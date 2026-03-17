Juan Roig: "Hay que obtener más recursos de los turistas que vienen a las Fallas"

Convento Jerusalén está de dulce tras ganar por segundo año consecutivo el primer premio de la Sección Especial. Su presidente, Franciso Segura, hablaba ayer de su monumento como una “obra de arte que pasará a la historia”, el artista David Sánchez Llongo sigue creciendo bajo el ala de la comisión más galardonada de la historia –ya suma 19 oros– y tanto Juana Paula Centeno Roig y Trinidad Ferrer Roig, Fallera Mayor y Fallera Mayor Infantil, se mostraban exultantes y agradecidas del trabajo realizado por los artistas, pues José Gallego ha plantado la segunda mejor falla infantil de toda València.

Juana Paula y Trinidad comparten apellido y el abuelo de ambas, el empresario Juan Roig, ha salido hoy vestido de fallero a la entrega de premios para celebrar el éxito de una comisión que sigue haciendo historia en el Cap i Casal. “Estoy encantado con el primer premio sobre todo por mis dos nietas, una ha sacado el segundo premio y la otra el primero. Ellas se lo han disfrutado”, decía emocionado el propietario de Mercadona. Preguntado por el monumento, Roig se mostraba satisfecho: “Dice todo el mundo que es el mejor de la historia, pero es lo que siempre se dice e imagino que el año que viene también se dirá”, analizaba en declaraciones a Levante-EMV.

Asimismo, el empresario también ha querido analizar la fiesta desde una perspectiva económica al señalar que sería oportuno “monitorizar” las Fallas. Hay que obtener más recursos de los turistas que vienen a las Fallas. Yo creo que hacemos una fiesta espectacular, que es una de las mejores del mundo y creo que a los valencianos los tenemos que poner más en valor”, reivindicaba Roig.

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¿Significa eso que están las fiestas desaprovechadas económicamente? “Sí, trabajamos y hay que obtener más rédito. Hay que pagar más a todos los artistas. Creo que los artistas se dejan la piel y hay que poner en valor el trabajo que hacen”, cerraba Roig en declaraciones a este diario, lanzando un guiño a una profesión aquejada de una importante precariedad.