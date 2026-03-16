Fallas 2026
Convento Jerusalén tiene la mejor falla de Valencia de 2026
La Sección Especial de las fallas de Valencia ya tiene ganadora de este año, el gran favorito
Consulta en qué lugar ha quedado tu comisión en el listado completo de los premios de las fallas de 2026
Valencia ya tiene la falla ganadora de los premios de 2026. Convento Jerusalén se lleva el máximo galardón como vencedora de la Sección Especial, la categoría reina de las fallas de Valencia 2026.
La obra del artista fallero David sánchez Llongo se ha llevado el oro de Especial en una batalla muy ajustada con el resto de candidatas. Además, hoy también se han repartido el resto de los premios de las fallas de Valencia 2026, por lo que ya se puede consultar en qué posición ha quedado tu falla este año. Santiago Ballester ha dado a conocer los premios de las fallas 2026 esta tarde en uno de los salones de Junta Central Fallera en la tradicional lectura de premios de cada año.
No hubo sorpresa: "Redimonis" era la gran favorita porque está muy bien hecha y es muy grande, extremadamente grande. El equipo de David Sánchez Llongo, con diseño de Daniel Gomz y la participación, entre otros, de Paco López Albert en la pintura, alcanza de esta manera 18 primeros premios de Sección Especial abriendo brecha con el Pilar, que tiene 16, aunque a Convento, además, se le habría que añadir una más, la lograda en 1914 no como premio de Sección Especial -categoría que empezó en 1942- pero sí como "mejor falla de València".
Con un impresionante montaje de volúmenes, en el que los remates y contrarremates se superponen entre sí, introduce al espectador en el infierno o por lo menos cuestiona qué harían si fueran tentados por el demonio. Por allí pasan, entre otros, Donald Trump, María José Catalá, Juan Carlos Caballero, Pilar Bernabé, Pere Fuset, Santiago Ballester, Pablo Motos, Santiago Ballester o Nico Garcés, entre otros. También hay un emotivo homenaje a Julián Carabantes.
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Moisés Domínguez
El Análisis | Puesto arriba, puesto abajo, un veredicto lógico
La victoria estaba cantada a favor de Convento Jerusalén y el encaje del resto del acta no ha sorprendido especialmente.
Lee la noticia completa aquí.
Así ha celebrado la familia de Juan Roig la victoria de Convento Jerusalén como la mejor falla de Valencia de 2026
Jaime Roch
Julio Norte quiere ser torero (y lo demuestra en la Feria de Fallas)
Julio Norte quiere ser torero. Lo demostró este lunes en la plaza de toros de València. Su sentido de la responsabilidad, las ganas de abrirse camino a toda costa en la profesión, el sitio pisado delante de los animales, la ambición mostrada en su lote con esa sed de triunfo que solamente tienen unos pocos (y que delata a otros), la seriedad con la que cuajó a sus oponentes… El joven novillero de Salamanca, hijo del matador de toros del mismo nombre, marcó la diferencia no solo en la tarde de ayer, sino en las novilladas de la Feria de Fallas.
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José Manuel López
Así ha celebrado Convento Jerusalén el primer puesto en la Sección Especial
Todos los ganadores de la Sección Especial
1942Barcas-Pascual y Genís
1943Mercado Central
1943Merced
1943S. Jaime
1944Mercado Central
1945Mercado Central
1946Mercado Central
1947Mercado Central
1948Mercado Central
1949Mercado Central
1950Mercado Central
1951Dr. Collado
1952Mercado Central
1953Dr. Collado
1953Mercado Central
1954Mercado Central
1955Mercado Central
1956Na Jordana
1957Reino de Valencia-Duque de Calabria
1958Convento Jerusalén-Matemático Marzal
1959Visitación-Orihuela
1960Dr. Collado
1961Convento Jerusalén-Matemático Marzal
1962Convento Jerusalén-Matemático Marzal
1963Mercado Central
1964Convento Jerusalén-Matemático Marzal
1965Na Jordana
1966Pilar
1967Pilar
1968Pilar
1969Dr. Collado
1970Convento Jerusalén-Matemático Marzal
1971Convento Jerusalén-Matemático Marzal
1972Merced
1973Bailén-Xàtiva
1974Pilar
1975Na Jordana
1976Convento Jerusalén-Matemático Marzal
1977Pilar
1978Pilar
1979Convento Jerusalén-Matemático Marzal
1980Na Jordana
1981Reino de Valencia-Maestro Serrano-Dr. Sumsi
1982Na Jordana
1983Pilar
1984Pilar
1985Pilar
1986Na Jordana
1987Pilar
1988Na Jordana
1989Monestir de Poblet-A. Albiñana
1990Na Jordana
1991Monestir de Poblet-A. Albiñana
1992Pilar
1993Convento Jerusalén-Matemático Marzal
1994Na Jordana
1995Na Jordana
1996Pilar
1997Na Jordana
1998Pilar
1999Pilar
2000Convento Jerusalén-Matemático Marzal
2001Convento Jerusalén-Matemático Marzal
2002Sueca-Literato Azorín
2003Na Jordana
2004Nou Campanar
2005Nou Campanar
2006Nou Campanar
2007Nou Campanar
2008Nou Campanar
2009Nou Campanar
2010Convento Jerusalén-Matemático Marzal
2011Convento Jerusalén-Matemático Marzal
2012Nou Campanar
2013Convento Jerusalén-Matemático Marzal
2014Pilar
2015Pilar
2016Cuba-Literato Azorín
2017Monestir de Poblet-A. Albiñana
2018Convento Jerusalén-Matemático Marzal
2019Monestir de Poblet-A. Albiñana
2020-
2021Convento Jerusalén-Matemático Marzal
2022Convento Jerusalén-Matemático Marzal
2023Exposición-Micer Mascó
2024Convento Jerusalén-Matemático Marzal
2025Convento Jerusalén-Matemático Marzal
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