En el casal de la comisión Espartero - Gran Vía Ramón y Cajal no cabía un alfiler cuando el presidente de la Junta Central Fallera y concejal de la Fallas del Ayuntamiento de València, Santiago Ballester, comenzó la lectura del listado de premios de las fallas infantiles de 2026.

Frontal de la falla ganadora de la Sección Especial infantil. | FERNANDO BUSTAMANTE

Las claras opciones con las que contaba el monumento «Arca» eran evidentes. El Viatge de Pepet, del artista fallero de origen chileno Zvonimir Ostoic, ‘Zeta’, provocaron que el ambiente estuviera cargado de nervios y emoción casi desde el primer minuto. Las falleras mayores infantiles, porque este año la comisión cuenta con la particularidad de que dos hermanas mellizas, Mia y Maia Vidal Rubio, ostentan al alimón el cargo, aguardaban en primera fila junto al presidente infantil, Álex Ros Granell, para saber si se iba a poner el broche de oro para su gran año.

Falleras mayores, presidentes y el creador frente a la falla. | FERNANDO BUSTAMANTE

Con las manos entrelazadas, sin poder contener las lágrimas desde que empezó la cuenta atrás de la Sección Especial, todo estalló cuando el presidente de la Junta Central Fallera desveló que este año sí, Espartero - Ramón y Cajal, es la mejor falla infantil de València.

Ballester, Catalá y Juan Roig durante su visita a Espartero. | F. CALABUIG

Gritos, abrazos y llantos desbordados de emoción acompañaron a la gran noticia que llevaban esperando desde hace 33 años, la última vez que la comisión se hizo con el primer puesto. La gloria ha llegado de la mano de ‘Zeta’ quien ha conseguido para Espartero un doblete excepcional: el ninot indultat infantil y este puesto de oro.

Maestro Gozalbo, totalmente infantil | F. CALABUIG

«Hemos trabajado mucho y durante muchos años y este año, sí ha podido ser», decía emocionado José Vicente López, presidente de la comisión, quien solo tuvo palabras de agradecimiento para el artista fallero que les ha llevado de la mano a este triunfo.

Maestro Gozalbo, totalmente infantil | F. CALABUIG

Para Zvonimir Ostoic, creador y constructor, su estreno en la Sección Especial no ha podido ir mejor. «Lo mejor es que la gente está disfrutando del monumento igual que mi equipo y yo lo hemos hecho haciéndola», explicaba a Levante-EMV y confesaba que esta experiencia «va a marcar el corazón de esta falla y por supuesto el mío».

No hay duda de que este día quedará grabado en la historia de la Espartero - Ramón y cajal, porque como dijeron Mía, Maia y Álex «esto es cumplir un sueño».

Visita sorpresa

Mientras la comisión celebrada el triunfo descorchando una botella de champagne junto al monumento recibieron una visita muy especial y numerosa, la de la alcaldesa de València, María José Catalá; la fallera mayor infantil de València, Marta Mercader, y la del empresario Juan Roig, cuya nieta Trini es la fallera mayor infantil de Convento Jerusalén. n

Después de tres victorias consecutivas, Convento Jerusalén no ha podido reforzar ese papel de dominador. El «Somni de Paper» tenía un compromiso complicado porque Espartero venía con mucha «tralla». Fiel a su estilo y a sus figurines, José Gallego, especialista en mensajes claros, en esta ocasión teoriza sobre los sueños que surgen de un papel en blanco para pensar en un mundo mejor. El papel se convierte en protagonista de infinidad de juegos de palabras, muy marca de la casa. Para José Gallego llega ahora una pausa, porque está metido en la alternancia pactada con esta comisión: el año que viene le toca a Iván Tortajada.

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Un año más, Maestro Gozalbo-Conde Altea entra en el podio, un espacio natural para ellos, que son excepcionalmente competitivos. El fichaje de Sergio Alcañiz no ha hecho más que refrendar esa condición. Tres terceros premios consecutivos es el bagaje desde 2024. La propuesta de este año ha sido muy particular y, sobre todo, muy infantil: son las preguntas que se hacen los niños, no siempre de fácil contestación por parte de padres o profesores. La capacidad de quebrar las normas, de ser transgresores a su manera y tan observadores que pueden dejar en evidencia a los mayores. Un auténtico juego de situación.