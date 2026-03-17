El récord único que tiene Carmen Prades tras la victoria de Convento
La fallera mayor entregará el primer premio a su comisión, pero el registro, único en la historia, está reforzado por lo sucedido en 2025
La concesión del primer premio de Sección Especial a Convento Jerusalén tiene también un efecto histórico y estadístico a favor de Carmen Prades.
A lo largo de la historia del cargo democrático, son cuatro las falleras mayores de València que lo han sido desde comisiones que, en ese momento, pertenecían a la Sección Especial. Carmen se convertirá en la primera que, ostentando el cargo, le entrega el máximo galardón a su propia comisión.
Pero además, Carmen consigue un particular "efecto sandwich": ella fue ganadora de primer premio y ella entrega el primer premio a su falla al año siguiente.
Hasta ahora, de las tres anteriores, sí que dos de ellas habían ganado en su año de fallera mayor de la comisión: Laura Segura, también para Convento Jerusalén, y Vanessa Lerma en Sueca-Literato Azorín. Pero ahora, Carmen consigue vivir por dos veces esa victoria, ocupando un papel diferente. Este martes entregará el último de los galardones a Juana Paula Centeno y a la marea verde.
La otra fallera mayor de una comisión de Especial, Laura Mengó, también ganó, pero el "ninot indultat".
Carmen siguió el veredicto desde el Salón de Plenos de la Junta Central Fallera, una costumbre instaurada de nuevo cuño. De tal manera que, con las trece allí, la comitiva parte a felicitar a la comisión ganadora.
Los resultados de la corte
Y aunque "su" falla este año es la municipal, todas ellas viven pendientes de cual ha sido la suerte de sus comisiones. De entre el resto de la corte, el mejor resultado ha sido el quinto premio de Carretera Escrivá, la de Marta Capella. Hay un sexto de San Vicente-Marvá (Ani Torregrosa), el séptimo de Exposición (Laura Llobell López), el décimo con tercero de ingenio de Joaquín Costa-Conde Altea, la de Daniela Roig y un segundo de ingenio para Barrio Virgen de la Fuensanta (Zoe Molino). El duelo de Primera A entre las dos más altas de la comitiva se saldó por muy poco a favor de Paula Castell, noveno premio con Conde Salvatierra, por delante de Vega Archer, undécimo de Mercado Centra. Todos estos galardones los entregarán ellas a sus comisiones durante la mañana.
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