Guía visual de las Fallas: Todo lo que necesitas saber para no perderte

Adentrarse en València durante la semana grande de Fallas es toda una aventura. Recorrer los principales monumentos, no perderse la mascletà, saber la calles cortadas y, por ejemplo, dónde aparcar en València en Fallas no es fácil. Por eso, en Levante-EMV hemos preparado esta guía visual con información útil y de servicio para ayudar a quienes quieren exprimir al máximo su tiempo.

En este mapa interactivo se indica el perímetro que mantendrá cerrado durante las fiestas, las líneas de autobúses habilitadas, los aparcamientos habilitados y también la ubicación de las principales fallas.