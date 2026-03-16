Sigue en directo la lectura de los premio de Fallas 2026: ¿Cuál será la mejor falla de este año?

Tras un día de intensa actividad en la calle y tras la gran noche de la Plantà, con alguna que otra amarga sorpresa, las fallas se enfrentan a uno de los momentos más mágicos del calendario fallero: la lectura de los premios de la fallas. Si ayer se dieron a conocer los premio de las infantiles con Espartero como ganadora del Primer Premio de la Sección Especial Infantil, hoy le toca el turno a las fallas mayores. Desde las 20:25 horas, El presidente de Junta Central Fallera, Santiago Ballester, leerá la clasificación con el listado de premios de cada una de las secciones de las fallas de València. Cada sección es importante, pero toda la atención está enfocada hacia la Sección Especial.

En Levante-EMV te ofrecemos un video en directo y narración en tiempo real en la que podrás seguir qué falla ha ganado en cada una de las categorías.