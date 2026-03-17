Fallas 2026
Ofrenda 2026: Todas las imágenes del 17 de marzo
Miles de falleros y falleras desfilan ante la Mare de Déu en el primer día de la Ofrenda de las Fallas 2026
Sigue la Ofrenda en directo
Más de 120.000 falleras y falleros desfilarán ante la Mare de Déu, la patrona de los valencianos conocida popularmente como la 'Geperudeta', durante las dos jornadas de Ofrenda que se desarrollarán este martes y miércoles, 17 y 18 de marzo, ante su imagen con motivo de las Fallas 2026.
La Ofrenda, uno de los más destacados y tradicionales del programa oficial fallero, ha arrancado este martes a las 15.30 horas y concluirá la noche del miércoles, ya entrada la madrugada del jueves. La Ofrenda de València, que cada año se lleva a cabo los días 17 y 18 de marzo, mantiene los recorridos habituales, uno por la calle de la Paz y otro por la calle San Vicente, hasta llegar a la plaza de la Virgen.
Recorridos de la Ofrenda
La Ofrenda de 2026 arrancará este martes, en el recorrido por la calle de la Paz, con las comisiones de los sectores de Rascanya, Camins al Grau, Ruzafa A, Ruzafa B, Pla del Reial-Benimaclet, Canyamelar-Grau-Nazaret y La Xerea. Al mismo tiempo, en el recorrido por la calle San Vicente participarán las comisiones de los sectores Patraix, Botànic-La Petxina, El Carmen, Jesús, Quart de Poblet-Xirivella, La Cruz Cubierta, El Pilar-Sant Francesc y La Seu-El Mercat.
Tras pasar este 17 de marzo ante la 'Geperudeta' las comisiones de La Xerea y La Seu-El Mercat, las últimas que desfilarán por ambos recorridos, lo harán casas regionales, juntas locales y la comisión Alberique-Héroe Romeu, a la que pertenece la Fallera Mayor Infantil de València 2026, Marta Mercader. Posteriormente, llegará la comitiva oficial de delegaciones de Burgos, Murcia, Castellón y Alicante y las últimas cinco Falleras Mayores Infantiles de la capital valenciana.
Marta Mercader y su corte de honor cerrarán la primera jornada de ofrenda sobre las 1.00 horas acompañadas por los componentes de la JCF y de la Banda Municipal de València.
Fotos de la Ofrenda por la calle San Vicente
Fotos por la calle San Vicente hasta la 16:30 horas
Fotos de la Ofrenda por la calle la Paz
Fotos por la calle de la Paz hasta las 16:30 horas
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