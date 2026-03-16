Una plantà complicada por el viento

Después de que la lluvia que obligó a suspender el disparo de la mascletà del 5 de marzo en la plaza del Ayuntamiento y a dejar a medio disparar la del día 10 diera una tregua de varios días, a la ecuación meteorológica fallera se sumó este domingo el viento, especialmente peligroso en un día de la plantà de las fallas grandes, que se ha vivido por parte de muchas comisiones con el corazón en un puño y la vista puesta en los remates y ninots más expuestos al aire.

Pero los falleros no fueron los únicos que miraban con atención hacia arriba este domingo, en el que miles de visitantes se concentraron ante monumentos todavía no completamente plantados, aunque con los cuerpos centrales y la mayoría de ninots ya colocados. Con la mascletà, de nuevo, a reventar, aunque con un perímetro de seguridad ampliado a causa -precisamente- del viento, valencianos y visitantes se volcaron en visitar las fallas, sobre todo de la Sección Especial, antes de volver al trabajo o a las clases este lunes.

La Agencia estatal de meteorología (Aemet) había ampliado este domingo por la mañana al litoral norte de València, desde Sagunt a l'Albufera por el litoral y el Camp del Túria y la Hoya de Buñol por el interior, el aviso por viento nivel amarillo. A través de sus redes sociales, la Aemet advertía por la mañana que el día de la plantà sería “el día más adverso de las Fallas 2026 y de la Magdalena 2026 a causa del viento del noroeste, de moderado a fuerte, con probables rachas muy fuertes en Castellón, interior norte de Valencia y norte de Alicante". Posteriormente extendió ese aviso al litoral norte de València.

Un perímetro de seguridad ampliado por el viento

Y los primeros efectos de esas rachas de viento, aunque fueron especialmente intensas desde mediodía hasta las dos de la tarde, no tardaron en hacerse visibles en los monumentos falleros de la ciudad. También en la falla municipal, donde los ninots acompañantes del gigantesco Chaplin antibelicista tuvieron que enfrentarse a ese enemigo imprevisto.

De hecho, la Policía Local de València tuvo que requerir la intervención del Cuerpo Municipal de Bomberos a las 4.30 horas de este domingo al detectar grietas en dos dedos de un ninot de la falla municipal, aunque determinaron que por el momento "no presentaba riesgo de caída" . Con todo, finalmente retiraron y cambiaron de lugar la figura que había originado el riesgo, mientras que el Ayuntamiento amplió la distancia del perímetro de seguridad.

Fallas 2026: Se amplía el perímetro de seguridad al agrietarse un ninot de la falla municipal como consecuencia del viento / J.M. López

Germanor para la reconstrucción de los daños

A poca distancia de la plaza consistorial, en Almirante Cadarso-Conde Altea se rompió la mano de uno de los remates superiores, un demonio que sostenía un tridente. La racha de viento derribó la extremidad y el artilugio, que se quebró en uno de sus extremos. El presidente de la comisión, Sixto Flores, explicaba a Levante-EMV que el viento sopló con una fuerza imprevista durante la noche, tanto que incluso una de las contraventanas de los edificios aledaños a la falla se desprendió y cayó a la calle. En el caso del tridente, en su caída golpeó también la cabeza de otro ninot.

Pero, a mediodía, los falleros se mostraban optimistas: los daños habían sido mínimos y la reparación no tardaría. Flores hablaba de “germanor” entre las comisiones de la zona: la vecina Maestro Gozalbo les prestó una “cesta” -la grúa donde puede subirse una persona para pintar, colocar piezas o arreglar desperfectos- y, al fin y al cabo, “para lo que ha soplado”, decía el presidente, no estaban tan mal.

El demonio de la falla Almirante Cadarso- Conde Altea, ya sin el tridente / RLV

Otros daños

Pero mientras en Almirante entonaban un “virgencita, que me quede como estoy”, en la no muy lejana plaza de la Reina fue un ninot de la falla infantil , normalmente muy ornamentados, el que se cayó después que el viento levantara la lona protectora. Afortunadamente para la comisión, Ceballos y Sanabria no tenían más trabajo por hacer y el jurado pasó por la tarde.

Además, estas rachas de viento tumbaron el remate de la falla Oltá-Juan Ramón Jiménez, en el sector de Quatre Carreres, una comisión de la Sección 5B. Cayó toda la parte de arriba sobre una escena y se rompió la escena, la pamela de la figura principal y todo el remate, explicaron desde la falla.

Desde mediodía de este domingo hasta un par de horas más tarde, en València, el Gremio de Artistas Falleros decidió paralizar los trabajos de plantà a consecuencia del viento, para evitar posibles problemas derivados del uso de materiales o equipamiento, sobre todo en altura. Incidían en que era una decisión consensuada con la Junta Central Fallera.

Pero también en las comarcas, el viento marcó la plantà de las fallas del Camp de Morvedre. La situación más complicada se vivió en la comisión de Sant Francesc de Sagunt, donde parte del cuerpo central y varios ninots cayeron cuando era aún de noche, si bien luego los falleros lo pudieron arreglar. Además de derribar algunos ninots o escenas en fallas como Santa Anna de Sagunt o la infantil de Churruca del Port de Sagunt, también tiró al suelo ornamentaciones, como la de la Plaza del Sol del Port de Sagunt.

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Ornamentación en el suelo de la Plaza del Sol. / Levante-EMV

En Bétera la afectada ha sido la falla infantil de una de las comisiones locales, y también se han producido afecciones en algunos monumentos en Burjassot y Manises.