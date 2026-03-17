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Las Fallas de València 2026, en directo: Empieza el sentimiento

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La Virgen ya está preparada para recibir hoy a los falleros en la Ofrenda.

La Virgen ya está preparada para recibir hoy a los falleros en la Ofrenda. / Miguel Angel Montesinos

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

Las Fallas de València 2026 ya están en marcha y los actos han invadido la ciudad y todos los municipios valencianos que celebran y disfrutan las Fallas con intensidad, como ocurre con la mascletà que cada día acude fiel a su cita de marzo con la pólvora en la plaza del Ayuntamiento de València. Levante-EMV te la ofrece en directo todos los días.

El programa fallero de actos es intenso y apretado. Puedes descubrir aquí todos los actos previstos para este lunes 17 de marzo en València. Hoy es día grande, con la primera jornada de Ofrenda a la Mare de Déu.

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