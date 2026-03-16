VÍDEO | Se consuma la tragedia en Cuba-Litetato Azorín: la falla de Especial se queda a medio plantar
Carsí se queda sin tiempo y la falla se queda sin rematar
Se cumplieron los peores augurios. La falla Cuba-Literato Azorín ha amanecido sin tiempo para finalizarse convenientemente para competir en la Sección Especial. A las ocho de la mañana, y después de haberse trabajado durante las horas previas, el equipo que acompañaba a Carlos Carsí ha concluido el intento de tener la falla a tiempo. A poco de pasar el jurado, las escenas estaban dejadas caer, sin embellecer y ofreciendo un aspecto alejado de lo que es una falla simplemente competitiva.
La comisión aún no ha emitido comunicado. Tan solo unos vídeos de la noche de la plantà en el casal cantando "me voy, pero te juro que mañana volveré".
Lo normal será que presenten alegaciones a Incidencias, que visitara la demarcación y establecerá, tras escuchar la otra parte, qué tipo de sanción se impone, que pasaría por no abonar el último plazo, si no se ha abonado, y retirar la licencia para competir en el concurso de fallas.
Es un triste final a unos días de mucha preocupación en la comisión y, sobre todo y en la trayectoria de un artista que, hace diez años, ganaba el primer premio de Sección Especial precisamente en esta demarcación. El taller sucumbió a las condiciones autoimpuestas y, tras abandonar la alta competición, suguió plantando en secciones inferiores con resultados irregulares. Ayer mismo obtenía algunos premios menores de fallas infantiles, pero también se quedaba sin premio en su gran apuesta, Reino de Valencia-Duque de Calabria, que tuvieron que acabar los propios falleros. Carsí, uno de los talentos jovenes de la nueva generación de artistas falleros, está obligado a reconsiderar su presente y su futuro.
La comisión, mientras tanto, ya ha anunciado el nuevo taller que hará la falla de 2027: SacabutxArt
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