Fallas 2026
La mascletà de hoy 16 de marzo en València, en directo: Pirotecnia Tamarit disparará un potente bombardeo aéreo y pintará la Senyera con sus 216 kg de pólvora
La cita con la pirotecnia es diaria en marzo, a las dos de la tarde en punto desde la plaza del Ayuntamiento de València, la mascletà de las Fallas 2026
La mascletà de las Fallas 2026 en València acude fiel a su cita con el mes de marzo, mes de la semana grande fallera, cuando el 'Cap i Casal' celebra cada día un disparo desde la plaza del Ayuntamiento hasta el día del patrón, 19 de marzo. Levante-EMV te lo ofrece cada día en directo.
La mascletà de hoy, lunes 16 de marzo, corre a cargo de la Pirotecnia Tamarit, que ha diseñado un disparo que finalizará con un potente bombardeo aéreo y que dibujará con colores una Senyera en homenaje a todas las personas que hacen posible la fiesta de las Fallas. Pirotecnia Tamarit tirará 216 kilos de pólvora en una mascletà que tendrá una duración de seis minutos.
La mascletà de hoy, 16 de marzo, es la decimosexta del ciclo fallero de marzo y la pirotecnia ha preparado para la ocasión un inicio con traca valenciana al que seguirá una secuencia de aéreos que se acelerará progresivamente para finalizar con tres truenos y un golpe, también aéreo. El disparo continuará con varias descargas que darán paso a la bandera valenciana para ir incrementando el ritmo y la intensidad de la mascletà hasta llegar al terremoto final terrestre, que tendrá cuatro fases y acabará con un bombardeo y un golpe final de truenos aéreos.
En directo, la mascletà de hoy en València
Quién está hoy en el balcón del Ayuntamiento
Hoy lunes 16 de marzo visitan el balcón del Ayuntamiento de València para ver desde allí la mascletà el cronista de la ciudad, Francisco Pérez Puche; la regatista Irene Tomás; Cristina Calatrava; la bellea del foc infantil, Valentina Tárrega Quesada; la bellea del foc, Adriana Vico Melgar; el artista de la falla infantil municipal, Mario Pérez Sánchez; y representantes de la Fundación Areola Amiga-Mujeres Mastectomizadas.
Del mundo político este lunes acudirán al consistorio para el disparo la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero; la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé; los consellers de Sanidad, Marciano Gómez; Industria, Marian Cano; y Hacienda, José Antonio Rovira; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida; la concejala del Grupo Popular del Ayuntamiento de Madrid, Cayetana Hernández; el exalcalde de València, Joan Ribó; y el síndic del Grupo Parlamentario de Vox en las Corts Valencianes, José María Llanos.
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