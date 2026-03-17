Convento confirma su hegemonía

El casal estaba a reventar y todo el mundo esperaba lo que finalmente ocurrió. Tras una larga lectura de pemios, con parón incluido en Primera B -y el ritmo cardíaco disparado- el concejal Santiago Ballester pronunció la palabra Monestir y todo el mundo botó la silla. Convento Jerusalén acababa de revalidar el oro con una falla de escaparate, barroca, hipercolorista e impresionante desde cualquier punto de vista.

La obra del artista fallero David Sánchez Llongo, «Redimonis», era la gran favorita porque está muy bien hecha y es muy grande, extremadamente grande. El equipo de David Sánchez Llongo, con diseño de Daniel Gómez y la participación, entre otros, de Paco López Albert en la pintura, alcanza de esta manera 19 primeros premios de Sección Especial abriendo brecha con el Pilar, que tiene 16.

Con un impresionante montaje de volúmenes, en el que los remates y contrarremates se superponen entre sí, introduce al espectador en el infierno o por lo menos cuestiona qué harían si fueran tentados por el demonio. Por allí pasan, entre otros, Donald Trump, María José Catalá, Juan Carlos Caballero, Pilar Bernabé, Pere Fuset, Santiago Ballester, Pablo Motos, Santiago Ballester o Nico Garcés, entre otros. También hay un emotivo homenaje a Julián Carabantes.

Tras la lectura del veredicto y la preceptiva celebración, la comisión ha accedido al rondo para asistir a un espectáculo de luces y pirotecnia, con una narración en la megafonía que vestía de poesía la monumental falla y daba sentido universo creado por el joven Sánchez Llongo, que a sus 33 años ya acumula tres primeros premios de Especial.

A los pies de la obra, Paco Segura, presidente de Convento Jerusalén, calificaba de «histórico» el galardón que confirma todavía más la hegemonía de su comisión en las Fallas de València. «Convento Jerusalén ya tuvo un premio en 1913 no reconocido estadísticamente y hay que valorar nuestra trayectoria desde el año 42, que empezamos con las competiciones de las secciones. Trabajamos mucho por el monumento y trabajamos mucho por tener a los mejores artistas posibles de València. Lo importante muchas veces es recoger el trabajo que se ha hecho y creo que así ha sido. Satisfechos y con más energías para el año que viene».

Sobre si era un premio esperado, Segura reconocía que ellos siempre esperan el primer premio, pero siempre hay que ver el resultado. «Este año yo me quedo muy satisfecho del resultado. Tenemos al mejor artista de València y se ha esforzado por ese plus que necesitamos en la comisión para que se vea una obra maestra como la que se ha plantado y que pasará a la historia de las Fallas, eso también es gracias al artista».

"Competimos con nosotros mismos"

Por su parte, el propio David Sánchez Llongo explicaba a Levante-EMV que tras una plantà complicada por la lluvia y el viento, están contentos por el resultado. «Teníamos muchas expectativas del primer premio y en el jurado ha gustado. Este es mi tercer premio de Especial. Ahora competimos con nosotros mismos y hay que ver qué ideamos para el año que viene. En un par de semanas nos pondremos con ello. Vamos a mirar otro estilo para innovar y dar al público otra falla», adelantaba.

Noticias relacionadas

Finalmente, también a los pies de «Redimonis», la alcaldesa María José Catalá reafirmaba lo antedicho: «Justa ganadora. Había un consenso claro en la sociedad valenciana. Llongo se ha superado a sí mismo y ha venido a Convento a coronarse. Quiero poner en valor que esta falla hace una apuesta muy enfocada a la propia falla, ponen toda la carne en asador en ello y se nota. Es un reconocimiento justo», valoró la primera edil.