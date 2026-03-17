La 'germanor' irlandesa se une con las Fallas de València en el día de San Patricio

A poco que uno lleve en València unos meses viviendo se habrá dado cuenta de que a los valencianos les gusta mucho una fiesta y no dudan en unirse a ella, e incluso adoptarla, como si fuera propia. Una de estas celebraciones que ha alcanzado tal arraigo que casi podría incluirse en el calendario festivo local, sería la de San Patricio, o Saint Patrick en su lengua original.

El 17 de marzo se celebra en Irlanda desde hace más de mil años en honor a San Patricio, quien llevó el cristianismo a Irlanda y murió tal día como hoy en el año 461. En principio las conmemoraciones eran de carácter puramente religioso, pero la fiesta ha ido mutando con el tiempo y se ha adoptado la costumbre de celebrarlo en buena compañía, vestidos de verde y brindando con una pinta de cerveza Guiness bien fría ¿Quién podría resistirse a un plan así? Los valencianos desde luego que no, así que este martes 17 de marzo van a convivir estrechamente San Patricio y la Mare de Déu dels Desamparats.

Historia de los pubs irlandeses en València

Raj Kumar Sirwani cuenta con más de una década de experiencia en el mundo de la hostelería y hace apenas un mes abrió su nuevo local en la ciudad: el River Bar ubicado en el paseo de la Alameda junto a su socio irlandés, Kieran Byrne, un mix València-Irlanda perfecto.

Para celebrar la onomástica de hoy, Sirwani tiene programada música en directo, muchos barriles de cerveza y sidra irlandesa y gorros aderezados con tréboles (símbolo del país) para ambientar el establecimiento. "Este día se reúne sobre todo gente irlandesa que lleva muchos años asentada aquí que coinciden con valencianos que se suman a la fiesta", explica Raj a Levante-EMV. Entonces ¿ha calado en València en día de Saint Patrick?, preguntamos, "nos hemos apuntado en masa", confirma Sirwani.

De izda. a dcha.: Peter Finnegan - quien abrió el primer bar irlandés de València, Finnegan's- Álvaro Valverde, Kieran Byrne y Raj Kumar Sirwani / Cedida

Este empresario fue uno de los socios fundadores de otro pub irlandés mítico en la ciudad, el Saint Martin´s. Este céntrico local abrió sus puertas en el año 2014. Hoy está en manos de un buen amigo de Sirwani, Álvaro Valverde, quien también ha calentado motores para dar la bienvenida a los devotos de San Patricio que degustarán su cerveza mientras, a apenas unos metros de distancia, desfilan las comisiones falleras en el primer día de Ofrenda.

Pintas y pañuelos el primer día de Ofrenda / Álvaro Valverde / Saint Martin's

"La estampa es impagable, estamos junto a la calle San Vicente así que la imagen es de nuestros clientes disfrutando de su cerveza negra mientras cientos de falleros pasan para ver a la virgen", describe Valverde. Para servir a quienes se dejen caer por sus locales (también es propietario de la taberna irlandesa Market Bar, en el Cabanyal) tiene preparados unos 2.000 litros de cerveza de los que aproximadamente la mitad son de la marca Guinness, la bebida por antonomasia.

Gorro de Guiness y pañuelo fallero para el 17 de marzo en el River Bar. / Raj Kumar Sirwani

San Patricio, el inicio de las Fallas

Para Valverde la 'germanor' irlandesa y las Fallas de València tienen su nexo de unión en que para muchos valencianos el día 17 es prácticamente el inicio de las fiestas falleras: "Es un día en el que muchos grupos de amigos se juntan para empezar de estos días de fallas. Aprovechan para salir, hacer ruta fallera durante toda la jornada y de paso, beber cerveza".

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Desde media mañana los británicos, que no solo irlandeses, han asentado el campamento en las terrazas de estos bares dispuestos a ver pasar la vida fallera desde sus mesitas y quién sabe, si a unirse a una de las comisiones para acabar de cerrar el hermanamiento.