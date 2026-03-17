¿Cual es la mejor falla de València? El concurso de Levante-EMV ya tiene ganador

Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina se ha proclamado "Falla del Año", de acuerdo con los resultados computados por Levante-EMV a lo largo del año. Con el concurso de fallas se repartieron los últimos puntos y el orden final ha quedado establecido.

La comisión de "frayjota" llegaba con los deberes hechos: era inalcanzable para todos los demás participantes. De esta manera, recupera un galardón labrado a lo largo del año y que pone en valor, nuevamente, que es una comisión con gran actividad y de calidad. Los concursos de teatro, play back o belenes son algunas de las patas sobre las que se ha asentado el hacerse acreedor de una distinción que one en valor la capacidad de una comisión para generar actividad.

Premio en el 75 aniversario

El título le permite a "frayjota" realzar aún ás el 75 aniversario que están celebrando en la actualidad

En segunda posición han quedado los sempiternos ganadores. Duque de Gaeta apretó con su segundo premio de falla y primero de ingenio y remontó hasta terminar en segunda posición. Y no lejos de los ganadores.

Ambas comisiones son las que recibirán los estandartes, con los números uno y dos, que entrega Levante-EMV a las mejores comisiones del año.

En la zona de honor quedan empatados para el tercer premio "Els Doctors", que fueron líderes durante los primeros días, cuando empezaban a escrutar los votos, y Humanista Mariner, a quien los resultados de pilota valenciana han hecho soñar con todo. Completa la zona de honor los ganadores del año pasado, San Marcelino.

Clasificación final

Fray J. Rodríguez 32

Duque de Gaeta 30

Dr. Gil y Morte-Dr. Vila Barberá 25

Humanista Mariner-Manuel Simó 25

San Marcelino 24

Monestir de Poblet-A. Albiñana 23

Cádiz-Denia 21

Rubén Darío-Fray Luis Colomer 21

Espartero-R. Y Cajal 19

Olivereta-Cerdá y Rico 19

Barrio S. Isidro 17

Convento Jerusalén-M. Marzal 17

Sueca-L. Azorín 17

Cádiz-Cura Femenía 16

Na Jordana 16

Nador-Miraculosa 15

Reino de Valencia-Duque de Calabria 14

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