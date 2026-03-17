Na Jordana resiste en el podio de los grandes con un soberbio tercer lugar

Un año de «muchísimo trabajo» y muy bien invertido le ha valido a la falla de Na Jordana un tercer premio en la sección Especial con el que la comisión está exultante. «No bajar del podium es una muy buena noticia», relataba a este periódico José Vicente Llopis, uno de los copresidentes de la comisión, aunque entre risas confesaba que «hubiéramos preferido la plata, pero el bronce es muy buen resultado».

Su comisión estaba plenamente de acuerdo a tenor de los gritos de celebración que se escucharon en cuanto el presidente de la Junta Central Fallera y concejal de Fallas, Santiago Ballester, leyó su nombre ya en la parte más alta de la clasificación de las mejores fallas de València.

Se ha dado la circunstancia de que este año el podium de los ganadores ha sido calcado al del año pasado. En esta ocasión el monumento titulado «Passions a la deriva», del artista Mario Gual ha sostenido la mano a Na Jordana para que permanezca en el lugar de donde nunca debió salir, el triunvirato de las fallas más potentes de la ciudad.

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La innovadora propuesta de Gual para este año combina la tradición con la innovación al incorporar la realidad aumentada en la falla.