chaveli y Martina Ghin)
PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA
1r Premio a la Falla 186 Bisbe Jaume Pérez-Lluís Oliag (David Llopis Perpiñán)
2n Premio a la Falla 113 República Argentina-Doctor Pallarés Iranzo (David Zahonero del Fresno)
3r Premio a la Falla 258 Calvo Acacio (Vicente Chaveli y Martina Ghin)
Sección 5B
PREMIOS
1r Premio a la Falla 118 Acàcies-Picaio (Xavi Herrero)
2n Premio a la Falla 40 Carabasses-En Gall (Pedro Espadero Colmenar)
3r Premio a la Falla 212 Arts i Oficis-Actor Llorens (Vicente Albert García)
4rt Premio a la Falla 352 Poeta Emili Baró-Enric Ginesta (Víctor Caballero Gutiérrez)
5é Premio a la Falla 222 Doctor Domingo Orozco-Bailén (Sergio Carrero Melián)
6é Premio a la Falla 357 Plaça de la Moreria (SacabutxART)
7é Premio a la Falla 75 Sagunt-Sant Guillem (Mario N. Núñez Hernández)
8é Premio a la Falla 130 Plaça Patraix (Vicente Julián García Pastor)
9é Premio a la Falla 105 Poeta Asins-Alegret-Puçol (Sergio Carrero Melián)
PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA
1r Premio a la Falla 118 Acàcies-Picaio (Xavi Herrero)
2n Premio a la Falla 40 Carabasses-En Gall (Pedro Espadero Colmenar)
3r Premio a la Falla 222 Doctor Domingo Orozco-Bailén (Sergio Carrero Melián)
Sección 5C
PREMIO
1r Premio a la Falla 221 Llibertat-Teodor Llorente (Victor Caballero)
2n Premio a la Falla 346 Riu Tajo-Cavite (Francisco Fuentes Moreno)
3r Premio a la Falla 388 Manuel Melià i Fuster-Carles Cortina (Manuel García Lleonart)
4rt Premio a la Falla 50 Corretgeria-Bany dels Pavesos (Agustín Torralba Soto)
5é Premio a la Falla 153 Sant Pere-Mare de Déu de la Vallivana (Rafael Iván Esteller Peris)
6é Premio a la Falla 2 Plaça Mercat de Russafa (Eliot García Martín)
7é Premio a la Falla 223 Benicadell-Sant Roc (Fernando Martínez Hernández)
8é Premio a la Falla 80 Ripalda-Beneficència-Sant Ramon (Reyes Pe)
9é Premio a la Falla 311 Castielfabib-Marqués de Sant Joan (Agustín Toorralba Soto)
PREMIO DE INGENIO Y GRACIA
1r Premio a la Falla 221 Llibertat-Teodor Llorente (Victor Caballero)
2n Premio a la Falla 311 Castielfabib-Marqués de Sant Joan (Agustín Torralba Soto)
3r Premio a la Falla 388 Manuel Melià i Fuster-Carles Cortina (Manuel García Lleonart)
Sección 6A
PREMIOS
1r Premio a la Falla 206 Doctor Gómez Ferrer (Francisco Javier Gómez Morollón)
2n Premio a la Falla 98 Mestre Aguilar-Maties Perelló (Eliot García Martín)
3r Premio a la Falla 360 Rubén Darío-Fra Lluís Colomer (Víctor Navarro Granero)
4rt Premio a la Falla 395 Enginyer Manuel Soto – Avinguda França (Pedro Vicente Baenas García)
5é Premio a la Falla 309 Plaça del Negret (Lorenzo Fandos Ayoro)
6é Premio a la Falla 166 Santa Cruz de Tenerife (Álvaro Dutrús Montes)
7é Premio a la Falla 344 Polo y Peyrolón-Ciutat de Mula (Mario N. Núñez Hernández)
8é Premio a la Falla 241 Pare Alegre-Enric Navarro (Roberto Climent Cremades)
9é Premio a la Falla 138 Pare Viñas-Agustín Lara (Miguel Banaclocha Marín)
PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA
1r Premio a la Falla 314 Tres Camins-Pinedo (Jaume Chornet Roig)
2n Premio a la Falla 360 Rubén Darío-Fra Lluís Colomer (Víctor Navarro Granero)
3r Premio a la Falla 127 Doctor Sanchis Bergón-Túria (Rafael Martínez Reig)
Sección 6B
PREMIOS
1r Premio a la Falla 294 Jacint Labaila-Manuel Simó (Arturo Vallés Bea)
2n Premio a la Falla 71 Trinitat-Alboraia (José Antonio Marco)
3r Premio a la Falla 329 Grup de Peixcadors del Perellonet (Iván Gómez Villalba)
4rt Premio a la Falla 287 Riu Bidasoa-Comte de Torrefiel (Cristian García Carrasco)
5é Premio a la Falla 229 Isabel de Villena-Gregorio Gea (Fran Santonja-Arte Efímero S.L.)
