Fallas 2026
Guía visual de las Fallas: Todo lo que necesitas saber para no perderte
Para disfrutar al máximo de las Fallas, Levante-EMV ofrece una guía visual con información esencial, desde el cierre perimetral y las líneas de autobús hasta los aparcamientos y la ubicación de las fallas más destacadas.
Adentrarse en València durante la semana grande de Fallas es toda una aventura. Recorrer los principales monumentos, no perderse la mascletà, saber la calles cortadas y, por ejemplo, dónde aparcar en València en Fallas no es fácil. Por eso, en Levante-EMV hemos preparado esta guía visual con información útil y de servicio para ayudar a quienes quieren exprimir al máximo su tiempo.
En este mapa interactivo se indica el perímetro que mantendrá cerrado durante las fiestas, las líneas de autobúses habilitadas, los aparcamientos habilitados y también la ubicación de las principales fallas.
Fallas de València 2026: Todo lo que necesitas saber
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- Calendario pirotécnico de Fallas: Mascletà, castillos y espectáculos pirotécnicos de las fiestas del 2026
- Ofrenda: Horario y recorrido de todas las comisiones falleras
- Feria de Fallas: Todos los matadores que torearán en València y qué día estarán en la plaza
- Listado completo de los premios de las fallas de València 2026
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