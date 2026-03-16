Una valenciana con esclerosis pide más control sobre los petardos: "puedo quedarme inmovilizada durante horas"

Alba, de 35 años, es una valenciana que padece esclerosis múltiple, una enfernedad dura y complicada que afecta el cerebro y la médula espinal. Gracias a los avances médicos, las personas diagnosticadas por este trastorno autoinmune pueden llevar una calidad de vida razonable, sin embargo, hay situaciones externas que se escapan a su control y pueden derivar en graves episodios de crisis. Y sobre esto pone el foco Alba.

Esta mujer ha iniciado una recogida de firmas a través de la plataforma Change.org en la que pide apoyo para que durante las Fallas el uso de petardos "quede limitado a profesionales pirotécnicos y a momentos organizados y controlados, como las mascletàs y otros actos oficiales" porque el hecho de que la ciudad se haya convertido en una especie de cohetódromo durante varios días, le provoca brotes de la enfermedad en forma de "fallos en la pierna, que no pueda coordinarme bien, que me tiemblen las manos o incluso quedarme inmovilizada durante horas".

El inicio de la petición de Alba es una declaración de intenciones. Esta mujer explica que ha sido fallera, "sé perfectamente lo que significan las Fallas para esta ciudad. No he creado esta petición para acabar con ellas, sino porque, tal y como se viven hoy, me están haciendo daño. A mí y a muchos más", arranca su escrito que ya cuenta con más de 17.500 firmas de apoyo.

"Es una amenaza real para mi salud", insiste y por eso deja claro que lo que pide, en concreto al Ayuntamiento de València, es "que regule de forma más estricta el uso de la pirotecnia durante su celebración" y propone que los petardos queden limitados a "profesionales pirotécnicos y a momentos organizados y controlados, como las mascletàs y otros actos oficiales".

Alba cuenta en su petición el calvario que le supone escuchar petardos "por todas partes desde mucho antes de los días grandes" sobre todo cuando estos se lanzan debajo de los coches o en calles estrechas "donde el ruido retumba todavía más".

"No se trata de acabar con una tradición querida. Respeto las Fallas y sé que dan trabajo a muchas personas. Precisamente por eso creo que hay que evitar los excesos que hoy están afectando a vecinos, personas enfermas, mayores, niños y animales", concluye la impulsora de esta recogida de firmas.

Petardos en Russafa

Uno de los barrios más castigados por el lanzamiento incontrolado de petardos es Russafa. Sus vecinos llevan años protestando por los cohetódromos improvisados que se montan en los cruces de sus calles, sobre todo por las noches.

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L-EMV

La situación ha llegado a tal punto de insostenibilidad que este año se ha presentado la campaña 'No explotes las Fallas. Aquí no', una iniciativa de concienciación, dirigida a visitantes y vecindario con el objetivo de promover un uso responsable del material pirotécnico y prevenir conductas incívicas en la vía pública, especialmente durante las fiestas. El año pasado, las guerras de petardos se sucedieron en Russafa para descontento de los vecinos y protestas de los comerciantes.