Fallas 2026
La nueva arquitectura de las Fallas llega a Reino de Valencia-Duque de Calabria para plantar cara en Especial
La comisión, que sólo ha ganado una vez, ha confiado otra vez en Sergio Musoles para la propuesta de 2026
Reino de València-Duque de Calabria se presenta a las Fallas de Especial 2026 en València con una 'animalà' de falla. Así se puede calificar al monumento creado por el artista fallero Sergio Musoles bajo el título 'La Falla del Regne... animal", con el que la comisión quiere repetir un primer premio histórico en la sección Especial.
Y es que Reino de València-Duque de Calabria, que participa en la máxima categoría desde 1956 y de forma ininterrumpida desde el año 2000, sólo ha alcanzado una vez el primer puesto de la sección reina, mientras que la segunda posición ha sido suya en otra ocasión. El tercer lugar del podio es algo que jamás ha probado; el año pasado, se quedó en sexto lugar y se hizo con el tercer premio de Ingenio y Gracia.
El artista fallero escogido por Reino de València-Duque de Calabria para levantar la propuesta de estas Fallas 2026 ha sido Sergio Musoles, que ha plantado 14 veces en Especial, incluida la falla de este año.
La falla de Reino de Valencia-Duque de Calabria de 2026
"La Falla del Regne hará el animal y plantará una 'animalà' de falla". Con esa declaración de intenciones, Reino de Valencia-Duque de Calabria presenta una propuesta que ya es previsible: aprovechar otro reino, el animal, para hacer todo tipo de críticas a base de metáforas.
Un campo abonado para que la desbordante imaginación del taller de Musoles y de la propia comision luchen por repetir la extraordinaria actuación de año pasado, cuando se llevaron el sexto premio pero el tercero de Ingenio y Gracia.
Ambos vuelven a apostar por la nueva arquitectura fallera, con menos piezas, pero más grandes.
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