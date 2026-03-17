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Las Fallas de València 2026, en directo: Empieza el sentimiento
Todas las noticias y la mejor información de la fiesta fallera
Las Fallas de València 2026 ya están en marcha y los actos han invadido la ciudad y todos los municipios valencianos que celebran y disfrutan las Fallas con intensidad, como ocurre con la mascletà que cada día acude fiel a su cita de marzo con la pólvora en la plaza del Ayuntamiento de València. Levante-EMV te la ofrece en directo todos los días.
El programa fallero de actos es intenso y apretado. Puedes descubrir aquí todos los actos previstos para este lunes 17 de marzo en València. Hoy es día grande, con la primera jornada de Ofrenda a la Mare de Déu.
Sigue aquí toda la información y la última hora de las Fallas 2026 en València; también puedes seguirnos en redes sociales y en Instagram.
Última hora de las Fallas de València 2026
Moisés Domínguez
Crítica política: Yolanda Díaz como un buitre en Doctor Serrano
Una de crítica política en las Fallas 2026 en València. Esta vez es Yolanda Díaz sobre la tumba de los autónomos y convertida en buitre. El ninot y la escena están en la falla Doctor Serrano-Carlos Cervera.
Moisés Domínguez
Espectadoras de excepción
Las falleras mayores de València y las Cortes de Honor acudieron junto a Carmen Prades y Marta Mercader al puente de Monteolivete para contemplar el castillo del lunes 16 de marzo-
Primer castillo grande de Fallas
Espectacular imagen del primer castillo en el Puente de Monteolivete, a cargo de la Pirotecnia del Mediterráneo, que hoy disparará también la mascletà de las dos de la tarde en la plaza del Ayuntamiento de València.
Moisés Domínguez
Catalá y Caballero, en Convento Jerusalén
Conforme avanzan las horas y pasan los días con las fallas en las calles de València, se van viendo los detalles que oculta cada monumento y se suceden las estampas falleras.
Una de ellas ha tenido lugar en la falla ganadora, Convento Jerusalén, donde han acudido Juan Carlos Caballero y Maria José Catalá para conocer y posar con la grupa que ambos protagonizan.
Moisés Domínguez
Martes 17 de marzo en València: todos los actos de Fallas de hoy
Una vez superadas las jornadas de premios, que copan el interés el 15 y 16, esa parte de la fiesta finalizará esta mañana con la entrega de los estandartes de las fallas grandes.
Pero inmediatamente después empieza el tronco de los días grandes: la Ofrenda. Que llenará las calles de la ciudad durante horas. Poco antes, la mascletà, que hoy llega con Mediterráneo, especialista en grandes emociones.
Descubre al detalle todos los actos falleros de hoy aquí.
Espartero implanta el «efecto Nou Campanar» en la sección Primera A
La Sección Primera A desveló también su veredicto, que finalmente volvió a sonreír, y ya son cuatro seguidas, para Espartero-Ramón y Cajal. No puede haberles ido mejor: victoria en Primera A, victoria en Especial Infantil y ninot indultado infantil. En la categoría se plata se ha instaurado una tiranía que recuerda y no poco a lo que ocurría en Nou Campanar. Y más teniendo en cuenta que, además de la comisión -a cada uno lo suyo- también está Juan Armiñana. Con la diferencia de que la superioridad, al tratarse de una categoría con límites, no es tan aplastante.
Moisés Domínguez
El Análisis | Puesto arriba, puesto abajo, un veredicto lógico
La victoria estaba cantada a favor de Convento Jerusalén y el encaje del resto del acta no ha sorprendido especialmente.
Lee la noticia completa aquí.
Así ha celebrado la familia de Juan Roig la victoria de Convento Jerusalén como la mejor falla de Valencia de 2026
Jaime Roch
Julio Norte quiere ser torero (y lo demuestra en la Feria de Fallas)
Julio Norte quiere ser torero. Lo demostró este lunes en la plaza de toros de València. Su sentido de la responsabilidad, las ganas de abrirse camino a toda costa en la profesión, el sitio pisado delante de los animales, la ambición mostrada en su lote con esa sed de triunfo que solamente tienen unos pocos (y que delata a otros), la seriedad con la que cuajó a sus oponentes… El joven novillero de Salamanca, hijo del matador de toros del mismo nombre, marcó la diferencia no solo en la tarde de ayer, sino en las novilladas de la Feria de Fallas.
Lee aquí la noticia completa.
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