6é Premio a la Falla 194 Visitació-Oriola (Xavier Herrero)
7é Premio a la Falla 69 Sant Josep de Pignatelli-Doctor Peset Aleixandre (Daniel Barea Ortiz)
8é Premio a la Falla 262 Campament-La Iessa (Álvaro Dutrús Montes)
9é Premio a la Falla 233 Avinguda de la Plata-La Senyera (Sergio Carrero Melián)
PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA
1r Premio a la Falla 18 Plaça Sant Miquel-Vicent Iborra (Marta Póvez López)
2n Premio a la Falla 374 Pere Cabanes-Joan XXIII (Sergio Lis Abril)
3r Premio a la Falla 287 Riu Bidasoa-Comte de Torrefiel (Cristian García Carrasco)
Sección 6C
PREMIOS
1r Premio a la Falla 58 Sevilla-Dénia (Joserra Lisarde)
2n Premio a la Falla 264 Lepant-En Joan d’Àustria (Vicente Albert García)
3r Premio a la Falla 128 Mestre Valls-Marí Albesa (Rubén Vela Romero de Ávila)
4rt Premio a la Falla 97 Sèneca-Iecla (SacabutxART)
5é Premio a la Falla 51 Carretera d’Escrivà-Coop. de Sant Ferran (Joan Simó Arlandis)
6é Premio a la Falla 354 Marqués de Lozoya-Poeta Josep Cervera i Grifol (Fallas i Fogueres Paco y David)
7é Premio a la Falla 220 Fermín Galán i García Hernández-Primavera (Gotes de Foc C.B.)
8é Premio a la Falla 64 Doctor Peset Aleixandre-En Guillem Ferrer (Vicente Albert García)
PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA
1r Premio a la Falla 58 Sevilla-Dénia (Joserra Lisarde)
2n Premio a la Falla 353 Alcàsser-Iàtova (Xavi Bonilla (Artixavi))
3r Premio a la Falla 282 Mare de Déu de la Cabeça-J.M. Mortes Lerma (Manuel García Lleonart)
Sección 7A
PREMIOS
1r Premio a la Falla 230 Mossén Josep Cuenca-Pinedo (A.Santaeulalia y Vicente Llácer)
2n Premio a la Falla 131 Iecla-Cardenal Benlloch (Fernando López Cabañero)
3r Premio a la Falla 60 Conchita Piquer-Monestir de Poblet (Antonio Benavente Alcaina)
4rt Premio a la Falla 371 Josep Maria Bayarri-Los Isidros (Salvador Espert Corachán)
5é Premio a la Falla 338 Embarcador-Historiador Betí (Iván Gómez Villalba)
6é Premio a la Falla 134 Vilanova de Castelló-Horticultor Galán (Mario N. Núñez Hernández)
PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA
1r Premio a la Falla 60 Conchita Piquer-Monestir de Poblet (Antonio Benavente Alcaina)
2n Premio a la Falla 230 Mossén Josep Cuenca-Pinedo (A.Santaeulalia y Vicente Llácer)
3r Premio a la Falla 257 Músic Espí-Gravador Fabregat (Pepe Gómez)
Sección 7B
PREMIOS
1r Premio a la Falla 72 Joaquim Navarro-Carrícola (Xaume Torrent)
2n Premio a la Falla 193 Manuel Arnau-La Creu Coberta (Mauricio Moreira Santos)
3r Premio a la Falla 351 Doctor Álvaro López-Sant Joan de Déu (Víctor Navarro Granero)
4rt Premio a la Falla 4 Portal de la Valldigna-Salines (Álvaro Guija Moreno)
