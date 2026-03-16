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Fallas 2026

Convento Jerusalén tiene la mejor falla de Valencia de 2026

La Sección Especial de las fallas de Valencia ya tiene ganadora de este año, el gran favorito

Consulta en qué lugar ha quedado tu comisión en el listado completo de los premios de las fallas de 2026

Fallas de Especial 2026 en Valencia: Convento Jerusalén quiere repetir victoria

Fallas de Especial 2026 en Valencia: Convento Jerusalén quiere repetir victoria

Fernando Bustamante

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

Valencia ya tiene la falla ganadora de los premios de 2026. Convento Jerusalén se lleva el máximo galardón como vencedora de la Sección Especial, la categoría reina de las fallas de Valencia 2026.

La obra del artista fallero David sánchez Llongo se ha llevado el oro de Especial en una batalla muy ajustada con el resto de candidatas. Además, hoy también se han repartido el resto de los premios de las fallas de Valencia 2026, por lo que ya se puede consultar en qué posición ha quedado tu falla este año. Santiago Ballester ha dado a conocer los premios de las fallas 2026 esta tarde en uno de los salones de Junta Central Fallera en la tradicional lectura de premios de cada año.

No hubo sorpresa: "Redimonis" era la gran favorita porque está muy bien hecha y es muy grande, extremadamente grande. El equipo de David Sánchez Llongo, con diseño de Daniel Gomz y la participación, entre otros, de Paco López Albert en la pintura, alcanza de esta manera 18 primeros premios de Sección Especial abriendo brecha con el Pilar, que tiene 16, aunque a Convento, además, se le habría que añadir una más, la lograda en 1914 no como premio de Sección Especial -categoría que empezó en 1942- pero sí como "mejor falla de València".

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Con un impresionante montaje de volúmenes, en el que los remates y contrarremates se superponen entre sí, introduce al espectador en el infierno o por lo menos cuestiona qué harían si fueran tentados por el demonio. Por allí pasan, entre otros, Donald Trump, María José Catalá, Juan Carlos Caballero, Pilar Bernabé, Pere Fuset, Santiago Ballester, Pablo Motos, Santiago Ballester o Nico Garcés, entre otros. También hay un emotivo homenaje a Julián Carabantes.

Fallas de Especial 2026 en Valencia: Convento Jerusalén, al detalle

Fallas de Especial 2026 en Valencia: Convento Jerusalén, al detalle

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Convento Jerusalén, al detalle / Fernando Bustamante

Fallas de València 2026: Todo lo que necesitas saber

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Todos los ganadores de la Sección Especial

1942Barcas-Pascual y Genís

1943Mercado Central

1943Merced

1943S. Jaime

1944Mercado Central

1945Mercado Central

1946Mercado Central

1947Mercado Central

1948Mercado Central

1949Mercado Central

1950Mercado Central

1951Dr. Collado

1952Mercado Central

1953Dr. Collado

1953Mercado Central

1954Mercado Central

1955Mercado Central

1956Na Jordana

1957Reino de Valencia-Duque de Calabria

1958Convento Jerusalén-Matemático Marzal

1959Visitación-Orihuela

1960Dr. Collado

1961Convento Jerusalén-Matemático Marzal

1962Convento Jerusalén-Matemático Marzal

1963Mercado Central

1964Convento Jerusalén-Matemático Marzal

1965Na Jordana

1966Pilar

1967Pilar

1968Pilar

1969Dr. Collado

1970Convento Jerusalén-Matemático Marzal

1971Convento Jerusalén-Matemático Marzal

1972Merced

1973Bailén-Xàtiva

1974Pilar

1975Na Jordana

1976Convento Jerusalén-Matemático Marzal

1977Pilar

1978Pilar

1979Convento Jerusalén-Matemático Marzal

1980Na Jordana

1981Reino de Valencia-Maestro Serrano-Dr. Sumsi

1982Na Jordana

1983Pilar

1984Pilar

1985Pilar

1986Na Jordana

1987Pilar

1988Na Jordana

1989Monestir de Poblet-A. Albiñana

1990Na Jordana

1991Monestir de Poblet-A. Albiñana

1992Pilar

1993Convento Jerusalén-Matemático Marzal

1994Na Jordana

1995Na Jordana

1996Pilar

1997Na Jordana

1998Pilar

1999Pilar

2000Convento Jerusalén-Matemático Marzal

2001Convento Jerusalén-Matemático Marzal

2002Sueca-Literato Azorín

2003Na Jordana

2004Nou Campanar

2005Nou Campanar

2006Nou Campanar

2007Nou Campanar

2008Nou Campanar

2009Nou Campanar

2010Convento Jerusalén-Matemático Marzal

2011Convento Jerusalén-Matemático Marzal

2012Nou Campanar

2013Convento Jerusalén-Matemático Marzal

2014Pilar

2015Pilar

2016Cuba-Literato Azorín

2017Monestir de Poblet-A. Albiñana

2018Convento Jerusalén-Matemático Marzal

2019Monestir de Poblet-A. Albiñana

2020-

2021Convento Jerusalén-Matemático Marzal

2022Convento Jerusalén-Matemático Marzal

2023Exposición-Micer Mascó

2024Convento Jerusalén-Matemático Marzal

2025Convento Jerusalén-Matemático Marzal

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