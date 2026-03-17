Diana Morant y Pilar Bernabé desfilan ante la Mare de Déu en la Ofrenda
La delegada del Gobierno, Pilar Benabé, y la ministra Diana Morant participaron en la Ofrenda, sumándose al desfile de falleros y mostrando su apoyo a las tradiciones valencianas
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana Pilar Benabé y la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE Diana Morant no han querido perderse la Ofrenda ante la Mare de Déu y han completado el pase con la Falla de la candidata a la alcaldía, Fray J. Rodríguez.
Morant y Bernabé entraron en la plaza de la Virgen pasadas las 23:00 horas de la noche con la emoción de ver a la Mare de Déu y su manto lleno de claveles que ya dibujan su mensaje de "no a la violencia".
Miles de falleros y falleras desfilan esta noche en el primer día de la Ofrenda en el tradicional acto a la Virgen, mostrando así su compromiso con las tradiciones y la cultura valenciana.
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