La Plaza del Pilar lo tiene todo para optar al primer premio de Especial en las Fallas 2026 en València

La Plaza del Pilar llega a las Fallas de Especial 2026 en València con una propuesta del artista fallero Paco Torres Josa, que ha ideado y creado un monumento bajo el lema 'La nit', con el que pretende llevarse el primer premio de la categoría reina, algo a lo que la comisión parecía abonada durante muchos años.

No en vano, la Plaza del Pilar, que planta en Especial desde 1959 y de forma ininterrumpida desde 1961, cuenta con 16 victorias en su palmarés, seguidas por 15 segundos puestos y 9 terceros. El año pasado, la comisión obtuvo el cuarto puesto.

Paco Torres Josa, el artista en el que ha confiado este año, ha plantado un total de nueve veces en la máxima categoría fallera, por lo que sabe perfectamente qué supone trabajar para las fallas más importantes del mundo.

El Pilar, todas las imágenes / Fernando Bustamante

La Plaza del Pilar: su falla de 2026

Mala clientela le ha salido a la Plaza del Pilar: el aumento salvaje de la competencia después de haber sido la gran candidata de Especial durante muchos años y a la que, con una dosis de crueldad, se le ha resistido la victoria en los últimos ejercicios.

No hay nada que todos los juegos de palabras con la noche y con la marca de calidad del taller no puedan afrontar. Es más: hace mucho que lo tienen todo para seguir optando al podio de las Fallas de Especial de València.