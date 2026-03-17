Desde hamburguesas 'gourmet' hasta cachapas venezolanas: la carta del menú fallero en las calles

Los días de Fallas son días de callejear por València como si no hubiera un mañana. Las jornadas maratonianas para visitar monumentos falleros, ver la mascletà y dejarse caer por los tardeos o las verbenas nocturnas que salpican los barrios suelen ir acompañadas, como no podía ser de otra forma, por varias paradas para reponer fuerzas picoteando alguna cosa. Y por supuesto bebiendo. Por aquello de la comodidad y la improvisación es muy habitual caer en alguno de los puestos de comida ambulante que se encuentran repartidos estratégicamente por cualquier rincón de la ciudad.

Si hasta hace unos años las opciones de alimentación callejera se limitaban a las reinas de la fiesta, churrerías y buñolerías, y a algún puesto de bocadillos de embutido o calamares, hoy la carta del menú fallero es de los más variada y se puede encontrar casi cualquier plato que uno puede imaginar. Y si hablamos de bebida, el cielo es el límite.

En el caso del líquido elemento, el agua es con toda probabilidad el que menos se consume en la calle. Ahora bien, las combinaciones de licor están disponibles a casi cualquier hora en las barras a pie de vía que pertrechadas de colorines bien vistosos, focos de luz e incluso decoraciones tropicales invitan al paseante a refrescarse el gaznate con un cóctel. Y ahí es donde las encontramos a ellas, las mojiterías.

Mojitos, caipirinhas o directamente un chupito a la hora que quieras. / M. F.

Estos puestos que prometen acercarnos aunque sea un poco a La Habana aunque nos esté reventando un masclet a menos de un metro de distancia, se encuentran en el foco de las críticas por el señalamiento político: "Menos mojiterías y más horchaterías", decía el concejal Pere Fuset. Pues si uno se da una vuelta por la plaça del Mercat será testigo de cómo ambos negocios se baten el cobre porque hay justo uno enfrente del otro intentando captar la atención y el dinero de los miles de visitantes que deambulan por la zona.

Comida latina en el entorno de la plaza de la Merced / M. F.

Cerdos asado "estilo medieval"

En lo que respecta al menú fallero de este año, hay ofertas que han dejado imágenes verdaderamente llamativas. Una de las más curiosas es la que arroja un puesto de carne en la céntrica calle Caballeros en el que asan un cerdo completo al "estilo medieval". Y aunque no se conoce el nivel de demanda lo que sí es evidente es que el gorrino acapara los comentarios del público y los objetivos de los móviles.

Las colas en las churrerías y buñolerías demuestran que estos dulces típicos no tienen rival como elección para reponerse del desgaste fallero, sin embargo para los horarios propios de las principales comidas del día, la carta gastronómica se amplía considerablemente.

Hamburguesas gourmet en la plaza de España de València / M.F.

Desde comida latina, como las cachapas y tequeños venezolanos o las patatas asadas rellenas hasta salchichas alemanas, estas últimas tienen que pelear contra uno de los nuevos clásicos de los resopones: las salchipapas. Casi todo el abanico de comida internacional se muestra en formato street food. Pero el salto a la calle tampoco se libra de las tendencias gourmet, en este caso el de las omnipresentes hamburguesas.

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La foodtruck que gestina uno de los restaurantes más exquisitos de carne de la provincia de Valencia, Beluá, junto con el influencer gastronómico Pablo Cabezali, se ha instalado en la mismísima plaza de España. En este puesto se puede desgustar una hamburguesa de vaca madurada durante 60 días con queso cheddar, bacon, mostaza de tuétano y pan brioche preparado con grasa de buey.