Mascletà del 17 de marzo | Terremoto en el Mediterráneo

"Pues si esto es levantar el pie..." comentó al acabar la mascletà del 17 de marzo en València uno de los asistentes al balcón del ayuntamiento. Porque, a la hora de la verdad, Mediterráneo hizo lo que mejor sabe hacer.

Emocionar a base de potencia. No busquen partitura y disfruten de la vibración bajo sus pies. Emoción del ruido en su máxima expresión. Esto es como el concepto de falla o como el concepto de torear. En el caso de Mediterráneo, el sello es el terremoto del fin del mundo. En esta mascletà, no lo concentró en la habitual parte sur del emparrillado y lo extendió por toda la plaza.

Organizó una seta de humo, que eso no podía faltar. Y la gente se lo pasó en grande con ese remover de tímpanos que cosquillea a base de los grandes masclets que pone Toni Pérez al servicio de la causa.

Dicho de otra manera. Un disparo marcado por el sello de la emoción. Marca de la casa.

La mascleta de hoy 17 de marzo en las Fallas de València, en directo: Pirotecnia Mediterráneo tirará más de 225 kg de pólvora / David García Sebastiá

Hace dos años, a Mediterráneo se le pidió que parara un poco. Se dice que aún resuena la barbaridad de su mascletà de 2024, aquella que volvió loco a toda la ciudad, aquella de la seta de humo. La del terremoto a dos alturas. Dicen que hay gente que todavía se acerca de vez en cuando por si un día, sin avisar, se vuelve a montar y disparar.

Aquel disparo fue de tal calibre, que hubo que levantar el pie. Por una cuestión de seguridad y de cornisas. Se le pidió que siguiera siendo igual de bueno, pero no tanto.

El año pasado se notó que se puede hacer una gran mascletà también sin necesidad de querer y poder hacer tanto, pero siguen siendo de lo mejor. Como el pasado verano en Alaquàs.

Ya está aquí toda la ONU. Es el nombre tradicional con el que se conoce a las representantes y séquito de las fiestas hermanas. Alicante, Castellón, Burgos aún falta Murcia. En justa correspondencia con las visitas que harán las falleras a las respectivas poblaciones.

Noticias relacionadas

Se acaban las Fallas 2026 y siguen brillando por la escasa presencia de los políticos nacionales. Y, por supuesto, los Reyes.