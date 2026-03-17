Esteban San Canuto

Juan Roig: “Hay que obtener más recursos de los turistas que vienen, los valencianos nos tenemos que poner más en valor”

El presidente de Mercadona, Juan Roig, está disfrutando del triunfo de su comisión, la falla de Convento Jerusalén, tras lograr por segundo año consecutivo el Primer Premio de la Sección Especial. Roig no ha dudado en defender el papel del artista fallero, reivindicar su figura y también en reclamar que "hay que obtener más recursos de los turistas que vienen, los valencianos nos tenemos que poner más en valor” Más información