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Fallas 2026

El programa de actos de la Fallas 2026 en València, día a día y con todos los detalles

Las fiestas concluirán el próximo jueves 19 de marzo con la festividad del patrón, San José

Programa de actos de las Fallas 2026 en València.

Programa de actos de las Fallas 2026 en València. / Francisco Calabuig

Marga Vázquez

Marga Vázquez

València

Las Fallas 2026 están en marcha en València. Pese a caer este año entre semana, la coincidencia del inicio con un fin de semana (el supersábado y el superdomingo fallero) ha hecho que, en realidad, se alarguen. Desde el sábado el programa de las Fallas 2026 en València está repleto de actos que sumen la ciudad y a sus habitantes en una actividad frenética.

Los actos en el 'Cap i Casal' se multiplican además durante la semana grande de Fallas, un período en el que ya está inmersa la fiesta con un programa intenso y apretado en el que casi no hay respiro si se quiere asistir a los actos más importantes de estas Fallas.

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Si además se suman los actos falleros organizados en las demarcaciones, resulta del todo imposible atender a toda la oferta de ocio que existe en Valencia durante las Fallas. Los actos estrictamente pertenecientes al programa de las Fallas 2026 en València son los más masivos e importantes. Síguelos abajo, día a día y no te pierdas nada (si puedes):

Mapa de las Fallas 2026 en València, que muestra los cortes de tráfico y los principales monumentos falleros.

Programa de actos de las Fallas 2026 en València

Martes 17 de marzo

09:00h. - En la tribuna instalada en el Ayuntamiento de València para el reparto de premios obtenidos por las fallas en las diferentes secciones, así como de los concursos de Calles Iluminadas, Presentaciones y llibrets de falla.

14:00 h. - Mascletà en plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Mediterráneo).

15:30 h. - Ofrenda de flores a la Mare de Déu.

Fallas que desfilan hoy y por qué recorrido:

Calle de la Paz

15:30 horas: Rascanya

17:10 horas: Camins al Grau

18:55 horas: Ruzafa A

19:55 horas: Ruzafa B

20:40 horas: Pla del Reial-Benimaclet

22:40 horas: Canyamelar -Grau-Nazaret

00:10 horas: La Xerea

Calle San Vicente

15:30 horas: Patraix

16:45 horas: Botanic

17:45 horas: El Carmen

18:30 horas: Jesús

19:45 horas: Quart de Poblet - Xirivella

21:25 horas: La Creu Coberta

22:40 horas: El Pilar-Sant Francesc

23:55 horas: La Seu - El Mercat

00:25 horas: Casas Regionales.

00:35 horas: Juntas Locales.

00:45 horas: Falla de la Fallera Mayor Infantil de Valencia, Marta Mercader Roig. Falla Alberique- Héroe Romeu.

00:50 horas: Comitiva Oficial delegaciones de Burgos, Murcia, Castellón y Alicante.

00:55 horas: Últimas cinco Falleras Mayores Infantiles de Valencia.

01:00 horas: Fallera Mayor Infantil de Valencia, Marta Mercader Roig y su Corte de Honor. Acompañadas de los componentes de JCF y la Banda Municipal de Valencia.

23:59 h. - Castillo de fuegos artificiales en el Puente de Monteolivete (Pirotecnia Zaragozana).

La mascleta de hoy 17 de marzo en las Fallas de València, en directo: Pirotecnia Mediterráneo tirará más de 225 kg de pólvora / David García Sebastiá

Miércoles 18 de marzo

10:00 h. - Homenaje al poetaMaximiliano Thous, en su monumento, en el cruce de las calles Sagunto y Maximiliano Thous.

12:00 h. - Homenaje alMaestro Serrano, que tendrá lugar en su monumento en la Avenida del Reino de Valencia.

14:00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Caballer FX).

15:30 h. - Ofrenda de flores a la Mare de Déu.

Calle de la Paz

15:30 horas: Quatre Carreres

17:10 horas: Benimámet-Burjassot-Beniferri

19:10 horas: Pla del Remei-Gran Via

20:40 horas: Malvarrossa-Cabanyal-Beteró

21:55 horas: Algirós

22:55 horas: Poblats al Sud

Calle San Vicente

15:30 horas: Benicalap

16:45 horas: Campanar

18:00 horas: La Roqueta-Arrancapins

19:30 horas: Olivereta

21:15 horas: Zaidia

22:50 horas: Mislata

00.05 horas: Casas Regionales.

00:15 horas: Entidades invitadas

00:25 horas: Falla de la Fallera Mayor de València, Carmen Prades Gil. Falla Convento Jerusalén - Matemático Marzal.

00.30 horas: Comitiva Oficial delegaciones de Burgos, Murcia, Castellón y Alicante.

00:35 horas: Últimas cinco Falleras Mayores de València.

00:40 horas: Fallera Mayor de València, Carmen Prades Gil, y su Corte de Honor. Acompañadas por los componentes de JCF y la Banda Municipal de València.

23:59 h.: Nit del Foc: Castillo de Fuegos Artificiales en el Puente de Monteolivete (Pirotecnia Valenciana).

Todo listo para que comience la Ofrenda

Todo listo para que comience la Ofrenda

Fernando Bustamante

Jueves 19 de marzo - San José

11.00 h. - Ofrenda de flores de les Falleras Mayores de València y sus Cortes de Honor frente a la imagen del Patriarca en el Puente de San José.

12:00 h. - Misa solemne en honor a San José en la Catedral, oficiada por el Arzobispo de València, don Enrique Benavent y ofrecida por Junta Central Fallera y el Gremio de Carpinteros.

14:00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Hermanos Caballer).

19:00 h. - Cabalgata del Fuego que empezará en la calle de la Paz hasta la Porta de la Mar.

20:00 h. - Cremà de las fallas infantiles.

20:30 h. - Cremà de la falla infantil del primer premio de la Sección Especial.

21:00 h. - Cremà de la falla infantil de la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Hermanos Caballer).

22:00 h. - Cremà de todas las fallas de València.

22:30 h. - Cremà de la falla ganadora del primer premio de la Sección Especial.

23:00h. - Cremà de la falla de la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Hermanos Caballer).

Fallas de València 2026: Todo lo que necesitas saber

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