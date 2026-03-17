Pirotécnia Mediterráneo vuelve a reventar los cristales de la oficina de turismo de València

Pirotecnia del Mediterráneo tira mascletaes brutalistas que enamoran a todos los asistentes pero empiezan a llevarse mal con las oficinas de turismo del Ayuntamiento de València. Hace dos años, la pólvora de la empresa de Vilamarxant ya reventó los cristales de esta dependencia municipal, situada justo al lado del acceso principal de la Casa Consistorial.

Hoy ha vuelto a ocurrir lo mismo. Aunque el disparo no ha sido tan bestia, la parte superior de la ventana ha vuelto a ceder ante el terremoto final. Una vez más, objetivo cumplido. Emocionar a base de potencia. Sin partitura. Es todo vibración bajo los pies y probar una vez más la resistencia del granito de 18 centímetros de espesor. Emoción del ruido en su máxima expresión.