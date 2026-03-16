Fallas 2026
Qué hacer hoy lunes 16 de marzo en las Fallas de Valencia: día grande con la falla ganadora, la mascletà y el primer gran castillo de fuegos artificiales
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El 16 de marzo es la fecha más importante del calendario fallero, ya que es cuando se dan a conocer, desde las ocho y media, los premios de fallas grandes.
Después de todo el mes con disparos de fin de semana en la Plaza del Ayuntamiento, ahora empieza la trilogía en el Puente de Monteolivete, siempre a medianoche.
Lunes 16 de marzo
08:00 h. -“Plantà” de todas las fallas e inicio de las visitas del jurado.
14:00h.- “Mascletà” en Plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Tamarit)
16:30 h. - En la tribuna instalada en el Ayuntamiento para el reparto de premios obtenidos por las fallas infantiles en las diferentes secciones, Presentaciones Infantiles, Cabalgata del Ninot y llibrets de falla infantiles.
20.30 h. en adelante: Lectura del veredicto de las Fallas Infantiles
23:59 h. Castillo de Fuegos Artificiales en el Puente de Monteolivete. (Pirotecnia Mediterráneo)
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