Convento Jerusalén tiene la mejor falla de Valencia de 2026

Valencia ya tiene la falla ganadora de los premios de 2026. Convento Jerusalén se lleva el máximo galardón como vencedora de la Sección Especial, la categoría reina de las fallas de Valencia 2026.

La obra del artista fallero David sánchez Llongo se ha llevado el oro de Especial en una batalla muy ajustada con el resto de candidatas. Además, hoy también se han repartido el resto de los premios de las fallas de Valencia 2026, por lo que ya se puede consultar en qué posición ha quedado tu falla este año. Santiago Ballester ha dado a conocer los premios de las fallas 2026 esta tarde en uno de los salones de Junta Central Fallera en la tradicional lectura de premios de cada año.

No hubo sorpresa: "Redimonis" era la gran favorita porque está muy bien hecha y es muy grande, extremadamente grande. El equipo de David Sánchez Llongo, con diseño de Daniel Gomz y la participación, entre otros, de Paco López Albert en la pintura, alcanza de esta manera 18 primeros premios de Sección Especial abriendo brecha con el Pilar, que tiene 16, aunque a Convento, además, se le habría que añadir una más, la lograda en 1914 no como premio de Sección Especial -categoría que empezó en 1942- pero sí como "mejor falla de València".

Con un impresionante montaje de volúmenes, en el que los remates y contrarremates se superponen entre sí, introduce al espectador en el infierno o por lo menos cuestiona qué harían si fueran tentados por el demonio. Por allí pasan, entre otros, Donald Trump, María José Catalá, Juan Carlos Caballero, Pilar Bernabé, Pere Fuset, Santiago Ballester, Pablo Motos, Santiago Ballester o Nico Garcés, entre otros. También hay un emotivo homenaje a Julián Carabantes.

Convento Jerusalén, al detalle / Fernando Bustamante

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Convento Jerusalén, al detalle / Fernando Bustamante

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