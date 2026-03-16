La Ofrenda se prepara para dos días intensos con el objetivo de minimizar los retrasos con un censo fallero récord

La Ofrenda es uno de los momentos más emotivos de todas las Fallas, por no decir el que más. Solo hace falta preguntar a los falleros por su acto preferido y el 90% de las respuestas será la misma, y no es para menos: llevar el ramo a la Geperudeta es un momento que, aunque se comparta con miles de falleros y falleras más, se convierte en íntimo y simboliza la emoción de esta fiesta.

Todavía se recuerda la Ofrenda del año pasado, bajo el agua, con Berta Peiró, Fallera Mayor de València 2025, llegando a la Plaza de la Virgen mientras la lluvia convertía el momento en una estampa para el recuerdo.

Berta Peiró, Fallera Mayor de València 2025, a su llegada a la plaza de la Virgen / L-EMV

Lo que tampoco olvida cualquiera que haga uno de los dos recorridos establecidos para dejar sus claveles son los parones interminables, el dolor de pies de caminar y parar constantemente y las filas desiguales que llegan a romper la estética de este acto tan especial. Por eso este año hay un objetivo claro: que la Ofrenda se realice de forma fluida, sin parones ni problemas. En tiempo y forma.

Un censo que no para de crecer

Carmen Prades y Marta Mercader, Falleras Mayores de València 2026, son las grandes protagonistas y esperadas en este acto, pero antes tienen que pasar cientos de miles de falleros porque, este año, el censo fallero sigue creciendo. Se ha alcanzado una cifra récord: alrededor de 128.000 personas pertenecen este año a una falla.

Esto no solo provoca que haya más afluencia en las calles del Cap i Casal, sino que la demanda de flores también se ha disparado. Hay que tener en cuenta que en la Ofrenda no solo desfilan falleros de la ciudad de València. Burjassot, Mislata, Quart de Poblet y Xirivella entran dentro del listado, al igual que algunas JCF de diferentes localidades de la provincia de Valencia.

384 comisiones falleras pertenecientes a la Junta Central Fallera de València desfilan estos días / L-EMV

Pero este año, a semanas del inicio del conflicto en Irán, los precios de todo están en el punto de mira y las flores no son una excepción. Paco Montañana, uno de los grandes de la industria, de Flores Montañana, lamenta que “todo ha subido, no solo el combustible, que también lo ha hecho por la guerra de Irán, es que todos los costes se han disparado”, pero para él todo es cuestión de tener en cuenta la fidelidad de las comisiones, por lo que han mantenido los precios.

Mínimo 5 personas por fila

Hablábamos de parones, y es que este año la Junta Central Fallera se ha puesto seria en cuanto a las normas de la Ofrenda, para evitar situaciones incómodas, retrasos y momentos como el de la Fallera Mayor Infantil de València 2024, Marina García Arribas, que en su año llegaba a la Plaza de la Virgen a las 3 de la madrugada, o el caso de Lucía García Rivera, FMI 2025, que llegaba a la 1:30. Aunque se nota una mejoría en la puntualidad, la JCF pide que el retraso sea mínimo e, incluso, nulo.

Este año, la Ofrenda se realiza estos días 17 y 18, martes y miércoles. El protocolo a seguir establecido es de filas de cinco personas “como mínimo” y sanciones por no vestir la “indumentaria tradicional” recogida en el reglamento fallero. También se castigará el desfilar más personas de las registradas en el censo o invitar a otros colectivos festeros.

La Junta Central Fallera impone sanciones a quien no cumpla las reglas / L-EMV

En el caso de que el número de integrantes de una comisión no sea múltiplo de cinco, se formarán "tantas filas de cinco componentes como sea posible, las necesarias de cuatro componentes para completar el total de participantes y, en su caso, una fila de tres si fuese necesario para completar la distribución total". La distancia entre las filas será de “aproximadamente tres metros”, incluyendo el estandarte de la comisión, la Senyera y las canastillas de flores.

En cuanto a las canastillas, cada falla podrá llevar como máximo una en cada una de las comisiones, al igual que con las agrupaciones musicales que acompañan a los falleros y falleras durante el recorrido.

Chips y una app para seguir la Ofrenda

Para poder monitorizar la distancia entre cada fila, el Ayuntamiento de València ha vuelto a implementar el uso de chips Bluetooth Low Energy 5.0 en los estandartes de las comisiones falleras participantes en la Ofrenda. Esta medida permitirá geolocalizar el desfile a tiempo real para “optimizar tiempos, controlar el ritmo y reducir las esperas, facilitando el seguimiento a través de la app Ofrenda”.

La app Ofrenda de las Flores se utilizó por primera vez el año pasado, 2025, y permitió, por primera vez, “seguir el minuto a minuto de las comisiones falleras en su camino hacia la plaza de la Virgen”. También notifica sobre el punto donde se encuentran las 384 comisiones y ofrece la señal en directo de la emisión de À Punt, además de informar sobre los cortes de tráfico.

Los estandartes llevarán chips para localizar a las comisiones / L-EMV

Santiago Ballester, concejal de Fallas y presidente de Junta Central Fallera, ha explicado que “el personal de la JCF y de la empresa colaboradora instalará el chip en el estandarte infantil de cada comisión, o en su defecto, en el primero que inicie la Ofrenda y lo retirará al finalizar el acto, con el objetivo de mesurar los tiempos de recorrido de cada comisión de falla y así mejorar tanto en tiempo como en organización”.

Más prohibiciones y sanciones

Sobre los representantes de las comisiones, el presidente o presidenta irá integrado en la primera fila, "sin que pueda ir en ningún caso delante o distanciado de los demás componentes", mientras que el presidente infantil "podrá desfilar destacado con una separación máxima de tres metros respecto del resto de componentes".

Otras de las prohibiciones que establece la JCF es la de "realizar pasillos de recibimiento por los componentes de la comisión a las falleras mayores a su llegada a la plaza de la Virgen, en la misma plaza de la Virgen o en las salidas establecidas del recorrido oficial", ya que supone una paralización del desfile que repercute en el desplazamiento del resto de comisiones”; además, tampoco se permite girar o voltear la canastilla en cualquier punto del recorrido oficial.

Las sanciones pueden llegar hasta la prohibición de desfilar el próximo año / L-EMV

Cualquier incumplimiento de estas normas establecidas por la JCF oscilará "entre el apercibimiento por escrito" para las leves "hasta la prohibición de desfilar en el ejercicio fallero siguiente para las más graves".

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Emociones a flor de piel

Lo que está claro es que la Junta Central Fallera espera que este momento tan especial para todos los comisionados quede con un recuerdo de una velada emocionante y no agobiante. Este momento para el recuerdo espera ser cada vez más ágil y lleno de recuerdos que llevarse a casa, con la geperudeta siempre presente.