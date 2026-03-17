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Qué hacer en València hoy 17 de marzo en las Fallas 2026: Mascletà, Ofrenda, castillo y ni una terraza

Este martes llega a la plaza del Ayuntamiento una de las mascletaes más esperadas: la de Pirotecnia Mediterráneo

Galería de Falleras Ilustres de la Ofrenda 2025 (2/4)

Galería de Falleras Ilustres de la Ofrenda 2025 (2/4)

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Galería de Falleras Ilustres de la Ofrenda 2025 (2/4) /

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

Una vez superadas las jornadas de premios, que copan el interés el 15 y 16, esa parte de la fiesta finalizará por la mañana con la entrega de los estandartes de las fallas grandes.

Pero inmediatamente después empieza el tronco de los días grandes: la Ofrenda. Que llenará las calles de la ciudad durante horas.

No menos importante es la cita de la mascletà, porque llega otra de las grandes: Mediterráneo, especialista en grandes emociones.

Y no olvides que los castillos son ahora a medianoche en el Puente de Monteolivete.

Martes 17 de marzo

09:00h. - En la tribuna instalada en el Ayuntamiento para el reparto de premios obtenidos por las fallas en las diferentes secciones, así como de los concursos de Calles Iluminadas, Presentaciones y llibrets de falla.

14:00 h. - Mascletà en Plaza del Ayuntamiento. (Pirotecnia Mediterráneo)

15:30 h. - Ofrenda de flores a la Mare de Déu.

La Virgen ya está preparada para recibir a los falleros en la Ofrenda

La Virgen ya está preparada para recibir a los falleros en la Ofrenda / Miguel Angel Montesinos

Calle de la Paz

  • 15:30 h.: Rascanya
  • 17:10 h.: Camins al Grau
  • 18:55 h.: Ruzafa A
  • 19:55 h.: Ruzafa B
  • 20:40 h.: Pla del Reial-Benimaclet
  • 22:40 h.: Canyamelar -Grau-Nazaret
  • 00:10 h.: La Xerea

Calle San Vicente

  • 15:30 h.: Patraix
  • 16:45 h.: Botanic
  • 17:45 h: El Carmen
  • 18:30 h.: Jesús
  • 19:45 h.: Quart de Poblet - Xirivella
  • 21:25 h.: La Creu Coberta
  • 22:40 h.: El Pilar-Sant Francesc
  • 23:55 h.: La Seu- El Mercat
  • 00:25h.: Casas Regionales.
  • 00:35 h.: Juntas Locales.
  • 00:45 h.: Falla de la Fallera Mayor Infantil de Valencia, Marta Mercader Roig. Falla Alberique- Héroe Romeu.
  • 00:50 h.: Comitiva Oficial delegaciones de Burgos, Murcia, Castellón y Alicante.
  • 00:55 h.: Últimas cinco Falleras Mayores Infantiles de Valencia.
  • 01:00 h.: Fallera Mayor Infantil de Valencia, Marta Mercader Roig y su Corte de Honor. Acompañadas de los componentes de JCF y la Banda Municipal de Valencia.

23:59 h. - Castillo de fuegos artificiales en el Puente de Monteolivete. (Pirotecnia Zaragozana)

Noticias relacionadas

  • Tanto el 17 como el 18 de marzo se suspenden las terrazas con sillas y mesas en la Plaza de la Virgen, Caballeros, Reloj Viejo, Navellos, San Lorenzo, Muro de Santa Ana, Plaza de la Reina y San Vicente (desde Ayuntamiento a Reina) desde las 14.15 horas con motivo de la Ofrenda, así como en la calle Sangre por el paso de peatones.

Fallas de València 2026: Todo lo que necesitas saber

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