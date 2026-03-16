Dónde está y cómo llegar a la falla Convento Jerusalén, la ganadora de la Sección Especial de las fallas del 2026
El monumento está ubicado en una zona muy bien comunicada accesible a pie desde las principales vías del centro y también desde las paradas de metro de Xàtiva, Bailén y Plaza España
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La falla Convento Jerusalén ha vuelto a ganar el primer premio de la Sección Especial de Fallas de 2026 y no es para menos. El monumento de David Sánchez Llongo, el responsable de que Convento se alzara también el año pasado con este galardón, se ha convertido en la falla más fotografía y buscada durante los días previos a la gran semana fallera . Y es que "Redimonis, Quin és el teu preu?" impresiona desde lejos y vuelve a poner sobre la mesa el buen estado de una comisión que en esta edición de las fallas lo ha dado todo y no ha escatimado esfuerzos en sacar a la calle dos monumentos impresionantes.
Aunque siempre ha figurado entre las grandes comisiones, lo cierto es que Convento está viviendo uno de sus mejores años y ha vuelto a situarla en el cielo de las fallas. Con "Redimonis" repiten la fórmula dél éxito del año pasado. Una falla 'escaparate' con remates imposibles y detalles que tocan la perfección, una obra de ingeniería que se eleva en pleno centro de la ciudad como una catedral que pone sobre la mesa lo mejor del saber hacer fallero.
A partir de hoy, Convento Jerusalén será un río de gente con miles de personas que se acercarán para conocer al detalle, fotografiar y recorrer las escenas de la que es la mejor falla de València. A diferencia de otras comisiones, la de Convento cuenta con una ubicación que juega a su favor. Está situada a apenas unos metros de la Plaza del Ayuntamiento, la plaza de toros, la calle Xàtiva y la Gran Vía y es una de las visitas obligadas de quienes peregrinan al centro para hacer la ruta fallera.
¿Dónde está la falla Convento Jerusalén?
Además de su privilegiada ubicación, Convento Jerusalén se encuentra en el triángulo de tres de las principales paradas de metro claves durante las fiestas falleras. Tiene muy cerca tanto las paradas de Plaza España, Bailén y Xàtiva. Además, es accesible a pie desde las calle San Vicente, Xàtiva y Pelayo y está a un tiro un paso de la Gran Vía. Por si eso no fuera suficiente, está situada a unos metros de la Estación del Norte y también muy cerca de la parada de los trenes de alta velocidad en Joaquín Sorolla.
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