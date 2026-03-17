Qué hacer en València hoy 17 de marzo en las Fallas 2026: Mascletà, Ofrenda, castillo y ni una terraza

Una vez superadas las jornadas de premios, que copan el interés el 15 y 16, esa parte de la fiesta finalizará por la mañana con la entrega de los estandartes de las fallas grandes.

Pero inmediatamente después empieza el tronco de los días grandes: la Ofrenda. Que llenará las calles de la ciudad durante horas.

No menos importante es la cita de la mascletà, porque llega otra de las grandes: Mediterráneo, especialista en grandes emociones.

Y no olvides que los castillos son ahora a medianoche en el Puente de Monteolivete.

Martes 17 de marzo

09:00h. - En la tribuna instalada en el Ayuntamiento para el reparto de premios obtenidos por las fallas en las diferentes secciones, así como de los concursos de Calles Iluminadas, Presentaciones y llibrets de falla.

14:00 h. - Mascletà en Plaza del Ayuntamiento. (Pirotecnia Mediterráneo)

15:30 h. - Ofrenda de flores a la Mare de Déu.

La Virgen ya está preparada para recibir a los falleros en la Ofrenda / Miguel Angel Montesinos

Calle de la Paz

15:30 h.: Rascanya

17:10 h.: Camins al Grau

18:55 h.: Ruzafa A

19:55 h.: Ruzafa B

20:40 h.: Pla del Reial-Benimaclet

22:40 h.: Canyamelar -Grau-Nazaret

00:10 h.: La Xerea

Calle San Vicente

15:30 h.: Patraix

16:45 h.: Botanic

17:45 h: El Carmen

18:30 h.: Jesús

19:45 h.: Quart de Poblet - Xirivella

21:25 h.: La Creu Coberta

22:40 h.: El Pilar-Sant Francesc

23:55 h.: La Seu- El Mercat

00:25h.: Casas Regionales.

00:35 h.: Juntas Locales.

00:45 h.: Falla de la Fallera Mayor Infantil de Valencia, Marta Mercader Roig. Falla Alberique- Héroe Romeu.

00:50 h.: Comitiva Oficial delegaciones de Burgos, Murcia, Castellón y Alicante.

00:55 h.: Últimas cinco Falleras Mayores Infantiles de Valencia.

01:00 h.: Fallera Mayor Infantil de Valencia, Marta Mercader Roig y su Corte de Honor. Acompañadas de los componentes de JCF y la Banda Municipal de Valencia.

23:59 h. - Castillo de fuegos artificiales en el Puente de Monteolivete. (Pirotecnia Zaragozana)

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