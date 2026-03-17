La Ofrenda de Fallas en València 2026: horario y recorrido de las fallas

La Ofrenda de flores a la Mare de Déu dels Desemparats en València se lleva a cabo durante dos días de Fallas: 17 y 18 de marzo. El desfile comienza a primera hora de la tarde y discurre por dos recorridos diferentes: la calle de la Paz y San Vicente, por donde pasarán las falleras mayores de València.

La infantil, Marta Mercader, lo hará el martes 17 de marzo para cerrar el acto, mientras que Carmen Prades lo hará el miércoles 18 para clausurar la Ofrenda de las Fallas 2026. La Ofrenda empezará a las 15.30 horas del martes 17 de marzo y pondrá a los pies de la Mare de Déu dels Desemparats a cientos de miles falleros.

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La Ofrenda a la Mare de Déu dels Desemparats en València es uno de los actos más esperados y emotivos de las Fallas. A continuación, los días de la Ofrenda, los horarios de paso y los recorridos del desfile de estas Fallas 2026 en la ciudad.

Martes 17 de marzo Ofrenda por la calle de la Paz 15:30 h.: Rascanya 17:10 h.: Camins al Grau 18:55 h.: Ruzafa A 19:55 h.: Ruzafa B 20:40 h.: Pla del Reial-Benimaclet 22:40 h.: Canyamelar -Grau-Nazaret 00:10 h.: La Xerea Ofrenda por la calle San Vicente 15:30 h.: Patraix 16:45 h.: Botanic 17:45 h: El Carmen 18:30 h.: Jesús 19:45 h.: Quart de Poblet - Xirivella 21:25 h.: La Creu Coberta 22:40 h.: El Pilar-Sant Francesc 23:55 h.: La Seu- El Mercat 00:25h.: Casas Regionales. 00:35 h.: Juntas Locales. 00:45 h.: Falla de la Fallera Mayor Infantil de Valencia, Marta Mercader Roig. Falla Alberique- Héroe Romeu. 00:50 h.: Comitiva Oficial delegaciones de Burgos, Murcia, Castellón y Alicante. 00:55 h.: Últimas cinco Falleras Mayores Infantiles de Valencia. 01:00 h.: Fallera Mayor Infantil de Valencia, Marta Mercader Roig y su Corte de Honor. Acompañadas de los componentes de JCF y la Banda Municipal de Valencia. 01.00 h. Fallera Mayor Infantil de València

Galería de falleras Ilustres en la Ofrenda 2025 (3/4) /