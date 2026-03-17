Fallas 2026
El programa de actos de la Fallas 2026 en València, día a día y con todos los detalles
Las fiestas concluirán el próximo jueves 19 de marzo con la festividad del patrón, San José
Las Fallas 2026 están en marcha en València. Pese a caer este año entre semana, la coincidencia del inicio con un fin de semana (el supersábado y el superdomingo fallero) ha hecho que, en realidad, se alarguen. Desde el sábado el programa de las Fallas 2026 en València está repleto de actos que sumen la ciudad y a sus habitantes en una actividad frenética.
Los actos en el 'Cap i Casal' se multiplican además durante la semana grande de Fallas, un período en el que ya está inmersa la fiesta con un programa intenso y apretado en el que casi no hay respiro si se quiere asistir a los actos más importantes de estas Fallas.
Si además se suman los actos falleros organizados en las demarcaciones, resulta del todo imposible atender a toda la oferta de ocio que existe en Valencia durante las Fallas. Los actos estrictamente pertenecientes al programa de las Fallas 2026 en València son los más masivos e importantes. Síguelos abajo, día a día y no te pierdas nada (si puedes):
Programa de actos de las Fallas 2026 en València
Martes 17 de marzo
09:00h. - En la tribuna instalada en el Ayuntamiento de València para el reparto de premios obtenidos por las fallas en las diferentes secciones, así como de los concursos de Calles Iluminadas, Presentaciones y llibrets de falla.
14:00 h. - Mascletà en plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Mediterráneo).
15:30 h. - Ofrenda de flores a la Mare de Déu.
Fallas que desfilan hoy y por qué recorrido:
Calle de la Paz
15:30 horas: Rascanya
17:10 horas: Camins al Grau
18:55 horas: Ruzafa A
19:55 horas: Ruzafa B
20:40 horas: Pla del Reial-Benimaclet
22:40 horas: Canyamelar -Grau-Nazaret
00:10 horas: La Xerea
Calle San Vicente
15:30 horas: Patraix
16:45 horas: Botanic
17:45 horas: El Carmen
18:30 horas: Jesús
19:45 horas: Quart de Poblet - Xirivella
21:25 horas: La Creu Coberta
22:40 horas: El Pilar-Sant Francesc
23:55 horas: La Seu - El Mercat
00:25 horas: Casas Regionales.
00:35 horas: Juntas Locales.
00:45 horas: Falla de la Fallera Mayor Infantil de Valencia, Marta Mercader Roig. Falla Alberique- Héroe Romeu.
00:50 horas: Comitiva Oficial delegaciones de Burgos, Murcia, Castellón y Alicante.
00:55 horas: Últimas cinco Falleras Mayores Infantiles de Valencia.
01:00 horas: Fallera Mayor Infantil de Valencia, Marta Mercader Roig y su Corte de Honor. Acompañadas de los componentes de JCF y la Banda Municipal de Valencia.
23:59 h. - Castillo de fuegos artificiales en el Puente de Monteolivete (Pirotecnia Zaragozana).
Miércoles 18 de marzo
10:00 h. - Homenaje al poetaMaximiliano Thous, en su monumento, en el cruce de las calles Sagunto y Maximiliano Thous.
12:00 h. - Homenaje alMaestro Serrano, que tendrá lugar en su monumento en la Avenida del Reino de Valencia.
14:00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Caballer FX).
15:30 h. - Ofrenda de flores a la Mare de Déu.
Calle de la Paz
15:30 horas: Quatre Carreres
17:10 horas: Benimámet-Burjassot-Beniferri
19:10 horas: Pla del Remei-Gran Via
20:40 horas: Malvarrossa-Cabanyal-Beteró
21:55 horas: Algirós
22:55 horas: Poblats al Sud
Calle San Vicente
15:30 horas: Benicalap
16:45 horas: Campanar
18:00 horas: La Roqueta-Arrancapins
19:30 horas: Olivereta
21:15 horas: Zaidia
22:50 horas: Mislata
00.05 horas: Casas Regionales.
00:15 horas: Entidades invitadas
00:25 horas: Falla de la Fallera Mayor de València, Carmen Prades Gil. Falla Convento Jerusalén - Matemático Marzal.
00.30 horas: Comitiva Oficial delegaciones de Burgos, Murcia, Castellón y Alicante.
00:35 horas: Últimas cinco Falleras Mayores de València.
00:40 horas: Fallera Mayor de València, Carmen Prades Gil, y su Corte de Honor. Acompañadas por los componentes de JCF y la Banda Municipal de València.
23:59 h.: Nit del Foc: Castillo de Fuegos Artificiales en el Puente de Monteolivete (Pirotecnia Valenciana).
Jueves 19 de marzo - San José
11.00 h. - Ofrenda de flores de les Falleras Mayores de València y sus Cortes de Honor frente a la imagen del Patriarca en el Puente de San José.
12:00 h. - Misa solemne en honor a San José en la Catedral, oficiada por el Arzobispo de València, don Enrique Benavent y ofrecida por Junta Central Fallera y el Gremio de Carpinteros.
14:00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Hermanos Caballer).
19:00 h. - Cabalgata del Fuego que empezará en la calle de la Paz hasta la Porta de la Mar.
20:00 h. - Cremà de las fallas infantiles.
20:30 h. - Cremà de la falla infantil del primer premio de la Sección Especial.
21:00 h. - Cremà de la falla infantil de la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Hermanos Caballer).
22:00 h. - Cremà de todas las fallas de València.
22:30 h. - Cremà de la falla ganadora del primer premio de la Sección Especial.
23:00h. - Cremà de la falla de la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Hermanos Caballer).
Fallas de València 2026: Todo lo que necesitas saber
- La mascletà de hoy en València: la pirotecnia que dispara cada día y cuánta pólvora tira
- Qué hacer hoy en Fallas: todos los actos de la jornada
- Vive las Fallas 2026 en directo: los actos de cada día de fiestas
- Calendario pirotécnico de Fallas: Mascletà, castillos y espectáculos pirotécnicos de las fiestas del 2026
- Ofrenda: Horario y recorrido de todas las comisiones falleras
- Feria de Fallas: Todos los matadores que torearán en València y qué día estarán en la plaza
- Listado completo de los premios de las fallas de València 2026
- La guerra de Irán también afecta a las Fallas: cancelaciones de turistas chinos, japoneses y australianos
- Una comisión de Benimàmet anuncia el cierre del casal por el fallecimiento de un fallero infantil
- VÍDEO | Se consuma la tragedia en Cuba-Litetato Azorín: la falla de Especial se queda a medio plantar
- El viento genera los primeros desperfectos en las fallas que ya están plantadas en las calles de València
- Premios Fallas infantiles 2026: Consulta la lista completa
- Convento Jerusalén usa las mismas armas para repetir primer premio en las Fallas de València 2026
- Convento Jerusalén tiene la mejor falla de Valencia de 2026