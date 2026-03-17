El programa de actos de la Fallas 2026 en València, día a día y con todos los detalles

Las Fallas 2026 están en marcha en València. Pese a caer este año entre semana, la coincidencia del inicio con un fin de semana (el supersábado y el superdomingo fallero) ha hecho que, en realidad, se alarguen. Desde el sábado el programa de las Fallas 2026 en València está repleto de actos que sumen la ciudad y a sus habitantes en una actividad frenética.

Los actos en el 'Cap i Casal' se multiplican además durante la semana grande de Fallas, un período en el que ya está inmersa la fiesta con un programa intenso y apretado en el que casi no hay respiro si se quiere asistir a los actos más importantes de estas Fallas.

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Si además se suman los actos falleros organizados en las demarcaciones, resulta del todo imposible atender a toda la oferta de ocio que existe en Valencia durante las Fallas. Los actos estrictamente pertenecientes al programa de las Fallas 2026 en València son los más masivos e importantes. Síguelos abajo, día a día y no te pierdas nada (si puedes):

Mapa de las Fallas 2026 en València, que muestra los cortes de tráfico y los principales monumentos falleros. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Programa de actos de las Fallas 2026 en València

Martes 17 de marzo 09:00h. - En la tribuna instalada en el Ayuntamiento de València para el reparto de premios obtenidos por las fallas en las diferentes secciones, así como de los concursos de Calles Iluminadas, Presentaciones y llibrets de falla. 14:00 h. - Mascletà en plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Mediterráneo). 15:30 h. - Ofrenda de flores a la Mare de Déu. Fallas que desfilan hoy y por qué recorrido: Calle de la Paz 15:30 horas: Rascanya 17:10 horas: Camins al Grau 18:55 horas: Ruzafa A 19:55 horas: Ruzafa B 20:40 horas: Pla del Reial-Benimaclet 22:40 horas: Canyamelar -Grau-Nazaret 00:10 horas: La Xerea Calle San Vicente 15:30 horas: Patraix 16:45 horas: Botanic 17:45 horas: El Carmen 18:30 horas: Jesús 19:45 horas: Quart de Poblet - Xirivella 21:25 horas: La Creu Coberta 22:40 horas: El Pilar-Sant Francesc 23:55 horas: La Seu - El Mercat 00:25 horas: Casas Regionales. 00:35 horas: Juntas Locales. 00:45 horas: Falla de la Fallera Mayor Infantil de Valencia, Marta Mercader Roig. Falla Alberique- Héroe Romeu. 00:50 horas: Comitiva Oficial delegaciones de Burgos, Murcia, Castellón y Alicante. 00:55 horas: Últimas cinco Falleras Mayores Infantiles de Valencia. 01:00 horas: Fallera Mayor Infantil de Valencia, Marta Mercader Roig y su Corte de Honor. Acompañadas de los componentes de JCF y la Banda Municipal de Valencia. 23:59 h. - Castillo de fuegos artificiales en el Puente de Monteolivete (Pirotecnia Zaragozana).

La mascleta de hoy 17 de marzo en las Fallas de València, en directo: Pirotecnia Mediterráneo tirará más de 225 kg de pólvora / David García Sebastiá

Miércoles 18 de marzo 10:00 h. - Homenaje al poetaMaximiliano Thous, en su monumento, en el cruce de las calles Sagunto y Maximiliano Thous. 12:00 h. - Homenaje alMaestro Serrano, que tendrá lugar en su monumento en la Avenida del Reino de Valencia. 14:00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Caballer FX). 15:30 h. - Ofrenda de flores a la Mare de Déu. Calle de la Paz 15:30 horas: Quatre Carreres 17:10 horas: Benimámet-Burjassot-Beniferri 19:10 horas: Pla del Remei-Gran Via 20:40 horas: Malvarrossa-Cabanyal-Beteró 21:55 horas: Algirós 22:55 horas: Poblats al Sud Calle San Vicente 15:30 horas: Benicalap 16:45 horas: Campanar 18:00 horas: La Roqueta-Arrancapins 19:30 horas: Olivereta 21:15 horas: Zaidia 22:50 horas: Mislata 00.05 horas: Casas Regionales. 00:15 horas: Entidades invitadas 00:25 horas: Falla de la Fallera Mayor de València, Carmen Prades Gil. Falla Convento Jerusalén - Matemático Marzal. 00.30 horas: Comitiva Oficial delegaciones de Burgos, Murcia, Castellón y Alicante. 00:35 horas: Últimas cinco Falleras Mayores de València. 00:40 horas: Fallera Mayor de València, Carmen Prades Gil, y su Corte de Honor. Acompañadas por los componentes de JCF y la Banda Municipal de València. 23:59 h.: Nit del Foc: Castillo de Fuegos Artificiales en el Puente de Monteolivete (Pirotecnia Valenciana).

Fernando Bustamante