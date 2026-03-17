La Ofrenda de las Fallas 2026, en directo: Sigue el desfile de este martes 17 de marzo

La Ofrenda es uno de los momentos más emotivos de las Fallas. Llevar el ramo a la Geperudeta supone una grandísima emoción para todos los falleros y falleras que desfilan, durante dos largas jornadas, ante el cadafal para, entre todos, componer el manto.

Momentos llenos de emoción y sentimientos que, en muchos casos, son los más esperados por los protagonistas de la fiesta. Si bien la Ofrenda del año pasado fue pasada por agua, este año el tiempo está respetando los días grandes de la fiesta.

Este año, el manto de la Ofrenda lo diseña la valenciana Xenia Magraner, que ha sido contratada como forma de dar reconocimiento después de que el año pasado los Vestidores utilizaran un diseño suyo para el icono del acto floral y hacerlo sin, por lo menos, comunicarlo o reconocer la autoría.

Un censo que no para de crecer

Carmen Prades y Marta Mercader, Falleras Mayores de València 2026, son las grandes protagonistas en este acto, y las encargadas de cerrar cada una de las jornadas de Ofrenda. Este martes 17 pasa ante la Mare de Déu Marta Mercader, Fallera Mayor Infantil de València. El miércoles 18 el gran cierre de la Ofrenda va de la mano de Carmen Prades, Fallera Mayor de València.

Pero antes que ellas desfilan ante la Virgen cientos de miles de falleros porque, este año, el censo fallero sigue creciendo. Se ha alcanzado una cifra récord: alrededor de 128.000 personas pertenecen este año a una falla. Este motivo hace que la demanda de flores también se haya disparado.

Además, hay que tener en cuenta que en la Ofrenda de València no solo desfilan los falleros y falleras de la ciudad. Burjassot, Mislata, Quart de Poblet y Xirivella entran dentro del listado.

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Chips y una app para seguir la Ofrenda

Para poder monitorizar la distancia entre cada fila, el Ayuntamiento de València ha vuelto a implementar el uso de chips en los estandartes de las comisiones falleras participantes en la Ofrenda. Esta medida permitirá geolocalizar el desfile a tiempo real para optimizar tiempos, controlar el ritmo y reducir las esperas, y poder seguir a cada comisión en su camino hacia la plaza de la Virgen.