"Raje" del artista del Pilar: "no plantaré en Especial mientras continúe esta Junta Central Fallera"

Paco Torres Josa, el artista de la plaza del Pilar, se despidió de la Sección Especial y lo hace dolido. No ha conseguido un primer premio que da la sensación de que se le escurrió entre los dedos alguna vez. Y ahora, que la victoria no era discutible, su "last dance" ha sido ocupando el cuarrto puesto, el peor posible. Y ha cargado contra la Junta Central Fallera. "No nos merecíamos este final. Ha sido tremendamente injusto desde el perincipio. ESta es la peor Junta Central Fallera de la historia. Lo del secretario general no tiene nombre: se lo arregla todos los años para él" -en alusión a que es fallero de l'Antiga de Campanar-. "Y tengo claro que no volveré a plantar en Especial mientras estén".

Asegura el artista que "me han maltratado en toda mi trayectoria. Siempre nos han dado lo último que nos podían dar e incliuso aveces muy por debajo. Es triste irme así. Me voy con la sensación de que no se me ha reconocido el trabajo". No así en la comisión, donde han aceptado su renuncia con la confianza de quien es fallero de la comisión.

La frustración del artista se ve con la perspectiva de no haberse visto reconocido alguna vez con el primer premio. "Es que no ha sido este año. Ha sido uno detrás de otro. No voy a volver hasta que no haya una JCF diferente. No he visto nada igual. Aquí lo mismo: me han dado el peor premio que podían darme".

La competición este año estaba articulada claramente hacia un duelo por los premios entre el segundo y el cuarto. "Y ya sabes cual me han dado". Estaba muy caliente el artista. "Me he dejado la vida y no me han dado la posibilidad de competir".

"Eso no hay cuerpo humano que lo resista. Daba igual lo que plantara porque todos los años era lo mismo. Este año me he tenido que dejar la vida para que no me enviaran el cuarto y me han vuelto a enviar al cuarto. No ha valido para nada".

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En el futuro se le espera en fallas de poblaciones y todo parece indicar que continuará en Jesús-San Francisco de Borja. "Soy un apasionado de mi trabajo, pero me voy jodido. He sufrido la peor Junta Central Fallera de la historia de las Fallas".