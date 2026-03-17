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Fallas 2026

Qué fallas desfilan hoy en el primer día de la Ofrenda a la Virgen en València

Hoy comienza el primero de los dos días de la Ofrenda a la Virgen de los Desamparados

Ofrenda de flores a la Mare de Déu en València; imagen de archivo del acto de 2025.

Ofrenda de flores a la Mare de Déu en València; imagen de archivo del acto de 2025. / Francisco Calabuig / Francisco Calabuig

Íñigo Roy

Íñigo Roy

Todo listo en València para las 48 horas más emotivas de la semana fallera. Más de 128.000 falleras y falleros procesionarán desde hoy y hasta mañana ante la Virgen de los Desamparados en la tradicional Ofrenda de Fallas.

Carmen Prades y Marta Mercader, Falleras Mayores de València 2026, son las grandes protagonistas y esperadas en este acto, pero antes tienen que pasar cientos de miles de falleros porque, este año, el censo fallero sigue creciendo. Se ha alcanzado una cifra récord: alrededor de 128.000 personas pertenecen este año a una falla.

La Virgen ya está preparada para recibir a los falleros en la Ofrenda

La Virgen ya está preparada para recibir a los falleros en la Ofrenda

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La Virgen ya está preparada para recibir a los falleros en la Ofrenda / Miguel Angel Montesinos

Ante un acto de tal magnitud, la organización es esencial para lograr el éxito. Por eso no todas las comisiones desfilan el mismo día ni por el mismo recorrido. De hecho, se han vuelto a plantear dos rutas (tradicionales) de llegada hasta la Plaza de la Virgen. Se establece un itinerario desde la calle de la Paz y otros por San Vicente.

¿Quién desfila hoy?: sectores, ruta y horarios

OFRENDA - CALLE LA PAZ Martes 17

  • 15:30h: Rascanya
  • 17:10h: Camins al Grau
  • 18:55h: Ruzafa A
  • 19:55h: Ruzafa B
  • 20:40h: Pla del Reial-Benimaclet
  • 22:40h: Canyamelar-Grau-Nazaret
  • 00:10h: La Xerea

OFRENDA - CALLE SAN VICENTE Martes 17

Noticias relacionadas y más

  • 15:30h: Patraix
  • 16:45h: Botànic-La Petxina
  • 17:45h: El Carmen
  • 18:30h: Jesús
  • 19:45h: Quart de Poblet-Xirivella
  • 21:25h: La Creu Coberta
  • 22:40h: El Pilar-Sant Francesc
  • 23:55h: La Seu-El Mercat.
  • 23:59h. Castillo de fuegos artificiales en el Puente de Monteolivete. Pirotecnia Zaragozana.
  • 00:25h: Casas Regionales
  • 00:35h: Juntas Locales
  • 00:45h: Falla de la Fallera Mayor Infantil de Valencia, Marta Mercader Roig, la falla Alberique-Héroe Romeu
  • 00:50h: Comitiva Oficial delegaciones de Burgos, Murcia, Castellón y Alicante
  • 00:55h: Últimas cinco Falleras Mayores Infantiles de Valencia
  • 01:00h: Fallera Mayor Infantil de Valencia, Marta Mercader Roig y su Corte de Honor. Acompañadas de los componentes de JCF y la Banda Municipal de Valencia.

Fallas de València 2026: Todo lo que necesitas saber

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