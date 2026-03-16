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VÍDEO | Vulcano maravilla con una indescriptible "Alba de les Falles"

El disparo que anuncia la "plantà" entusiasma en el último castillo de la Plaza del Ayuntamiento hasta el día de la cremà

Así fue el castillo Alba de les Falles de 2026

Así fue el castillo Alba de les Falles de 2026

Moisés Domínguez

Vulcano lleva ya tiempo dispuesta a ser una de las grandes referencia de la pirotecnia de Fallas. Es una de esas empresas de nuevo cuño en el mapa fallero y es ya un reclamo indispensable, tal como había demostrado en la "mascletà" de hacía apenas un par de días.

Y en la que era su última presencia en la plaza volvió a demostrarlo. El castillo l'Alba de les Falles fue, sencillamente, asombrosa. Una coreografía digital concebida para dar la bienvenida al 16 de marzo, ese teórico "primer día de Fallas" que no lo es pero que, como referencia de tener las fallas grandes en la calle, escenifica la felicidad del mundo fallero.

Porque además, de forma simultánea, numerosas comisiones encendió también dos cajas de carcasas de pequeño tamaño para completar ese particular acto de bienvenida.

Hubo mucha gente en la plaza y, tras el previo de Nino Bravo, la propuesta pirotécnica divirtió al público con sus ilimitados recursos.

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Y ahora, al Puente de Monteolivete

A partir de ahora, la pirotecnia nocturna se traslada al Puente de Monteolivete, donde se disparará las noches del 16, 17 y 18 a medianoche.

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