5é Premio a la Falla 244 Josep Maria Haro-Poeta Mas i Ros (Rubén Vela Romero de Ávila)
6é Premio a la Falla 363 L’Alcota-Sagunt (Cristian García Carrasco)
7é Premio a la Falla 73 Plaça Santa Creu (Francisco Javier Ribes López)
8é Premio a la Falla 196 Guillem Sorolla-Recaredo (Art de Foc)
PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA
1r Premio a la Falla 72 Joaquim Navarro-Carrícola (Xaume Torrent)
2n Premio a la Falla 190 Mare de Déu de la Fontsanta (José Francisco Espinosa Pérez)
3r Premio a la Falla 351 Doctor Álvaro López-Sant Joan de Déu (Víctor Navarro Granero)
Sección 7C
PREMIOS
1r Premio a la Falla 341 Carters-Litògraf Pasqual i Abad (José Francisco Espinosa Pérez)
2n Premio a la Falla 321 Escultor García Mas-Puerto de Santa María (Arturo Valles Bea)
3r Premio a la Falla 188 Avinguda Primat Reig-Vinaròs (Vicente Albert García)
4rt Premio a la Falla 207 Mestre Lope-Josep Carsí (Vicente Chaveli y Martina Ghin)
5é Premio a la Falla 76 Josep Benlliure-Vicent Guillot (Antonio Benavente Alcaina)
6é Premio a la Falla 385 Plaça Vicent Castell Maíques (Ramón Lemos Sierra)
7é Premio a la Falla 386 Menorca-Lluís Bolinches (Francisco Dauver Estopiña)
8é Premio a la Falla 299 Maria Ros-Manuel Iranzo (Paco y David)
PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA
1r Premio a la Falla 321 Escultor García Mas-Puerto de Santa María (Arturo Valles Bea)
2n Premio a la Falla 188 Avinguda Primat Reig-Vinaròs (Vicente Albert García)
3r Premio a la Falla 76 Josep Benlliure-Vicent Guillot (Antonio Benavente Alcaina)
Sección 8A
PREMIOS
1r Premio a la Falla 373 Antiga Senda de Senent-Albereda (Art de Foc)
2n Premio a la Falla 252 Maria Ros-Sant Tomàs (José Antonio Marco Gómez)
3r Premio a la Falla 198 Plaça de l’Àngel (Fet d’Encàrrec)
4rt Premio a la Falla 137 Quart-Túria (Rafael Vilches)
5é Premio a la Falla 200 Carcaixent-Compromís de Casp (David Sanruperto Pérez)
6é Premio a la Falla 290 Cases de Bàrcena (Álvaro Dutrús Montes)
7é Premio a la Falla 307 Àngel Villena-Pintor Sabater (Víctor Navarro Granero)
PRMIOS DE INGENIO Y GRACIA
1r Premio a la Falla 198 Plaça de l’Àngel (Fet d’Encàrrec)
2n Premio a la Falla 137 Quart-Túria (Rafael Vilches)
3r Premio a la Falla 275 Plaça del Pouet (Vicente Albert García)
Sección 8B
PREMIOS
1r Premio a la Falla 91 Pintor Domingo-Guillem de Castro (Franciso Ribes López)
2n Premio a la Falla 343 Avinguda Pianista Martínez Carrasco-Eslida (Fet d´Encàrrec)
3r Premio a la Falla 296 Plaça Hondures (José Luis Platero Cosi)
4rt Premio a la Falla 379 La Vall d’Albaida-La Canal de Navarrés (Arturo Valles Bea)
5é Premio a la Falla 8 Murillo-Palomar (Celso Sierra Barberá)
