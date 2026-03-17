Qué fallas desfilan hoy en el primer día de la Ofrenda a la Virgen en València

Todo listo en València para las 48 horas más emotivas de la semana fallera. Más de 128.000 falleras y falleros procesionarán desde hoy y hasta mañana ante la Virgen de los Desamparados en la tradicional Ofrenda de Fallas.

Carmen Prades y Marta Mercader, Falleras Mayores de València 2026, son las grandes protagonistas y esperadas en este acto, pero antes tienen que pasar cientos de miles de falleros porque, este año, el censo fallero sigue creciendo. Se ha alcanzado una cifra récord: alrededor de 128.000 personas pertenecen este año a una falla.

La Virgen ya está preparada para recibir a los falleros en la Ofrenda / Miguel Angel Montesinos

Ante un acto de tal magnitud, la organización es esencial para lograr el éxito. Por eso no todas las comisiones desfilan el mismo día ni por el mismo recorrido. De hecho, se han vuelto a plantear dos rutas (tradicionales) de llegada hasta la Plaza de la Virgen. Se establece un itinerario desde la calle de la Paz y otros por San Vicente.

¿Quién desfila hoy?: sectores, ruta y horarios

OFRENDA - CALLE LA PAZ Martes 17

15:30h: Rascanya

17:10h: Camins al Grau

18:55h: Ruzafa A

19:55h: Ruzafa B

20:40h: Pla del Reial-Benimaclet

22:40h: Canyamelar-Grau-Nazaret

00:10h: La Xerea

OFRENDA - CALLE SAN VICENTE Martes 17