El artista de Cuba-Literato Azorín tras dejar la falla a medio plantar: "Diez años después de tocar el cielo, bajamos al infierno"

La presión en Sección Especial es alta y la visibilidad máxima, como también lo es el posible descalabro por cualquier mínimo error. Y en Cuba-Literato Azorín el fallo ha estado lejos de ser mínimo. El artista Carlos Carsí ha dejado en la estacada a la comisión con un monumento titulado 'Passant a millor... vida', como parece que le ha ocurrido a la falla pese a que esta vez quería postularse al primer premio de Especial. Finalmente ha quedado novena con la falla a medio plantar.

Carsí, que competía por último año en Especial, ha publicado un comunicado a través de su cuenta de Instagram para pedir perdón a las comisiones afectadas –también en Sagunt– y manifestar sus emociones. El texto es extenso y afectado. Y arranca así: “Comenzar estas líneas con un “buenos días” no tiene ningún sentido, ya que no lo son para mí ni mucho menos para las comisiones con las que hemos trabajado; comisiones que, en mayor o menor medida, no han visto cumplido mi trabajo”.

El artista ha continuado: “Sé que sirve de muy poco decir que lo siento con todo mi corazón. Pero he de decirlo. Lo siento. De verdad, me duele en el alma estar en una situación en la que, como profesional, nunca pensé que me vería. Entiendo perfectamente la rabia, el enfado y que digáis todo lo que pensáis de mí y hacia mí, soltando toda la impotencia acumulada que ello supone”.

Cuba-Literato Azorín, las fotos del desastre / Francisco Calabuig

En su valoración del fiasco, el artista valenciano de 32 años ha afirmado estar dolido por “cada uno de los miembros de cada una de las fallas, por sus presidentes y falleras mayores”. Y, sobre todo, por cada una de las personas que “confiaron ciegamente” en él y a las que ha “fallado”.

“Muchos confiasteis con los ojos cerrados en alguien con innumerables problemas para mantener un taller en pie”, ha seguido narrando y evidenciando los problemas de un gremio aquejado de una importante inestabilidad y precariedad. “Alguien tocado y mentalmente saturado que no se resignaba a rendirse, pero que no vio o ignoró que tenía que haber puesto punto y final a todo hace ya unos años. He fallado y ahora estáis en vuestro derecho de tomar las acciones necesarias”, ha dicho.

Carlos Carsí y el presidente de Cuba-Literato Azorín, José Giménez / Redacción Levante-EMV

“Lo intenté. Lo intentamos hasta el final. No supe ver que no llegaríamos, creí que podría, que llegaría, que se podría hacer. La falsa lucidez de un taller moribundo que no dio más de sí. A todos los que confiasteis, os deseo lo mejor a partir de ahora. Conmigo os habéis portado genial y no os he podido devolver el cariño y apoyo mostrados”, ha valorado el artista.

"Ya tenéis mi desgracia"

Y acto seguido ha lanzado una reflexión no tan conciliadora: “Dejadme que haga un apunte: a todos los que deseábais mi desgracia y que esto pasara: ya lo tenéis. Espero que seáis felices. Y espero que no focalicéis ni hagáis la fuerza necesaria para que esto le ocurra a otro compañero como habéis hecho conmigo. Vosotros sabéis quiénes sois. Bueno, lo sabemos todos”.

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Finalmente, Carsí ha agradecido a quienes han peleado hasta el final, a sus amigos y miembros de las comisiones que han ayudado de cualquiera de las maneras posibles para sacar sus proyectos adelante. Y ha recordado de dónde viene, que no es precisamente cualquier lugar: el mismo artista ganó hace una década el primer Premio de la Sección Especial con la misma falla que ahora ocupa el farolillo rojo. “Diez años después de tocar el cielo, bajamos al infierno. Es momento de aceptarlo".