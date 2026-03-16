Na Jordana quiere repetir podio en las Fallas de València 2026 y llegar a la cima de Especial
La comisión es una de las más antiguas de la ciudad y en los últimos años se le resistían los primeros puestos
Na Jordana ha plantado estas Fallas de València 2026 un monumento creado por el artista fallero Mario Gual y titulado 'Passions a la deriva', con el que quiere alzarse con el primer premio de Especial de este año y ocupar el escalón más alto del podio. El año pasado se quedó en tercer lugar y este 2026 quiere más.
La comisión, una de las más antiguas de la ciudad, planta en la categoría reina de Fallas desde 1954 de forma ininterrumpida. Durante todo este tiempo, ha conseguido la victoria en doce ocasiones, mientras que el segundo premio ha sido suyo 19 veces y el tercero, nueve.
El artista fallero por el que Na Jordana ha apostado estas Fallas 2026 ha sido Mario Gual, que lleva plantados siete monumentos en Especial.
Na Jordana: su falla de 2026
Ahora sí que sí. Na Jordana consiguió en 2025 romper todos los techos de cristal que se le resistían y volvió, por méritos propios, al podio de las Fallas de Especial en València. El podio, ese espacio en el que, a lo largo de tres cuartos de siglo, Na Jordana ha sido inquilina habitual y que útimamente parecía que se le estaba resistiendo.
Mario Gual dio con la tecla y estas Fallas 2026 presenta un proyecto con su reconocible trazo en el que va a jugar con los títulos de las tragedias literarias ambientadas en el mar para sacar a pasear la imaginación desbordante porque, ahora sí, Na Jordana quiere más de las Fallas 2026.
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