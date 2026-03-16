‘Zeta’, el primer artista extranjero que gana Especial infantil

«Es que ‘Zeta’ va a acabar dentro de la falla», dijo soltando una sonora carcajada José Vicente López, presidente de la comisión Espartero - Gran Vía Ramón y Cajal mientras los falleros manteaban al creador del monumento ganador de la Sección Especial Infantil, Zvonimir Ostoic.

Y es que las muestras de algarabía no eran para menos, gracias al trabajo de Ostoic, la comisión volvía a alcanzar la gloria en la Sección Especial infantil 33 años después.

Pero es que la hazaña de ‘Zeta’ es triple: ha ganado el ninot indultat infantil, ha conseguido el primer premio de Especial y es , además, el primer artista extranjero en alzarse con el primer puesto en su debut en la máxima categoría.

Toda esta gloria viene de la mano de «Arca». El Viatge de Pepet, el lema de este precioso monumento fallero que recrea las vivencias de su protagonista durante un año. Las figuras rememoran momentos como el verano en Altea o el nombramiento de su hermana como fallera mayor infantil de València -el acontecimiento que escenifica el ninot indultat-.

Recorrido por la falla infantil Espartero-Ramón y Cajal, ganadora del Ninot Indultat Infantil 2026 / Fernando Bustamante

El triunfo de Espartero - Ramón y Cajal llega en el primer año de este artista fallero en la comisión tras varios intentos con a Fernando Foix, a quien la suerte no le sonrió, a pesar incluso de las grandes innovaciones, como fue la «falla flotante».

El pasado año se anunció la contratación de ‘Zeta’, Zvonimir, quien llegó con un proyecto que se ha llevado el máximo galardón.

El veredicto no sorprendió en exceso, porque han quedado en el podio las tres favoritas -si exceptuamos esa particularidad permanente que es Joan Blanch, este año en Císcar-Burriana, que es capaz de colarse entre los mejores, cuando no ganar, en cualquier momento-. Zvonimir ha conseguido algo nada fácil: superar a José Gallego, que se tiene que conformar en Convento Jerusalén con el segundo premio. Y Maestro Gozalbo, como siempre, en el podio, con una excepcional puesta en escena de Sergio Alcañiz.