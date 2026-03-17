El presidente de Convento Jerusalén: "Esta falla es una obra maestra que pasará a la historia"

La falla de Convento Jerusalén confirmó todos los pronósticos. A priori no tenía rival. La propuesta de David Sánchez Llongo es impresionante desde todos los puntos de vista posibles, gigante, barroca e hipercolorista. En la comisión podían sospechar que partían con varios cuerpos de ventaja sobre el resto de competidoras, pero encararon el veredicto con la prudencia requerida. Más tarde, soltada toda la tensión, su presidente, Francisco Segura, dijo que habían hecho historia: "Esta comisión tuvo un primer premio en 1913 y desde el año 42 que empezamos con las competiciones de secciones ya llevamos 19 premios. Nosotros trabajamos mucho por el monumento y trabajamos mucho por tener los mejores artistas posibles de Vàlencia”, decía Segura. "Lo importante muchas veces es recoger el trabajo que se ha hecho. Yo creo que así ha sido y estamos satisfechos y con más energía para el año que viene".

Preguntado si esperaban el premio, el máximo representante de la falla más galardonada de València reconocía que siempre esperan el primer premio porque ponen todo su empeño en la plaza. “Hay que ver el resultado. Este año yo me he quedado muy satisfecho del resultado y se ha visto también en los premios”, ha recalcado antes de halagar Sánchez Llongo, consolidado como un primer espada de entre los artistas: "Nosotros siempre intentamos contar con el mejor artista de València. Lo tenemos, lo sabemos y se ha esforzado mucho también por ese plus que necesitamos en la comisión para que se vea una obra maestra como la que se ha plantado en la plaza. Estamos seguros que va a pasar a la historia de las Fallas. Eso también es gracias obviamente al artista”, ha agregado.

Fallas 2026: Así ha celebrado Convento Jerusalén el primer puesto en la Sección Especial / JM López

Al respecto, el propio Sánchez Llongo, a los pies de su monumental obra comentaba que estaba muy contento por el resultado después de haber tenido una plantà muy complicada, considerando además las dimensiones de su propuesta. “Ha sido una plantà desde el primer día que sacamos muy complicada. Llevamos una semana y media casi en la calle con esta falla. Empezamos a sacar con lluvia, poniendo dobles plásticos, luego nos salió el sol, luego apareció el aire, hemos tenido de todo. Hemos tenido frío, calor, ha sido complicado pero la falla ha aguantado perfectamente”, valoraba el artista de l’Eliana.

Sobre si esperaba revalidar el oro, explicaba que tenía muchas expectativas después de volver a trabajar con la comisión que acumula más premios de la historia. Es una entente muy exitosa, porque el artista ya acumula tres premios de Especial con solo 33 años. ¿Cuál es su listón? “Es complicado ponerse listón, competimos con nosotros mismos. A ver qué ideamos para el año que viene. En un par de semanas nos pondremos con ello. Vamos a pegar un cambio de estilo y miraremos otra cosa para innovar y dar al público otra falla”, adelantaba el artista premiado antes de asegurar que la única presión con la que trabaja es la que se pone él mismo.

La Fallera Mayor de Convento Jerusalén, Juana Paula Centeno Roig / J.M.López

También muy emocionadas, las falleras mayores, Juana Paula Centeno Roig y Trinidad Ferrer Roig –infantil–, decían que habían vivido con gran nerviosismo la lectura del concejal Santiago Ballester, especialmente en momento de parón para resolver los premios de Primera B. “A todos nos ha subido la tensión”, reconocían. “Quiero dar las gracias a David por todo el esfuerzo que han puesto en plantar esta falla y también a mi comisión. Ahora a celebrar hasta que el cuerpo aguante”, confesaba Juana Paula Centeno.

Una apuesta enfocada a la falla

Finalmente, como máxima representante institucional y tras celebrar el galardón con los protagonistas, la alcaldesa, María José Catalá, decía que efectivamente el premio se había otorgado en base a un “consenso claro en la sociedad valenciana”. “Creo que Convento ha hecho una apuesta maravillosa. David se ha superado a sí mismo. Llongo ya sabíamos cómo trabaja pero ha venido a Convento a coronarse y hacer algo impresionante. También es muy especial para Carmen Prades. Estaba emocionada de venir a su falla por ese primer premio”, relataba la primera edil. “Estoy muy contenta de estar por aquí y de felicitarlos porque se lo merecen, porque esta falla hace una apuesta muy enfocada a la propia falla. Ellos no van al ‘llibret’, ponen toda la carne del asador en la falla y se nota”, añadía Catalá.

Noticias relacionadas

Preguntada sobre la masificación de gente en las vueltas al ruedo, la alcaldesa explicaba que es complicado pero también influye el calendario. “Hay que trabajar en ese calendario de cara al año que viene con la instalación de las carpas, intentar que sea un poco más favorecedor y nos permita instalarlas un poco más tarde. También trabajaremos los servicios municipales para estar a la altura de esta fiesta, que está proyectada a nivel internacional y comporta un gran esfuerzo para la ciudad”, comentaba la primera edil a los pies de la falla ganadora. “Al mismo tiempo tenemos que poner en valor el impacto económico de esta fiesta sobre todos los oficios, no solo artistas falleros. Eso es incuestionable”.