El Ayuntamiento de València impone 18 sanciones a fallas por limpieza y uso de contenedores

La limpieza, junto con las aglomeraciones de personas, es uno de los caballos de batalla del Ayuntamiento de València en Fallas. Para mantener la limpieza se han elevado el presupuesto en tres millones y se trabaja contrarreloj en miles de puntos de la ciudad, pero las propias comisiones tienen también sus responsabilidades en ese sentido y el bando fallero las obliga a limpiar su zona una vez que acaban, por ejemplo, las verbenas. De ahí que el ayuntamiento se haya puesto muy serio con este tema durante estas fiestas.

De hecho, personal inspector de la Delegación de Limpieza y Recogida de Residuos está llevando a cabo un trabajo intenso desde el pasado domingo 8 de marzo. Cada día, desde primera hora de la mañana, empleados municipales comprueban que las comisiones falleras repartidas por toda la ciudad realizan la correcta limpieza y retirada de residuos generados por las verbenas y actividades falleras en sus zonas acotadas y de influencia. Se vigila igualmente el uso correcto de los contenedores metálicos para cenizas y se comprueba la correcta prestación de los servicios de limpieza y recogida realizados por las contratas municipales.

Hasta el momento, los días que han requerido una inspección municipal extraordinaria por mayor cantidad de verbenas, actividades falleras y afluencia de gente la noche anterior a la inspección, han sido los domingos 8 y 15 de marzo. Se inspeccionaron un total de 84 y 81 fallas respectivamente en toda València, aunque una mayor parte de ellas se ha realizado en los distritos municipales de Ciutat Vella, L’Eixample y Extramurs, debido a la mayor cantidad de fallas, verbenas y afluencia de público. Esto supone que desde el día 8 hasta el domingo 15 de marzo se hayan inspeccionado más de 165 zonas acotadas y de influencia de fallas en toda la ciudad.

Valoración general buena

Hasta ahora y a juicio de los servicios municipales, la valoración general del estado de limpieza de las zonas acotadas y de influencia de las fallas ha sido aceptable dado que la mayoría de las comisiones han limpiado y retirado los residuos generados, en alguno de los casos tras requerimiento de la inspección municipal. También, mayoritariamente, han realizado un uso correcto de los contenedores metálicos para cenizas.

Sin embargo, se ha detectado que algunas fallas no han realizado las limpiezas y tampoco han realizado el uso correcto de los contenedores metálicos para cenizas por lo que se han propuesto 18 sanciones en total:

Domingo 8 de marzo

• Cinco comisiones sancionadas por realizar un uso incorrecto del contenedor de cenizas.

• Dos fallas multadas por no limpiar sus zonas acotadas.

Lunes 9 de marzo

• Una falla sancionada por realizar un uso incorrecto del contenedor metálico de cenizas.

Martes 10 de marzo

• Dos comisiones sancionadas por no hacer un buen uso del contenedor de cenizas.

Domingo 15 de marzo

• Ocho comisiones falleras sancionadas por no limpiar sus zonas acotadas.

Por lo tanto, durante el periodo comprendido entre el domingo 8 y el domingo 15 de marzo, se han propuesto ocho sanciones por uso incorrecto del contenedor metálico de cenizas y 10 sanciones por no limpieza de las zonas acotadas. Es decir, se han propuesto hasta el momento un total de 18 sanciones.

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Toneladas de residuos recogidos

En lo que respecta a la cantidad de residuos recogidos desde el día 7 al 14 de marzo se han registrado 7.984 toneladas de residuos de las fracciones resto y selectivas de papel-cartón, envases, vidrio, muebles y enseres.