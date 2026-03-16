Así se transforma la delegada del Gobierno Pilar Bernabé en fallera

El censo fallero está por las nubes con más de 100.000 personas apuntadas a una de las 385 comisiones falleras. Y, por tanto, a nadie debería sorprenderle que muchos de los políticos valencianos sean también falleros. Una de tantas es Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y candidata a la alcaldía del Ayuntamiento de València, quien pertenece a la falla Fray J. Rodríguez P. Cortina.

Y, como buena valenciana, al llegar el 16 de marzo, ha llegado el momento para que Bernabé se atavíe con los tres moños, el peinado tradicional de València, "tan bonito" como lo ha definido en un reel en sus redes sociales. Así lo ha hecho ella este lunes, a partir de las siete de la mañana, cuando tenía cita en el local de Jonathan y su equipo; una cita temprana para no interferir en su agenda política, repleta de actos durante toda la semana fallera.

En este vídeo de poco más de un minuto, Bernabé comparte con sus seguidores el proceso del peinado y maquillaje para la recogida de premios infantiles, cuando los niños y niñas recojan los ansiados 'palets' en su paso por la plaza del Ayuntamiento.

Sus seguidores pueden ver a cámara rápida la confección del peinado. En el proceso, destaca la elaboración de las ondas, "el momento clave", según Bernabé. Y, también, la introducción de los ganchos, que ella misma va entregándole al peluquero. "No me has podido poner más", le dice en mitad del peinado.