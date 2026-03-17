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Fallas 2026

La Ofrenda de Fallas en València 2026: horario y recorrido de las fallas

La entrega de flores a la 'Geperudeta' se producirá el 17 y 18 de marzo por parte de cientos miles de falleros, como es tradicional

Ofrenda a la Mare de Déu dels Desemparats en València en las Fallas 2026: horarios y recorridos.

Ofrenda a la Mare de Déu dels Desemparats en València en las Fallas 2026: horarios y recorridos. / Rober Solsona/EP

Marga Vázquez

Marga Vázquez

València

La Ofrenda de flores a la Mare de Déu dels Desemparats en València se lleva a cabo durante dos días de Fallas: 17 y 18 de marzo. El desfile comienza a primera hora de la tarde y discurre por dos recorridos diferentes: la calle de la Paz y San Vicente, por donde pasarán las falleras mayores de València.

La infantil, Marta Mercader, lo hará el martes 17 de marzo para cerrar el acto, mientras que Carmen Prades lo hará el miércoles 18 para clausurar la Ofrenda de las Fallas 2026. La Ofrenda empezará a las 15.30 horas del martes 17 de marzo y pondrá a los pies de la Mare de Déu dels Desemparats a cientos de miles falleros.

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La Ofrenda a la Mare de Déu dels Desemparats en València es uno de los actos más esperados y emotivos de las Fallas. A continuación, los días de la Ofrenda, los horarios de paso y los recorridos del desfile de estas Fallas 2026 en la ciudad.

Martes 17 de marzo

Ofrenda por la calle de la Paz

15:30 h.: Rascanya

17:10 h.: Camins al Grau

18:55 h.: Ruzafa A

19:55 h.: Ruzafa B

20:40 h.: Pla del Reial-Benimaclet

22:40 h.: Canyamelar -Grau-Nazaret

00:10 h.: La Xerea

Ofrenda por la calle San Vicente

15:30 h.: Patraix

16:45 h.: Botanic

17:45 h: El Carmen

18:30 h.: Jesús

19:45 h.: Quart de Poblet - Xirivella

21:25 h.: La Creu Coberta

22:40 h.: El Pilar-Sant Francesc

23:55 h.: La Seu- El Mercat

00:25h.: Casas Regionales.

00:35 h.: Juntas Locales.

00:45 h.: Falla de la Fallera Mayor Infantil de Valencia, Marta Mercader Roig. Falla Alberique- Héroe Romeu.

00:50 h.: Comitiva Oficial delegaciones de Burgos, Murcia, Castellón y Alicante.

00:55 h.: Últimas cinco Falleras Mayores Infantiles de Valencia.

01:00 h.: Fallera Mayor Infantil de Valencia, Marta Mercader Roig y su Corte de Honor. Acompañadas de los componentes de JCF y la Banda Municipal de Valencia.

01.00 h. Fallera Mayor Infantil de València

Galería de Falleras Ilustres en la Ofrenda 2025 (3/4)

Galería de Falleras Ilustres en la Ofrenda 2025 (3/4)

Ver galería

Galería de falleras Ilustres en la Ofrenda 2025 (3/4) /

Miércoles 18 de marzo

Ofrenda por la calle de la Paz

15:30 h.: Quatre Carreres

17:10 h: Benimámet-Burjassot-Beniferri

19:10 h.: Pla del Remei-Gran Via

20:40 h.: Malvarrossa-Cabanyal-Beteró

21:55 h.: Algiros

22:55 h.: Poblats al Sud

Ofrenda por la calle San Vicente

15:30 h.: Benicalap

16:45 h.: Campanar

18:00 h.: La Roqueta-Arrancapins

19:30 h.: Olivereta

21:15 h: Zaidia

22:50 h.: Mislata

00.05 h.: Casas Regionales.

00:15 h.: Entidades invitadas

00:25 h.: Falla de la Fallera Mayor de Valencia, Carmen Prades Gil. Falla Convento Jerusalén - Matemático Marzal.

00.30 h.: Comitiva Oficial delegaciones de Burgos, Murcia, Castellón y Alicante.

00:35h.: Últimas cinco Falleras Mayores de Valencia.

00:40 h.: Fallera Mayor de Valencia, Carmen Prades Gil, y su Corte de Honor. Acompañadas por los componentes de JCF y la Banda Municipal de Valencia.

Fallas de València 2026: Todo lo que necesitas saber

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