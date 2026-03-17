Un segundo puesto que "sabe a primero" para L’Antiga de Campanar

El dinamismo y la espectacular verticalidad de «Sent i ment» le ha valido a L’Antiga de Campanar un segundo puesto en la sección Especial pero que tiene «sabor a primero», tal como declaró el presidente de la comisión Rafa Mengó a Levante-EMV. La comisión cuyo nombre oficial es el de Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana, repite este 2026 el puesto de plata y están «muy contentos y orgullosos con el resultado» ya que, según palabras del mismo Mengó «sabíamos que nos enfrentábamos a un transatlántico, que no es que nosostros fuéramos a nado, pero el reto era muy complicado».

Ante tan excelente puesto, el presidente de L’Antiga aseguró que todos los miembros de la comisión iban a celebrarlo «como bien merece la ocasión». Porque sin ninguna duda, esta comisión ha demostrado con creces por qué tiene consolodidado su sitio entre las más grandes.

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Desde luego el proyecto del artista fallero Josué Beitia, diseñado por Carlos Benavent, rezuma monumentalidad y a buen seguro que el jurado elegido por sorteo en la Junta Central Fallera ha valorado la dificultad en los remates a altura y el exultante colorido de la obra. Con un presupuesto de 200.000 euros, «Sent i ment» se presenta como una explosión de fantasía y simbolismo.