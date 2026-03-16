Sueca-Literato Azorín quiere desquitarse y busca revancha en las Fallas de Especial 2026 en València

Sueca-Literato Azorín llega a la competición de las fallas de Especial 2026 en València con ganas de desquitarse. Para ello cuenta con Pedro Santaeulalia como artista fallero y con un monumento bautizado como 'Onírica', con el que pretende sacarse la espinita del año pasado y plantearse como alternativa posible al primer premio de la sección Especial de Fallas.

De momento, ya se ha llevado el Ninot Indultat de las Fallas 2026 con una figura contra la guerra.

La comisión, que planta en la máxima categoría fallera desde 1966 pero que lo hace de forma ininterrumpida sólo desde 1999, únicamente ha ganado en una ocasión. El segundo premio se le ha resistido siempre, mientras que el tercer puesto lo ha conseguido cinco veces a lo largo de su historia. El año pasado quedó en octavo lugar.

Pedro Santaeulalia, artista fallero de Sueca-Literato Azorín en estas Fallas 2026, es de sobra conocido en el mundo de la fiesta: ha plantado en Especial en veinte ocasiones y se ha alzado ocho veces con la victoria absoluta.

Sueca-Literato Azorín, todos los detalles de la falla ganadora del Ninot Indultat 2026 / Francisco Calabuig

La falla de Sueca-Literato Azorín 2026: Onírica

Sueca-Literato Azorín venía como un cohete, alcanzando ya la zona Champions. Sin embargo, 2025 fue un año aciago para la comisión. Primero, porque el taller de su artista fallero se vio afectado por la trágica dana del 29 de octubre y hubo que reconstruirlo, con lo que ello conlleva.

Y después, porque el premio que consiguió (octavo) estuvo muy por debajo de las expectativas que se había generado la comisión. Pero la sección Especial es así: no regala nada, hoy estás arriba y mañana, no.

Noticias relacionadas

La falla de este 2026, 'Onírica', llega a estas fiestas con todas las garantías. De hecho, el ninot que envió a la Exposición del Ninot 2026 era de lo que mejor y el domingo 15 se confirmó lo que ya se esperaba: el premio al Ninot Indultat 2026 fue suyo. Onírica es para soñar los mensajes más ocultos en versió chunguera Santaeulalia.