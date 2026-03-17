Fallas 2026
Qué fallas desfilan hoy en el primer día de la Ofrenda a la Virgen en València
Hoy comienza el primero de los dos días de la Ofrenda a la Virgen de los Desamparados
Todo listo en València para las 48 horas más emotivas de la semana fallera. Más de 128.000 falleras y falleros procesionarán desde hoy y hasta mañana ante la Virgen de los Desamparados en la tradicional Ofrenda de Fallas.
Carmen Prades y Marta Mercader, Falleras Mayores de València 2026, son las grandes protagonistas y esperadas en este acto, pero antes tienen que pasar cientos de miles de falleros porque, este año, el censo fallero sigue creciendo. Se ha alcanzado una cifra récord: alrededor de 128.000 personas pertenecen este año a una falla.
Ante un acto de tal magnitud, la organización es esencial para lograr el éxito. Por eso no todas las comisiones desfilan el mismo día ni por el mismo recorrido. De hecho, se han vuelto a plantear dos rutas (tradicionales) de llegada hasta la Plaza de la Virgen. Se establece un itinerario desde la calle de la Paz y otros por San Vicente.
¿Quién desfila hoy?: sectores, ruta y horarios
OFRENDA - CALLE LA PAZ Martes 17
- 15:30h: Rascanya
- 17:10h: Camins al Grau
- 18:55h: Ruzafa A
- 19:55h: Ruzafa B
- 20:40h: Pla del Reial-Benimaclet
- 22:40h: Canyamelar-Grau-Nazaret
- 00:10h: La Xerea
OFRENDA - CALLE SAN VICENTE Martes 17
- 15:30h: Patraix
- 16:45h: Botànic-La Petxina
- 17:45h: El Carmen
- 18:30h: Jesús
- 19:45h: Quart de Poblet-Xirivella
- 21:25h: La Creu Coberta
- 22:40h: El Pilar-Sant Francesc
- 23:55h: La Seu-El Mercat.
- 23:59h. Castillo de fuegos artificiales en el Puente de Monteolivete. Pirotecnia Zaragozana.
- 00:25h: Casas Regionales
- 00:35h: Juntas Locales
- 00:45h: Falla de la Fallera Mayor Infantil de Valencia, Marta Mercader Roig, la falla Alberique-Héroe Romeu
- 00:50h: Comitiva Oficial delegaciones de Burgos, Murcia, Castellón y Alicante
- 00:55h: Últimas cinco Falleras Mayores Infantiles de Valencia
- 01:00h: Fallera Mayor Infantil de Valencia, Marta Mercader Roig y su Corte de Honor. Acompañadas de los componentes de JCF y la Banda Municipal de Valencia.
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