Fallas 2026
La Ofrenda de Fallas en València 2026: horario y recorrido de las fallas
La entrega de flores a la 'Geperudeta' se producirá el 17 y 18 de marzo por parte de cientos miles de falleros, como es tradicional
La Ofrenda de flores a la Mare de Déu dels Desemparats en València se lleva a cabo durante dos días de Fallas: 17 y 18 de marzo. El desfile comienza a primera hora de la tarde y discurre por dos recorridos diferentes: la calle de la Paz y San Vicente, por donde pasarán las falleras mayores de València.
La infantil, Marta Mercader, lo hará el martes 17 de marzo para cerrar el acto, mientras que Carmen Prades lo hará el miércoles 18 para clausurar la Ofrenda de las Fallas 2026. La Ofrenda empezará a las 15.30 horas del martes 17 de marzo y pondrá a los pies de la Mare de Déu dels Desemparats a cientos de miles falleros.
Ofrenda de Fallas en València: flores para la 'Geperudeta'
La Ofrenda a la Mare de Déu dels Desemparats en València es uno de los actos más esperados y emotivos de las Fallas. A continuación, los días de la Ofrenda, los horarios de paso y los recorridos del desfile de estas Fallas 2026 en la ciudad.
Martes 17 de marzo
Ofrenda por la calle de la Paz
15:30 h.: Rascanya
17:10 h.: Camins al Grau
18:55 h.: Ruzafa A
19:55 h.: Ruzafa B
20:40 h.: Pla del Reial-Benimaclet
22:40 h.: Canyamelar -Grau-Nazaret
00:10 h.: La Xerea
Ofrenda por la calle San Vicente
15:30 h.: Patraix
16:45 h.: Botanic
17:45 h: El Carmen
18:30 h.: Jesús
19:45 h.: Quart de Poblet - Xirivella
21:25 h.: La Creu Coberta
22:40 h.: El Pilar-Sant Francesc
23:55 h.: La Seu- El Mercat
00:25h.: Casas Regionales.
00:35 h.: Juntas Locales.
00:45 h.: Falla de la Fallera Mayor Infantil de Valencia, Marta Mercader Roig. Falla Alberique- Héroe Romeu.
00:50 h.: Comitiva Oficial delegaciones de Burgos, Murcia, Castellón y Alicante.
00:55 h.: Últimas cinco Falleras Mayores Infantiles de Valencia.
01:00 h.: Fallera Mayor Infantil de Valencia, Marta Mercader Roig y su Corte de Honor. Acompañadas de los componentes de JCF y la Banda Municipal de Valencia.
01.00 h. Fallera Mayor Infantil de València
Miércoles 18 de marzo
Ofrenda por la calle de la Paz
15:30 h.: Quatre Carreres
17:10 h: Benimámet-Burjassot-Beniferri
19:10 h.: Pla del Remei-Gran Via
20:40 h.: Malvarrossa-Cabanyal-Beteró
21:55 h.: Algiros
22:55 h.: Poblats al Sud
Ofrenda por la calle San Vicente
15:30 h.: Benicalap
16:45 h.: Campanar
18:00 h.: La Roqueta-Arrancapins
19:30 h.: Olivereta
21:15 h: Zaidia
22:50 h.: Mislata
00.05 h.: Casas Regionales.
00:15 h.: Entidades invitadas
00:25 h.: Falla de la Fallera Mayor de Valencia, Carmen Prades Gil. Falla Convento Jerusalén - Matemático Marzal.
00.30 h.: Comitiva Oficial delegaciones de Burgos, Murcia, Castellón y Alicante.
00:35h.: Últimas cinco Falleras Mayores de Valencia.
00:40 h.: Fallera Mayor de Valencia, Carmen Prades Gil, y su Corte de Honor. Acompañadas por los componentes de JCF y la Banda Municipal de Valencia.
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