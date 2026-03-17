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Fallas 2026

Guía visual de las Fallas: Todo lo que necesitas saber para no perderte

Para disfrutar al máximo de las Fallas, Levante-EMV ofrece una guía visual con información esencial, desde el cierre perimetral y las líneas de autobús hasta los aparcamientos y la ubicación de las fallas más destacadas.

Guía visual para no perderte nada estas fallas en València

Guía visual para no perderte nada estas fallas en València / L-EMV

Laura García

Íñigo Roy

Adentrarse en València durante la semana grande de Fallas es toda una aventura. Recorrer los principales monumentos, no perderse la mascletà, saber la calles cortadas y, por ejemplo, dónde aparcar en València en Fallas no es fácil. Por eso, en Levante-EMV hemos preparado esta guía visual con información útil y de servicio para ayudar a quienes quieren exprimir al máximo su tiempo.

En este mapa interactivo se indica el perímetro que mantendrá cerrado durante las fiestas, las líneas de autobúses habilitadas, los aparcamientos habilitados y también la ubicación de las principales fallas.

Mapa de cortes de tráfico y principales monumentos falleros

Fallas de València 2026: Todo lo que necesitas saber

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